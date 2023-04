Sportnachwuchs Schwierige Suche nach Trainerinnen und Trainern: Soll die Stadt St.Gallen die Vereine dabei unterstützen? Jugendsportvereine haben zunehmend Mühe, Trainerinnen und Trainer zu finden. Eine SP-Politikerin schlägt nun vor, die Stadt solle Trainerinnen und Trainern einen finanziellen Anreiz bieten.

Die Stadt gab in den vergangenen Jahren im Schnitt 215'000 Franken aus für die Unterstützung von Kinder- und Jugendsportvereinen. Bild: Getty

Egal ob Basketball, Tennis, Fussball oder eine andere Sportart: Ohne Trainerin oder Trainer geht es nicht. Doch auch Vereine im Bereich des Kinder- und Jugendsports haben zunehmend Mühe, Betreuungspersonen zu finden. Das stellt SP-Stadtparlamentarierin Marlene Bodenmann fest. In einer Einfachen Anfrage erkundigt sie sich daher beim Stadtrat, ob das Engagement der Trainerinnen und Trainer besser entlöhnt werden könnte.

Nicht mehr viele Leute seien bereit, sich in ihrer Freizeit in einem Verein zu engagieren. Die Arbeit als Trainerin oder Trainer sei ausserdem intensiv. «Neben dem Training kommen die Turniere, meist am Wochenende, dazu», schreibt Bodenmann. Die Jugend-Sportvereine müssten für die Benutzung der Infrastruktur der Stadt eine Gebühr zahlen. «Das belastet die Vereine und sie können für die Coaches nicht mehr ausgeben.»

Marlene Bodenmann sitzt für die SP im St.Galler Stadtparlament. Bild: PD

Gratis-Infrastruktur für Sportvereine?

In kleineren Gemeinden können Vereine die Infrastruktur meist gratis nutzen, schreibt Bodenmann weiter. Ob der Stadtrat seinerseits die Gebühren in St.Gallen senken könnte? Diesem Anliegen möchte die Stadtregierung nicht nachkommen, wie aus der Antwort hervorgeht.

Gebühren würden erhoben, wenn Vereine oder Gruppen die Anlagen für sich alleine beanspruchten. Diese seien moderat. Gemäss Antwortschreiben decken sie rund zehn Prozent der Kosten. Aus diesem Grund habe der Stadtrat einen Mieterlass oder eine Mietreduktion nie in Erwägung gezogen. Auch wegen der angespannten finanziellen Lage der Stadt stehe ein solcher Schritt nicht im Vordergrund.

Bodenmann fragte zudem, ob die Stadt den Trainerinnen und Trainern von Jugendsport-Vereinen das Jahresabo für den Bus bezahlen könnte oder fürs Hallenbad Blumenwies. Auch diesen Vorschlag lehnt der Stadtrat ab. Man wolle, die Vereine unterstützen und nicht einzelne Personen, die eine bestimmte Funktion ausüben. Die Stadt unterstütze die Nachwuchsförderung der Sportvereine seit vielen Jahren mit Trainings- und Wettkämpfbeiträgen.

Stadt zahlte Beiträge für 1022 Mädchen und 2133 Buben

Dazu nennt die Regierung einige Zahlen: Pro Jahr sprach die Stadt im Schnitt der vergangenen fünf Jahre 215'000 Franken für Vereine im Bereich des Kinder- und Jugendsports. Dabei stellten 54 Vereine und Gruppen Unterstützungsgesuche für 1022 Mädchen und 2133 Buben. Die Unterstützung betrifft zwei Bereiche: die erbrachten Trainingsleistungen für Kinder und Jugendliche aus der Stadt und die Teilnahme an Wettkämpfen für den Nachwuchs. Vereine mit Nachwuchsabteilungen könnten zudem auch von Bund und Kanton Unterstützung erhalten, dies im Rahmen des Sportförderungsprogramms Jugend+Sport.

Anlässe würden zudem mit Gratis-Dienstleistungen oder Beiträgen unterstützt, pro Jahr seien das 100'000 bis 140'000 Franken. Veranstaltungen im Nachwuchsbereich erhielten in den vergangenen sechs Jahren etwa einen Drittel des Geldes.