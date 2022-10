Spielen Mit Gossauer Bauplätzen spielen: Ab sofort hat auch die viertgrösste Stadt im Kanton St.Gallen ein eigenes lokales «Monopoly» Gossauer Monopoly mit 22 Gossauer Gebäuden, Plätzen und Sehenswürdigkeiten: Spielregeln sind analog des Original-Monopoly-Brettspiels.

André Tschumper (links) und Remo Trezza von Unique Gaming Partners AG spielen Gossauer Monopoly. Rita Bolt

Die grossen Schweizer Städte Zürich, Bern, Luzern oder auch St.Gallen haben schon länger eines. Seit kurzem gehört auch das kleine Gossau zu den Grossen mit einem eigenen Monopoly, dem berühmten Spiel um Grundbesitz und Immobilien. Auf dem Deckel des Spiels sind beispielsweise das Schloss Oberberg, das Werk 1, der Schwarze Adler oder die Henessenmühle abgebildet. Auf der Rückseite thront das Schloss Oberberg.

Warum wird ausgerechnet Gossau ein eigenes Monopoly gewidmet? «Regionalität funktioniert nicht nur in der Lebensmittelbranche, sondern kann auch auf Brettspiele übertragen werden», sagt André Tschumper von Unique Gaming Partners AG, dem Herausgeber aus Triesen. Die Erfahrung zeige, dass das Spiel in ländlicheren Gegenden erfolgreicher sei als in Grossstädten. Erfahrung mit den regionalisierten Monopolys hat Tschumper seit über zehn Jahren, denn individuelle Monopolys gebe es in der ganzen Schweiz für Städte, Regionen und Firmen. Eines der erfolgreichsten Spiele in der Ostschweiz sei das «Appenzeller»; sie hätten schon mehrere Male nachliefern müssen. Auch das Monopoly «Sanggalä» sei gut angekommen: Wer im St.Galler Monopoly die Olma-Bratwurst mit Senf isst, bekommt eine Strafe.

Das Brettspiel der Fürstenländer Metropole liegt druckfrisch vor und kann in der Papeterie Pius Schäfler gekauft werden. Das Gossauer Spiel wird vermutlich im Moment eines der letzten sein, das produziert wird. «Die meisten Schweizer Grossstädte und viele Kantone haben schon ein eigenes Spiel», sagt Tschumper. Orte wie Flawil beispielsweise seien zu klein. Es gibt aber bereits ein Monopoly-Nachfolgespiel: ein regionales Wissensspiel mit Titel «Du bisch vo».

Keine Blumen im Bibelgarten pflücken

Beim Gossauer Monopoly wird um verschiedene Gebäude und Plätze gebuhlt: Die 22 Spielfelder zeigen Fotos des Walter-Zoos, der Andreaskirche und des Bibelgartens, des Andreasparks, des Weibelhauses, des Hallenbads Rosenau, der Pauluskirche, des Notkerschulhauses, des Fürstenlandsaals, der Markthalle, des Naturschutzgebietes Eichenmoos und mehr. Welche Gebäude, Plätze oder Strassen auf das Monopoly kommen, eruiere die Spielagentur zusammen mit der Bevölkerung. «Wir fordern die Bevölkerung auf, uns Vorschläge einzureichen», erklärt Tschumper. Ein Kriterium sei, wie häufig ein Ort genannt werde.

«Du bisch vo St.Gallen» Noch ein Spiel An der Olma vom 13. bis 23. Oktober wird erstmals das Wissensspiel «Du bisch vo St.Gallen» vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Brett- und Leiterlispiel mit 300 Fragen aus St.Gallen und 300 nationalen Fragen. Ermittelt wird der Super-St. Galler oder die Super-St.Gallerin. Den Titel bekommt, wer die meisten Taler erspielt hat. (rb)

Zu den teuersten Gossauer Bauplätzen zählen unter anderen der Bibelgarten, der Walter-Zoo oder das Schloss Oberberg. Zu den mittelteuren «Pflastern» gehören die Henessenmühle oder die Kirche Haldenbüel. Wie beim Original-Monopoly gibt es das Gefängnis, und wer den Start überquert, erhält Geld. Und es gibt Aktions- oder Ereigniskarten: Mitspieler können beispielsweise an einem Spinnenseminar im Walter-Zoo teilnehmen und ihre Angst überwinden oder der FC Gossau wird Schweizer Meister und das Preisgeld wird aufgeteilt. Auch der Sieger des Weihnachtslaufes erhält eine Siegerprämie, und eine Belohnung bekommt, wer den Oberberg-Schlosshügel erklimmt. Aber: Wer im Bibelgarten Blumen pflückt, zahlt eine Strafe. Das Ziel ist: «Wer wird die mächtigste Gossauerin oder der mächtigste Gossauer?»

Spiele werden in Europa produziert

Das Spiel kommt rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft. «Die vergangenen zwei Jahre waren nicht ganz einfach für uns», sagt Tschumper. Corona habe auch bei ihnen Spuren hinterlassen. Gemäss Lizenzgeber sei das Unternehmen aus Triesen verpflichtet, das Spiel in einer von «Hasbro» (Lizenzinhaber der Marke Monopoly) zertifizierten Produktionsstätte zu produzieren. Bis heute habe das Liechtensteiner Unternehmen die Spiele hauptsächlich in Irland und Holland herstellen lassen. «Wir waren von harten Lockdowns betroffen; die Lieferwege waren während Corona unterbrochen.» Deshalb habe man 2020 begonnen, das neue, eigene Spiel «Du bisch vo» zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Auch dieses neue Spiel werde ausschliesslich in Europa hergestellt.