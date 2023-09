SPORT Schaukelring, Akrobatik, Rhönrad: Am Samstag können Interessierte an der St.Galler Turnshow im Athletik-Zentrum Turnluft schnuppern Am Samstag findet im Athletik-Zentrum die St.Galler Turnshow statt. Die Sportgala, die nur alle fünf Jahre stattfindet, bietet Höhepunkte aus dem Leistungs- und Spitzensport. Rund 400 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Ostschweiz nehmen teil.

Die Turnshow findet wie 2018 im Athletik-Zentrum in St.Gallen statt. Bild: zvg

Am Samstagabend veranstalten rund 400 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Ostschweiz eine Turnshow im Athletik-Zentrum St.Gallen. Organisiert wird der Anlass im Auftrag des St.Galler Turnverbandes durch den Turnverein St.Gallen-Ost. Der Verein kann dabei auf fast 100 Helferinnen und Helfer zählen.

«16 verschiedene Gruppen werden ihre hochstehenden Wettkampfprogramme präsentieren», sagt OK-Mitglied Dominik Meli. Die Vielfalt der Darbietungen ist gross: Sprung-, Boden- und Schaukelringvorführungen gehören ebenso zur Turnshow, wie Akrobatik, Barren, Reck, Kunstturnen, Gymnastik, sowie Cheerleaders und Rhönrad. Es werden mehrere Spitzenteams und zahlreiche Schweizer Meister aus dem Kanton St.Gallen und der näheren Umgebung teilnehmen. Sogar der FSG Locarno wird am Wochenende im Athletik-Zentrum turnen.

Aktive und Jugendliche turnen am Samstag

Die Organisatoren seien sehr zufrieden mit dem Programm: «Wir haben die besten Darbietungen, die wir uns gewünscht haben, für uns gewinnen können», sagt der ehemalige Vereinspräsident des Turnvereins St.Gallen-Ost. Nicht nur Aktive, sondern auch Jugendliche werden am Samstag mitwirken. «Der Anlass ist vergleichbar mit der alljährlichen Gymotion in Zürich – einfach etwas kleiner», sagt der 57-Jährige. Auch in St.Gallen werde dank Sound und Technik eine «richtige Show» geboten.

Die Vielfalt der Darbietungen reicht von Gymnastik über Akrobatik bis hin zum Rhönrad. Bild: zvg

Die Veranstaltung wird jeweils vom St.Galler Turnverband ausgeschrieben. Interessierte Vereine können sich dann für die Organisation der Turnshow bewerben. Der Turnverein St.Gallen-Ost engagiert sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge für den Anlass. Dominik Meli sagt: «Es ist ein Leuchtturmprojekt fürs Turnen in der Kantonshauptstadt.»

Anlass unter dem Motto Inklusion

In diesem Jahr findet die Sportgala, die alle fünf Jahre durchgeführt wird, unter dem Motto Inklusion statt. Der ehemalige St.Galler Fussballprofi Tranquillo Barnetta wird mit Athleten der Special Olympics Switzerland das Programm mit einem Interview ergänzen und den Förderverein von Special Olympics vertreten. Ausserdem werden mit Marco Ebneter und Ricardo Seewald auch zwei Vertreter des Cycling Teams der Special Olympics World Games in Berlin vor Ort sein. Zusätzlich werde mit Sandra Graf die bekannteste Rollstuhlsportlerin der Ostschweiz dabei sein, sagt Meli.

Über die Show am Samstag sagt er: «Es ist ein Anlass, der übers Turnen hinaus geht und perfekt ist, um einmal Turnluft zu schnuppern.» Die Festwirtschaft öffnet um 17.15 Uhr, das Showprogramm beginnt um 19 Uhr und dauert ungefähr drei Stunden. Danach ist die Bar noch bis Mitternacht geöffnet.