Nun schaltet sich auch der Tübacher Gemeindepräsident Michael Götte in die Debatte um die Sportinfrastruktur ein. Er ist seit Anfang Jahr Präsident der Regio Appenzell AR-St. Gallen-Bodensee. Er sagt, dass er eine regionale Zusammenarbeit der Gemeinden begrüssen würde. Potenzial sieht er vor allem bei Sportarten, die «nicht in jeder Gemeinde verankert» sind – wie Reiten, Leichtathletik, Schiessen oder ähnliches. Die Grundsteine seien in Gossau und St. Gallen mit ihren jeweiligen Konzepten gelegt. «Es wäre schade, wenn man den Horizont nicht öffnen würde», so Götte. Die Regio könne eine koordinative und vermittelnde Rolle übernehmen.

Dass es bei solchen Vorhaben aber nicht immer so schnell geht, zeigt just ein Projekt der Regio, das seit 2017 läuft, aber noch nicht abgeschlossen werden konnte. Es geht um einen Hallenbadverbund, um die regional genutzten Hallenbäder teilweise auch regional zu finanzieren. Er setze sich stark dafür ein, dass dieses Projekt ein Erfolg werde, sagt Götte. «Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir über nichts anderes im Bereich von Synergien bei gemeinsamen Infrastruktur mehr sprechen.» Ziel ist, den Verbund per Ende 2021 zu lancieren.