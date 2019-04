Spielfeld und geschwungene Sitzbank – «Der St.Galler Marktplatz wird zu einem Wohnzimmer»

Parkplätze auf St.Galler Marktplatz aufgehoben: Vorerst wird nicht gebüsst

Am Donnerstag sind auf dem St.Galler Marktplatz die Parkplätze aufgehoben worden. Das Ganze lief wie am Schnürchen ab. Als nächstes wird das Marktregime an die neuen räumlichen Möglichkeiten angepasst.