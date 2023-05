Spitex-Debakel «Das Vertrauen ist verloren»: Die Politik fordert die Auswechslung des Verwaltungsrats der Spitex St.Gallen AG Die Politik hat genug: Die Mehrheit der Fraktionen im Stadtparlament will den Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG auswechseln. Am deutlichsten wird die FDP. Sie rügt auch die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi (GLP). Sie müsse Führungsverantwortung übernehmen.

Die Pflege und die medizinische Versorgung ist für Patientinnen und Patienten der Spitex St.Gallen AG von enormer Wichtigkeit. Bild: Raphael Rohner

Geschäftsführer Alexander Ott hat die Spitex St.Gallen AG nach zwei Monaten innerhalb der Probezeit Hals über Kopf verlassen, wie gestern vom Verwaltungsratspräsidenten überraschend mitgeteilt wurde. Wenige Tage zuvor wurde bekannt: Die Krankenversicherung Helsana stellt der Spitex St.Gallen AG Rückforderungen wegen falscher Abrechnungen. Jetzt reagiert die Politik: Der Verwaltungsrat müsse ausgewechselt werden, wird gefordert. Stadträtin Sonja Lüthi habe Verantwortung zu übernehmen.

FDP fordert Rücktritt des Verwaltungsrats

Die ganzen Vorkommnisse seien untolerierbar, schreibt Felix Keller, Präsident der Faktion von FDP und Jungfreisinnigen. Die Falschabrechnungen seien zeitnah zu korrigieren, im Weiteren seien sämtliche Massnahmen zu ergreifen, damit solche Fehler nicht mehr entstehen. Dass bereits der zweite CEO innert kürzester Zeit die Stelle verlässt, hinterlasse keinen guten Eindruck. Dass eine Personalie scheitern könne, sei möglich. Wenn aber zweimal hintereinander CEOs innert kürzester Zeit wechselten, stelle sich die Frage, ob ein korrekter Auswahlprozess durchgeführt und die richtige Wahl getroffen worden sei, schreibt Keller.

Felix Keller, Präsident FDP/JFDP-Fraktion. Bild: Moehr

Er spricht Klartext: «Der Verwaltungsrat ist für die Besetzung der Geschäftsleitung verantwortlich, unter anderem hat er auch in diesem Bereich versagt und muss meines Erachtens die entsprechenden Konsequenzen ziehen – sprich: zurücktreten.» Das dringend benötigte Vertrauen in den Verwaltungsrat sei nicht mehr vorhanden. Aber auch die zuständige Direktion und Stadträtin müsse in die Verantwortung genommen werden. Die Stadt St.Gallen halte 80 Prozent des Aktienkapitals und habe den Leistungsauftrag an die Spitex St.Gallen AG erteilt. Kurzum: Die Direktion müsse die Führungsverantwortung wahrnehmen und die Versorgungssicherheit durch geeignete Massnahmen weiterhin gewährleisten. Die Aktiengesellschaft sei die richtige Organisationsform, sagt Keller.

Für die Grünliberalen ist der Verwaltungsrat untragbar

«Fehler passieren in allen Organisationen und eine Organisation in einem Changeprozess ist erst recht nicht davor gefeit», schreibt Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen. Das gesamte Abrechnungssystem im Gesundheitswesen sei sehr komplex, Abrechnungskorrekturen kämen deshalb regelmässig vor. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Spitex St.Gallen AG hätten deshalb für solche Vorkommnisse Rückstellungen gemacht. «Wir bedauern es sehr, dass immer wieder anonym Stimmung gemacht wird gegen die Spitex. Wenn es Kritikpunkte gibt, sollten diese nicht anonym vorgebracht werden, damit sie konstruktiv bereinigt werden können.»

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Fraktion GLP/JGLP. Bild: PD

Hinsichtlich des Geschäftsführers, der während der Probezeit das Unternehmen verlassen habe, könne die GLP keine Aussagen machen.

«Die neuesten Entwicklungen haben das Vertrauen in den Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG stark beeinträchtigt, weshalb dieser wohl nicht länger tragbar ist», schreibt die GLP-Fraktionschefin. Und: «Aus unserer Sicht müsste rechtlich geprüft werden, ob der Stadtrat die strategische Führung der Spitex St.Gallen AG interimistisch übernehmen kann, um die Organisation zu stabilisieren.»

