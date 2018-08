Waldkircher Grümpeli feiert Jubiläum Bald lädt der TSV Waldkirch zum 50. Grümpeli. Die Teilnehmer können sich nicht nur im Fussball messen, sondern auch im Volleyball und Pfeilwurf.

Am Waldkircher Grümpeli können sich, wie bereits 2015, Sportbegeisterte miteinander messen. (Bild: Benjamin Manser)

Vom 24. bis 26. August steht Waldkirch ganz im Zeichen des Sports: Das Waldkircher Grümpeli startet am Freitagabend mit dem Plausch-Volleyballnachtturnier in der Turnhalle Bünt sowie dem Firmen-Fussballcup auf dem Rasen. Dabei sind gemäss Mitteilung nicht nur Waldkircher Gewerbebetriebe willkommen, sondern auch fussballbegeisterte Firmen aus der ganzen Region.

Am Samstag findet ab 10 Uhr der Waldkircher Jugendsporttag statt. Am Nachmittag folgt der Spaghetti-Cup: Verschiedene Fussball-Plauschmannschaften spielen um den Hauptpreis, einen Korb voller Zutaten für ein Spaghetti-Essen. Erstmals können auch gemischte und Nichtfussballer-Teams teilnehmen. Die Teams der Dorfmannschaften messen sich neben dem Fussballfeld auch beim Pfeilwerfen.

Dorfcup-Trophy als Trostpreis

Wer beim Volleyball am Freitag und beim Pfeilwurf und Fussball am Samstag die wenigsten Rangpunkte sammelt, gewinnt die Dorfcup-Trophy. Der Sonntag gehört dann den jüngsten Sportlern: Um 10 Uhr ist Anpfiff für das Schülerturnier.

Das OK hat die Anmeldefrist für alle Wettbewerbe verlängert. Teilnehmer können sich noch bis 11. August, für das Dorfgrümpeli anmelden. Anmeldeformulare können auf www.tsvwaldkirch.ch heruntergeladen werden. Es gibt an allen drei Tagen eine Festwirtschaft sowie Barbetrieb.

Am Sonntag, 26. August, findet um 9 Uhr dann der Jubiläums-Brunch in der Turnhalle statt. Der Anlass wird von der Musikgesellschaft Bernhardzell und dem Musikverein Waldkirch umrahmt. Anmeldungen an 078 662 30 77 oder brunch.gruempeli@tsvwaldkirch.ch. (pd/woo)

