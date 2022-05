Sportwelt Zwei neue Turnhallen und weitere Anlagen: Das ist in den Modulen 2 und 3 der Sportwelt Gossau geplant Nach dem klaren Ja zum Baukredit für das Modul 1 der Sportwelt Gossau ist der Weg frei, um auch die nächsten beiden Module zu planen. Dabei geht es nicht mehr nur um das Gebiet Buechenwald, sondern auch um die Rosenau. Wie viel das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler genau kosten wird, ist noch unklar.

Im Modul 3 der Sportwelt sollen das Hallenbad Rosenau und die angrenzende Doppelturnhalle durch eine Mehrfach-Sporthalle ersetzt werden. Bild: Benjamin Manser (13. Dezember 2017)

Die Gossauer Stimmberechtigten haben am Sonntag ein klares Zeichen gesetzt: 75 Prozent von ihnen sagten Ja zum Baukredit für das erste Modul der Sportwelt. Damit haben sie grünes Licht gegeben für die Umsetzung des 56-Millionen-Franken-Projekts. Gleichzeitig ist auch der Weg frei für die weitere Planung der nächsten beiden Module der Sportwelt.

Im ersten Modul werden im Gebiet Buechenwald unter anderem ein neues Hallenbad und neue Fussballplätze mit Tribüne erstellt. Im Modul 2 soll – auch im Gebiet Buechenwald – eine Dreifachsporthalle realisiert werden. Diese «könnte» auch Trainings- und Wettkampfräume für Judo enthalten, wie der Sportwelt-Website zu entnehmen ist.

Hallenbad Rosenau weicht neuer Mehrfachsporthalle

Das Modul 3 widmet sich der Rosenau, wo heute das Hallenbad steht. Dieses und die angrenzende Doppelturnhalle sollen durch eine Mehrfachsporthalle ersetzt werden. Ebenfalls vorgesehen sind neue Leichtathletikanlagen, ein Multifunktionshartplatz und ein Rasenspielfeld.

Gaby Krapf-Gubser, Gossauer Stadträtin. Bild: PD

Regionale Lösungen werden für das Sportschiessen angestrebt, wie die Gossauer Stadträtin und Bauvorsteherin Gaby Krapf-Gubser auf Anfrage schreibt. Eine Lösung ausserhalb des Perimeters der Sportwelt sei zudem für das Tennis angedacht.

Bis die Module 2 und 3 realisiert werden können, sind aber noch einige Hürden zu nehmen. Zuerst müssen die Projekte geplant werden und den parlamentarischen Prozess durchlaufen, danach gibt es wieder je eine Urnenabstimmung über den Baukredit. Gaby Krapf betont:

«Erste Priorität hat die Umsetzung des ersten Moduls.»

Auf die Projektbeteiligten warte viel Arbeit. «Als Erstes werden das Baugesuch erarbeitet, die Wege klassiert, danach folgen die Detailplanung und die Ausschreibung der verschiedenen Arbeitsgattungen», schreibt Krapf.

Ein «sehr sportliches» Terminprogramm

Der Planungsstand der Module 2 und 3 sei die «vertiefte Machbarkeit» aus dem Jahr 2018. «Das Raumprogramm des Moduls 2 wurde diesen Frühling überarbeitet. Im Sommer wird die vorhandene Machbarkeit in Bezug auf das überarbeitete Raumprogramm überprüft und anschliessend wird die Wettbewerbsausschreibung erstellt», so Krapf.

Wenn alles Plan läuft, dann soll die Bevölkerung gemäss Zeitplan der Stadt im Jahr 2025 über den Baukredit für das Modul 2 der Sportwelt abstimmen. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen. Im Jahr darauf käme der Kredit für das dritte Modul an die Urne. Diese Termine sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Schon in der Parlamentsvorlage für das Modul 1 wurde explizit festgehalten:

«Der Stadtrat behält sich vor, den Realisierungszeitpunkt der Module 2 und 3 in Abhängigkeit der finanziellen Lage und weiterer Investitionsprojekte (z. B. Erneuerung Notkerschulhaus, Neubau Rathaus, Haus der Kultur usw.) anzupassen.»

Gaby Krapf schreibt dazu: «Das Terminprogramm ist sehr sportlich.» Das Modul 2 werde jetzt an die Hand genommen. «Die Termine sind abhängig von der finanziellen Situation der Stadt Gossau, aber auch von den personellen Ressourcen des Bereiches Projekte und Immobilien», betont sie. Der Fachkräftemangel in diesem Bereich sei stark spürbar. Aber: «Die Gesamtanlagen sollen in zirka zehn Jahren fertig erstellt sein.»

Genaue Kosten der weiteren Module sind noch unklar

Wie viel werden die Module 2 und 3 der Sportwelt die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kosten? Genaue Zahlen nennt Krapf noch keine: «Die Kosten werden sich nach dem definitiven Raumprogramm und dem Wettbewerbsprojekt richten. Im heutigen volatilen wirtschaftlichen Umfeld ist es schwierig, eine verlässliche Kostenprognose abzugeben.» Klar ist aber: Die Stadt Gossau wird für die Module 2 und 3 nochmals viele Millionen Franken investieren müssen.