Die Mitte fordert Neustart mit neuem Verwaltungsrat

«Die Spitex müsste im dritten Betriebsjahr nun endlich auf Kurs sein», schreibt Patrik Angehrn, Präsident der Mitte/EVP-Fraktion. Stattdessen erfolge bereits die zweite Trennung vom Geschäftsführer. Der Verwaltungsrat ist für den Auswahlprozess und die Wahl verantwortlich. «Eigenartig, wenn nach wenigen Wochen bereits unüberbrückbare Differenzen bestehen», so Angehrn. Seine Fraktion habe Fragen zu den falschen Abrechnungen: Sind Forderungen anderer Krankenkassen zu erwarten? Wurde angewiesen, so zu rapportieren? Diese Fragen müsste eigentlich die Direktion Soziales und Sicherheit stellen, kritisiert Angehrn. Eine enge Begleitung und Überprüfung der Spitex St.Gallen AG durch die Direktion Soziales und Sicherheit sehe definitiv anders aus.

Patrik Angehrn, Präsident Mitte/EVP-Fraktion. Nik Roth

Die Mitte/EVP-Fraktion begnüge sich nicht mehr mit Beschwichtigungen und der Aussicht auf bessere Zeiten. Das Vertrauen fehle. Die Stadt habe als Mehrheitsaktionärin die Möglichkeit, einzelne oder alle Mitglieder des Verwaltungsrats an der kommenden Generalversammlung abzuwählen oder auf eine einvernehmliche, etappierte Ablösung zu drängen. Dies ermögliche einen Neustart.

SP hält Absetzung des Verwaltungsrats für gangbaren Weg

«Die gross angekündigte Beruhigung ist nach den jüngsten Enthüllungen rund um die Spitex St.Gallen AG nicht eingetreten», resümiert Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Das sei gravierend für die Klientinnen und Klienten und für die Mitarbeitenden, die eine funktionierende Spitex verdienten. Gravierend sei es aber auch für das Vertrauen in die Spitex-Führung. Die jüngsten Probleme seien Ausdruck von Führungsfehlern in der Vergangenheit, die nachwirkten. Angehrn: «Der Stadtrat wird aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen.»

Evelyne Angehrn, Präsidentin der SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: Anna Tina Eberhard

Nach diesen neusten Entwicklungen scheine die Auswechslung des Verwaltungsrats ein gangbarer Weg, denn das Vertrauen in ihn sei verloren. Die Spitex müsse sich als zuverlässige Partnerin und wertschätzende Arbeitgeberin etablieren. Die personellen Turbulenzen müssten ein Ende haben. Die Privatisierung der Spitex scheine gescheitert. Es müsse gut überlegt werden, in welcher Form und mit welchen Personen die Spitex weitergeführt werde.

Die Grünen sind zurückhaltend

Andreas Hobi, Präsident der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen, schreibt: «Ein weiteres betrübliches Kapitel in der holperigen Geschichte der Spitex St.Gallen AG. Den Fusionsprozess von damals kann man als gescheitert beurteilen, er wurde aber von den Verantwortlichen stets und wiederholt schöngeredet.» Klar könne das passieren, dass man sich nicht finde zwischen Verwaltungsrat und CEO, aber in diesem Fall rufe es natürlich schon neue Fragen auf. Insbesondere die falschen Abrechnungen könne die Stadt als Leistungsträgerin nicht auf die leichte Schulter nehmen, geprellt worden seien auch die Nutzerinnen und Nutzer der Spitex, da sie sich ja auch an den Spitexkosten zu beteiligen hätten. Da seien die Rückstellungen ein schwacher Trost, schreibt Hobi.

Andreas Hobi, Präsident Grüne/Junge Grüne-Fraktion. Bild: PD

Ist der Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG noch tragbar? «Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt so nicht beurteilen. Alles über den Haufen zu werfen, ist wohl kaum die Lösung», antwortet Hobi. Um den Turnaround zu schaffen, brauche es einen Verwaltungsrat, der eine glückliche Hand habe für die Anstellung einer neuen Geschäftsführung, die kompetent und wertschätzend führe.

SVP will Interimsmanagement

«Sowohl beim Abrechnungsfehler als auch bei der Kündigung sind uns zu wenig Fakten bekannt, um klar Stellung zu beziehen. Zudem betrifft dies die internen Abläufe der Spitex AG», schreibt Donat Kuratli, Präsident der SVP der Stadt St.Gallen. Jedoch sei aus Sicht der SVP das Vertrauen in den Verwaltungsrat angeschlagen. Die SVP fordere, dass der Stadtrat, insbesondere Frau Lüthi, als Hauptaktionärin Verantwortung übernehme und dem Parlament Lösungsansätze aufzeige und vor allem rasch handle.

Donat Kuratli, Präsident der SVP der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Ein möglicher Lösungsansatz wäre gemäss SVP ein Interimsmanagement, welches ein intensives Krisenmanagement betreibe. Nur neue Führungskräfte zu suchen, bringe in dieser Situation vermutlich wenig. Die Spitex müsse eine Zukunft haben, damit die Versorgungssicherheit in der Stadt gewährleistet bleibe. Hier dürften keine Fehler mehr passieren.