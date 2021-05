Sportinfrastruktur «Sind interessiert an gemeinsamen Lösungen»: Das sagen St.Gallen und Gossau zur neuen IG Resak, die eine Zusammenarbeit bei den Sportanlagen fordert Mehrere Politiker aus Gossau und St.Gallen fordern, dass die beiden Städte enger zusammenarbeiten bei der Erneuerung der Sportinfrastruktur. Der St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler und die Gossauer Stadträtin Gaby Krapf sind der Meinung, dass man sich bereits heute rege austauscht. Ende Mai findet ein Gespräch über das Gründenmoos statt.

Rund um das Gründenmoos verlaufen die Gemeindegrenzen von St.Gallen, Gaiserwald und Gossau. Darüber, was auf dieser Sportanlage umgesetzt werden soll, sollen alle drei Gemeinden mitreden. Urs Bucher

Sowohl St.Gallen als auch Gossau befassen sich seit längerem mit ihrer jeweiligen Sportinfrastruktur. In St.Gallen hat Stadtrat Mathias Gabathuler kürzlich das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) präsentiert. Dieses zeigt unter anderem mögliche Massnahmen auf. Ein konkreter Umsetzungsplan soll bis Mitte 2022 erarbeitet werden. Das Parlament diskutiert am 25. Mai über das Konzept.

In Gossau ist man schon weiter. Dieses Jahr soll der Baukredit über 55 Millionen Franken für das erste von drei Modulen des Projekts «Sportwelt Gossau» ins Parlament kommen. 2022 entscheiden die Stimmberechtigten darüber. Mit dem Geld werden ein neues Hallenbad, vier Fussballplätze mit einer Tribüne sowie Leichtathletikanlagen und ein zentraler Platz mit Freizeitanlagen gebaut.

Das neue Gossauer Hallenbad Buechenwald soll beim Bahnhof gebaut werden. Visualisierung: PD

Vor ein paar Tagen ist nun die IG Resak (IGR) aufgetaucht. Sie wurde von mehreren Politikern, grösstenteils aus St.Gallen und Gossau, gegründet und fordert ein «gemeindeübergreifendes Sportanlagenkonzept zur Erreichung sportlicher, gesellschaftlicher, ökologischer und finanzieller Synergien».

Zur Region zählen Andwil, Eggersriet, Gaiserwald, Gossau, Häggenschwil, Muolen, St.Gallen, Waldkirch und Wittenbach. Die IG kritisiert, dass bisher keine Zusammenarbeit auf politischer Ebene stattgefunden habe.

Oskar Seger, Gründungsmitglied der IG Resak und Präsident der FDP St.Gallen. Ralph Ribi

Die IGR wolle die bestehenden Gesak-Pläne in Gossau und St.Gallen nicht unterwandern, sagte Oskar Seger, IGR-Gründungsmitglied und Präsident der FDP St.Gallen. Man wolle auf den verschiedenen Konzepten aufbauen und «weiterentwickeln statt verhindern».

St.Gallen und Gossau müssten nun prüfen, ob es bezüglich der geplanten Infrastrukturen Synergiepotenziale gebe.

Gemeinsam übers Gründenmoos sprechen

Was hält man in den Ratshäusern in St.Gallen und Gossau von der IG Resak? Gossaus Stadträtin Gaby Krapf-Gubser sagt, die regionale Zusammenarbeit bei Sportinfrastrukturen von regionaler Bedeutung sei bereits Vorgabe für das Gossauer Gesak im Jahr 2011 gewesen und werde seither aktiv gelebt. «Die Ziele der IG decken sich somit mit der Haltung des Gossauer Stadtrates.»

Gaby Krapf-Gubser (FDP), Gossauer Stadträtin. PD

Auf das bevorstehende Modul 1 der Gossauer Sportwelt hat die Diskussion aber keinen Einfluss. Das Modul 1 enthalte keine Anlagen, die gemäss Gesak-Definition regional gelöst werden, sagt Krapf. «Die Frage eines regionalen Hallenbades wurde mit der Stadt St.Gallen umfassend geklärt und nicht weiterverfolgt, weil das Einzugsgebiet für das Bad zu gross wäre.» Auf dieser Grundlage wurden in Gossau seither politische und planerische Entscheide zum Hallenbad-Neubau gefällt.

Den grössten Teil der Sportanlagen müsse jede grössere Gemeinde für Schulen, Vereine und Bevölkerung vor Ort bauen. «Sinnvoll sind überregionale Anlagen für spezielle Sportarten und im Leistungssport.» Im April hätten St.Gallen und Gossau, die Sportfeld Gründenmoos AG und die Sportvision Ost eine Auslegeordnung vorgenommen.

Aktuell würden alle Bedarfsmeldungen für das Gründenmoos ausgewertet, sagt Krapf. Danach könnten die Spezial-Sportarten für das Gründenmoos festgelegt und die Planung vertieft werden.

«Hier hat sich die Stadt Gossau frühzeitig eingebracht und ist interessiert an gemeinsamen Lösungen.»

Ende Mai werden die Vertreterinnen und Vertreter von St.Gallen, Gossau, Gaiserwald und von der Sportfeld Gründenmoos AG das weitere gemeinsame Vorgehen festlegen, sagt Krapf.

Offen für Anstösse

Einen Weg gemeinsam gehen, das sei auch in seinem Interesse, sagt der St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler. Für die Stadt St.Gallen liege der Fokus aktuell auf der Realisierung und Finalisierung des Gesak. «Es ist wichtig, dass wir dieses Projekt nun auf den Boden bringen.» Die Stadt stehe derzeit aber auch mit Gossau und Gaiserwald in Kontakt bezüglich des Gründenmoos, wo ein neues Sportzentrum entstehen soll. Gabathuler verweist auf das Treffen Ende Mai.

Mathias Gabathuler (FDP), St.Galler Stadtrat. Benjamin Manser

Es sei wichtig, dass man dieses Projekt gemeinsam in Angriff nehme, sagt Gabathuler. Die IG Resak habe einen etwas weiteren Horizont und denke an eine überregionale Zusammenarbeit. Vorerst aber, so Gabathuler, konzentriere man sich auf Gossau und Gaiserwald. «Später sind wir gerne bereit, mit weiteren Gemeinden zu prüfen, wo sonst noch Synergiepotenzial vorhanden ist.»

Man sei offen dafür, die Absprachen zu intensivieren und auch Unterstützung von der IGR zu holen.

«Die IG hat gute Absichten und gute Anstösse. Für das sind wir immer offen.»

Zum Vorwurf der IG Resak, bislang habe keine Zusammenarbeit auf politischer Ebene stattgefunden, sagt Gabathuler, St.Gallen und Gossau hätten sich immer wieder ausgetauscht. Die beiden Städte hätten sich vor ein paar Jahren aber für gesonderte Sportinfrastrukturprojekte entschieden. Er selber könne jedoch nur auf Erzählungen zurückgreifen. Gabathuler ist erst seit diesem Jahr im Amt.