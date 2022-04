Sport Drei Millionen Franken und drei Monate Umbauzeit: Golfpark Waldkirch öffnet frisch saniert Auf dem Golfpark Waldkirch wurden technische Anlagen erneuert, das Hauptgebäude ausgebaut und das Restaurant modernisiert. Auch das Speiseangebot im «The Green» wurde erweitert.

Martin Bärtsch, Leiter des Golfparks Waldkirch, im umgebauten Restaurant The Green. Bild: Rita Bolt

Mitten im neuen Golfpark-Restaurant mit neuem Namen «The Green» ist ein Cheminée eingebaut. «Es soll Klubhaus-Atmosphäre ausstrahlen», sagt Martin Bärtsch, Leiter des Golfparks Waldkirch. In einem warmen Grünton ist die Lounge rund um das Cheminée mit bequemen Sesseln gestaltet. In Schwarz gehalten ist dagegen der neue Kaffeebar-Bereich mit den grossen effekt- und fantasievollen weissen Lampen. Am Samstag wurde das sanierte Restaurant wiedereröffnet. Es ist zusammen mit dem Hauptgebäude aufgefrischt worden.

Bild zeigt das «Mekka für Golfspielende»

Der grüne Farbtupfer im Restaurant ist die Wand oberhalb der Bar. Im hinteren Bereich des Restaurants, der abgetrennt werden kann, ist aufgetischt. Er ist gemütlich eingerichtet mit Stühlen in einem Braunton und bietet für etwa 80 Gäste Platz. Den Grüntupfer liefert ein 36 Quadratmeter grosses Wandbild.

Das ursprünglich schwarz-weisse Bild wurde Jaguar-Grün eingefärbt. Es zeigt eine Szene aus 1874 im schottischen St.Andrews. «Dem Mekka für Golfspielende», sagt Bärtsch. Er selber war schon sechs Mal dort. «In dieser kleinen Küstenstadt wurden die Golfregeln geschrieben», weiss der Leiter des Golfparks. Und diese besagten schon damals, dass auch Frauen Golf spielen dürfen. Das Bild ist eine XL-Tapete, ein Latexdruck auf Textilgewebe.

Terrasse mit 400 Quadratmetern und Platz für 160 Personen

«The Green» hat eine grosse Terrasse. Sie misst 400 Quadratmeter und bietet gut 160 Personen Platz. «Mit Blick auf den Säntis», ergänzt Bärtsch. Und mit Blick auf die Putting Greens, den Übungsplätzen. Der Rasen ist auf den Greens sehr kurz gemäht, damit der Ball gut rollt.

Auf der Ostseite wurden ein Eventraum mit Golfsimulator und eine Smoker-Lounge angegliedert. Zudem besteht im Klubhaus neu ein Sitzungszimmer mit hellgrünen Sesseln, das ebenfalls extern vermietet wird.

Nicht nur das Restaurant wurde erweitert, sondern auch das Speiseangebot: Auf der Speisekarte stehen bei den «Golfpark Klassikern» Waldkirch-Burger, mit Rindfleisch oder ohne Fleisch mit Quinoa-Kichererbsen. «Golfer essen zwischendurch ganz gerne ein Klubsandwich», sagt Bärtsch. Das «Green» ist ein öffentliches Restaurant. Es ist von Montag bis Sonntag geöffnet

Die grösste Golfanlage der Schweiz

Der Golfpark Waldkirch ist vor 22 Jahren gebaut worden. Die technische Einrichtung war in die Jahre gekommen. Während der dreimonatigen Umbauzeit wurde die Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe-Anlage ersetzt sowie auf den Dächern des Klubhauses und des Werkhofes wurden Fotovoltaikanlagen installiert. «Wir können jetzt den grössten Teils unseres Stroms selber produzieren», sagt Bärtsch.

Zudem wurden die sanitären Anlagen und Garderoben im Untergeschoss erneuert. Der ganze Umbau des Restaurants, die Neumöblierung sowie die Erneuerung der Technik haben etwa drei Millionen Franken gekostet. Den grössten Teil der Kosten habe die technische Erneuerung verschlungen. Die Migros als Besitzerin und Betreiberin des Golfparks habe den Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt.

Gemessen an der Anzahl Loch ist der Golfpark Waldkirch mit 39 die grösste Golfanlage in der Schweiz. Jährlich würden auf der Driving Range gut zwei Millionen Bälle geschlagen. Eingeschrieben sind über 1250 Mitglieder. «Davon sind etwa 40 Prozent Frauen», weiss Bärtsch, der den Golfpark Waldkirch im vierten Jahr leitet. 2018 hat die Migros die Eintrittsgebühr für Mitglieder abgeschafft, um den Breitensport zu fördern.