SPitzenspiel Die Brühler Handballerinnen gewinnen auswärts gegen den Leader Die St.Gallerinnen entscheiden in der NLA-Finalrunde auch ihr zweites Spiel für sich. Auswärts gegen die Spono Eagles aus Nottwil setzt sich der Rekordmeister 29:27 durch.

Die Kreisläuferin Martina Pavic erzielt gegen Nottwil sieben Tore für den LC Brühl. Bild: Dominik Wunderli

Nach ausgeglichenen Startminuten (3:3/6.) waren es zunächst die Innerschweizerinnen, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Die Schweizer Nationalspielerinnen Xenia Hodel und Mia Emmenegger brachten Spono mit 6:3 in Front (11.) und waren auch dafür verantwortlich, dass Brühl bis zur 15. Minute noch mit 6:8 im Hintertreffen lag. Mit zunehmender Spielzeit gelang es den St.Gallerinnen jedoch, das Zepter in die Hände zu bekommen.

Die Abwehr war giftig und gut auf die Spono-Angreiferinnen eingestellt, dahinter zeigte Goalie Sladana Dokovic einige gute Paraden. So gelang es dem LCB die Partie zu drehen und bis auf vier Tore davon zu ziehen (17:13/28.). Zur Pause führte das Team von Cheftrainer Nicolaj Andersson mit drei Treffern.

Diese Situation verbesserte sich nach dem Seitenwechsel sogar nochmals. Drei Brühler Tore zum Start in den zweiten Durchgang sorgten nicht nur für die 20:14-Führung nach 35 Minuten, sondern zwangen Spono zum frühen Timeout in der zweiten Halbzeit. Obschon die Partie anschliessend wegen einer Verletzungsunterbrechung mehrere Minuten still stand, konnten die St. Gallerinnen ihren Schwung weiter ausnutzen, den sie durch die konsequente Abwehrarbeit aufgenommen hatten. In der 42. Minute war der Vorsprung beim Stand von 24:18 nach wie vor komfortabel.

In der 52. Minute steht es 25:25

Dann jedoch stockte das Angriffsspiel der Brühlerinnen. Binnen zehn Minuten erzielte der LC Brühl nur noch einen Treffer. Nottwil nutzte die Schwächephase der St. Gallerinnen aus und verkürzte Tor um Tor bis zum 25:25-Ausgleich in der 52. Minute.

Brühl hielt dem zunehmenden Druck aber Stand. Fabienne Tomasini und zweimal Martina Pavic konnten vorne die Angriffe verwerten und in der Abwehr gelangen zum richtigen Zeitpunkt wichtige Ballgewinne.

Der Schiedsrichter bricht zusammen

Die Partie war zu Beginn der zweiten Halbzeit aus zweierlei Gründen für mehrere Minuten unterbrochen. Zunächst ein grosser Schockmoment. Schiedsrichter Reto Häner brach zusammen und krümmte sich vor Schmerzen auf dem Boden. Die erste Diagnose der herbeigeeilten Physios beider Teams: Achillessehnenriss. Da sich zudem ein Garagentor nicht mehr schliessen liess, das geöffnet wurde um dem Verletzten zum Abtransport einen Rollstuhl zu organisieren, ruhte der Ball mehrere Minuten lang, ehe das Spitzenspiel fortgesetzt werden konnte.

Aufgefallen: Sichere St.Galler Defensive

Brühl war sehr gut auf den torgefährlichen Rückraum von Spono eingestellt. In Verbindung mit einer lauf- und einsatzfreudigen Abwehrleistung des gesamten Teams gelang es dem LC Brühl eine ausgezeichnete Deckung aufs Feld zu bringen. Aus der sicheren Defensive heraus zeigten die St. Gallerinnen eine starke Leistung, die zugleich auch einen lehrreichen Anteil hatte. Anders als noch zu Saisonbeginn, als man eine Führung gegen Spono nicht über die Zeit brachte, klappte es nun sich gegen die Angriffswelle der Eagles zu stemmen und mit dem Sieg zu belohnen.

So geht es weiter

Bereits am kommenden Samstag kommt es zum Rückspiel zwischen Brühl und Nottwil. In der Sporthalle Kreuzbleiche greifen die St. Gallerinnen dann nach der Tabellenführung. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Telegramm

LC Brühl – Nottwil 27:29 (14:17)

SPZ, Nottwil: 150 Zuschauer

Schiedsrichter: Häner/Maurer

Strafen: 1-mal Zweiminuten gegen Brühl, 5-mal Zweiminuten gegen Nottwil

LC Brühl: Dokovic (10 Paraden)/Schlachter (1 Parade); Schaefer, Kernatsch (1), Brunner, Pavic (7), Ackermann (1), Altherr (2), Wolff (9/3), Tomasini (4), Lüscher (4), Gutkowska (1), Cutura, Baric.

Bemerkungen: Brühl ohne Hess, Simova (beide verletzt) und Forizs (angeschlagen); Cutura nicht eingesetzt.