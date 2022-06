Fitness Eröffnung geglückt: Das erste vollautomatische Sportcenter in St.Gallen wird fleissig gebucht – trotz schönen Wetters Im Sportcenter Ost in St.Gallen werden wieder Badminton und Squash gespielt. Rico Graf und Joel Schmid haben das Zentrum im April übernommen, nachdem es Ende 2021 geschlossen hatte. Die beiden Freunde haben daraus das erste vollautomatische Sportcenter in St.Gallen gemacht.

Joel Schmid (links) und Rico Graf haben das Sportcenter im April übernommen. Bild: PD

«Als wir erfahren haben, dass das Sportcenter schliesst, hat uns das natürlich getroffen», sagt Joel Schmid. Bevor Rico Graf und Joel Schmid aus Speicher das Sportcenter Ost an der Rorschacherstrasse in St.Gallen übernahmen, waren sie selber über zehn Jahre lang Besucher dort. «Wir haben dann, mehr aus Jux, gesagt, dass wir das Zentrum auch automatisiert betreiben könnten, damit keine Personalkosten anfallen.»

Aus diesem «Jux» wurde ernst. «Als das Objekt ausgeschrieben wurde, haben wir Kontakt aufgenommen und konnten die Mietfläche schliesslich im April übernehmen», sagt Rico Graf. Am 11. Juni feierte das erneuerte Sportcenter Eröffnung.

Sportcenter ohne Personal

Die wohl grösste Veränderung, seit Graf und Schmid Inhaber sind: Das Sportcenter wird vollautomatisch betrieben. «Das bedeutet in erster Linie, dass der Kunde oder die Kundin die Reservation und Bezahlung online – im Internet oder via App – tätigen kann», erklärt Graf. «Mit der Reservation erhält man einen Zutrittscode, mit dem die Türen geöffnet werden können.» Das Licht und die Belüftung werden automatisch eingeschaltet.

«Für uns bedeutet das, dass wir das Sportcenter ohne Personal betreiben können. Aus finanzieller Sicht wäre das Projekt sonst nicht umsetzbar gewesen», sagt Schmid. Die beiden arbeiten nebenbei Vollzeit – Joel Schmid im Aussendienst als Verkäufer, Rico Graf ist Gebäudeelektroingenieur.

Zwei Squashboxen. Bild: PD

Gute Auslastung trotz schönen Wetters

Das Sportcenter Ost mit einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern verfügt über acht Squashboxen, vier Badmintonplätze, zwei Fitnessräume und Garderoben. Wer will, kann Schläger mieten. «Ausserdem können die Besucherinnen und Besucher in der Lounge und im Verpflegungsbereich Pause machen», sagt Schmid.

Nun sind schon ein paar Wochen vergangen, seit die beiden Freunde – Schmid und Graf kennen sich schon seit ihrer Kindheit – das neue Center eröffneten. «Am 6. Juni sind wir mit einer Probewoche gestartet, in der alle bisherigen Kundinnen und Kunden für die Hälfte des Preises spielen konnten», sagt Rico Graf. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen. Auch seit dem offiziellen Start am 11. Juni laufe es gut. «Wir hatten in den letzten zwei Wochen durchschnittlich acht Buchungen pro Tag, was auch wegen des guten Wetters erfreulich ist.»

Im Center seien alle sportbegeisterten Personen willkommen. «Aus Sicht der Zielgruppen ist Badminton der Favorit, weil das Niveau der Sportlerinnen und Sportler keinen Einfluss auf den Spassfaktor hat», sagt Joel Schmid. Rico Graf spielt am liebsten Squash. «Das Auspowern in 45 Minuten und die Intensität des Spiels gefallen mir sehr», sagt er und ergänzt: «Unser Angebot entspricht aber sowohl den Anforderungen von ambitionierten Clubspielerinnen und -spielern als auch von Hobbysportlern.»