«Sportler sind unkompliziert»: Wo Fussballer in der Region übernachten

In der Sommerpause reisen viele Teams für Trainingslager oder Testspiele in der Ostschweiz. Beliebt ist nicht nur das Grand Resort Bad Ragaz, sondern auch das Hotel Säntispark in Abtwil. Laura Widmer

Im Hotel Säntispark übernachten bereits seit der Eröffnung 1987 auch Sportmannschaften.Bild: Benjamin Manser (9. Juli 2019) Im Hotel Säntispark übernachten bereits seit der Eröffnung 1987 auch Sportmannschaften.Bild: Benjamin Manser (9. Juli 2019) 2 Bilder «Sportler sind unkompliziert»

Fussballvereine reisen regelmässig für Trainingslager in die Region – und sind auch im Hotel Säntispark zu Gast.

Laura Widmer

Trotz Sommerpause in der Super League müssen Fussballfans nicht auf ihren Lieblingssport verzichten. Celtic Glasgow, der BVB Dortmund oder der Atalanta Bergamo: Internationale Teams reisen für Testspiele oder Trainingslager gern in die Ostschweiz. Tifosi – italienische Fans – erinnern sich noch gut: Im Mai 2018 war die Nationalmannschaft für ein Testspiel in St. Gallen zu Gast. Gut abgeschirmt gastierten die Sportler im Hotel Oberwaid zwischen Mörschwil und St. Gallen. Auch Swansea City oder die schwedische Nationalmannschaft übernachtete schon im Kurhotel.

Das Hotel Säntispark in Abtwil vermarket das Segment Sport aktiv: Juventus, Liverpool oder Lazio Rom konnte das Hotel schon zu seinen Gästen zählen. «Auch viele Nationalmannschaften, etwa von Spanien, Deutschland oder Brasilien waren bereits hier», sagt der Direktor Roland Rhyner. Das Hotel hat viel Erfahrung: Seit es 1987 eröffnet wurde, zählt es Sportmannschaften zu seinen Gästen. Rhyner sagt: «Diese Reputation macht das Hotel Säntispark einzigartig.»

Bis zu 90 Personen reisen mit

Der Säntispark organisiert für die gastierenden Clubs Trainingsplätze in der Region. Es gebe jedoch nur wenige, die den Ansprüchen von Spitzenteams genügten, sagt Rhyner, etwa das St. Galler Gründenmoos oder die Spiserwis in Abtwil, wo aktuell der VFB Stuttgart trainiert. «Dafür punkten wir mit der Nähe zum Kybunpark, der Bäderwelt und dem medizinischen Zentrum.» Das «Grand Resort» Bad Ragaz, in dem der FC St. Gallen in diesem Jahr das Trainingslager absolviert hat, bezeichnet Rhyner als «starken Mitbewerber, besonders wegen des nahen Fussballplatzes».

Teams reisen mit viel Personal an: Trainer, Physiotherapeut, Sportchef, Medienverantwortliche und Ärzte. Manche bringen sogar eigene Köche mit. Patrick Vogler, CEO des Grand Resort Bad Ragaz, spricht von 50 bis 90 Personen, die eine solche Gruppe umfassen kann. Das Setting und ein «hervorragender» Fussballplatz sind für ihn die Punkte, welche das Grand Resort Bad Ragaz von anderen Hotels abheben. Ausserdem sei der gehobene Standard attraktiv.

Diskretion ist besonders wichtig

Das Grand Resort Bad Ragaz und gastierende Teams veranstalten häufig Probetrainings, die den Besuchern offen stehen. Das Hotel kann den Fussballplatz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den lokalen Vereinen zur Verfügung stellen. Eine Ordnung, die in schon zu Terminkollisionen geführt hat. Von fünf bis sieben Trainingslagern sprach Vogler, statt ein bis zwei wie bisher. Das Projekt eines eigenen Platzes wurde jedoch vorläufig auf Eis gelegt, «weil Teilzonenplanänderungen im Kanton St. Gallen derzeit nicht möglich sind».

Gerade bei Topmannschaften und Stars wie Cristiano Ronaldo ist das Interesse der Fans an einem Autogramm oder Selfie gross. Besonderen Wert legen Teams deshalb auf die Diskretion. Das Hotel Säntispark gibt keine Auskunft über Teams, die aktuell oder künftig im Hotel gastieren. Die Spieler können sich frei bewegen und essen in einem Bereich, der von der Öffentlichkeit abgeschirmt ist. Rhyner sagt: «Die Teams wissen sehr genau, was sie wollen.» Dazu gehören hohe Anforderungen an die Trainingsplätze oder an die Küche. Aus den Minibars wird häufig der Alkohol entfernt. Individuelle Sonderwünsche seien selten: «Sportler sind meist unkomplizierte Gäste.»

Das Hotel Oberwaid wollte sich auf Anfrage nicht äussern – aus Gründen der Diskretion sowie Verschwiegenheitsverpflichtungen.