Sport «Gladiator»-Darsteller RaIf Moeller könnte bald hier trainieren: Im Westcenter in Winkeln eröffnet ein neues Fitnessstudio des Unternehmens Clever Fit Eine der grössten Fitnessketten Deutschlands expandiert nun auch vermehrt in die Ostschweiz. Mit drei Standorten in Goldach, St.Gallen und bald auch Chur bringt der Fitnessgigant einen amerikanischen Gym-Flair in die Region.

Mit dem Standort im Westcenter in Winkeln eröffnet die Fitnesskette Clever Fit ihr 19. Studio in der Schweiz. Bild: PD

Übermorgen Freitag eröffnet das Clever-Fit-Studio im Westcenter in Winkeln. Neben rund 180 Fitnessgeräten beherbergt das moderne Franchisestudio auch eine mit Stickstoff betriebene Kältekammer, zwei Physiotherapiezimmer, einen Massageraum und sogar zwei Solarien.

Mit ihrem Angebot wollen die Betreiber neben jungen Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern auch ein möglichst diverses Publikum ansprechen. Bereits am Donnerstag lädt das Fitnessstudio zur grossen Eröffnungsparty ins Westcenter ein.

Trainieren wie in Hollywood

Im Erdgeschoss des Westcenters an der Herisauerstrasse in Winkeln sind die letzten Vorbereitungen für das neue Clever-Fit-Studio in vollem Gange: Die Fitnessmaschinen werden in Betrieb genommen und das Raumlicht sowie die Musikboxen auf das amerikanisch anmutende Interieur abgestimmt.

Überhaupt erinnert das Studio beim Betreten unmittelbar an den in Kalifornien angestossenen Fitnesstrend. Die dominanten Wandbilder von Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller, seinerseits Botschafter von Clever Fit Deutschland, tun ihr Übriges. Beat Bussmann, Leiter der Schweizer Clever Sports AG, sagt:

Beat Bussmann ist CEO der Clever Sports AG Schweiz. Bild: PD

«Wann immer Ralf Moeller in der Schweiz ist, trainiert er in einem unserer Fitnessstudios. Es ist gut möglich, dass er bei seinem nächsten Besuch in der Ostschweiz auch hier in Winkeln oder an unserem neuen Standort in Chur vorbeischaut.»

Aktuell ist die Clever Fit AG in der Schweiz mit Studios an 19 Standorten vertreten. Das Fitnesszentrum in Winkeln bildet dabei die jüngste Niederlassung des Fitnessgiganten. Am 19. September soll bereits der 20. Standort in Chur eröffnet werden.

Alle der über 500 Ableger der Fitnesskette, die nebst Deutschland und der Schweiz, auch in Österreich, den Niederlanden, Slowenien und Tschechien vertreten sind, vereint die Weitläufigkeit ihrer Studios. So trainiert man in Winkeln bereits auf einer Fläche von 1750 Quadratmetern. In Chur sind es sogar 2500 Quadratmeter Trainingsfläche.

Den FC St.Gallen auf seiner Seite

Von der Nachbarschaft zur Shopping-Arena sowie zum Industriegebiet in Winkeln verspricht sich Bussmann viele Kundinnen und Kunden. Die Lage ausserhalb der Stadt St.Gallen stelle für ihn keinen Nachteil dar. Er sagt: «Wir befinden uns hier an einem Knotenpunkt mit Anbindung an die Autobahn. Ich denke, dass auch viele Pendlerinnen und Pendler von der Lage profitieren.»

Ausserdem hat Bussmann noch ein weiteres Ass im Ärmel: Durch die Nähe zum Gründenmoos und dem Kybunpark werde auch der FC St.Gallen in Zukunft im Westcenter trainieren, erklärt er. Der Dreh eines Werbevideos der grün-weissen Damenmannschaft im Clever Fit sei bereits beschlossen worden.