Spektakulär Thaler Fotograf hält Fuchs bei der Flussüberquerung fest: «Das überraschendste Foto, das ich je gemacht habe» Der Thaler Profifotograf Christof Sonderegger hat sich am Alten Rhein mit der Kamera auf die Suche gemacht. Nach Hause gekommen ist er mit einer spektakulären Fotoserie, die einen Fuchs bei der Flussüberquerung zeigt.

Der Fuchs springt am Alten Rhein geschickt von Pfosten zu Pfosten. Bild: Christof Sonderegger

Auf der Jagd nach einem guten Bild erklimmt der Thaler Fotograf Christof Sonderegger schon mal einen Vulkan, taucht ab in tiefschwarze Höhlen, stapft durch meterhohen Schnee oder erklimmt das Hochgebirge. Die Liebe zur Natur und sportliche Herausforderungen prägen die Bilder des Ostschweizers. Mittlerweile hat der mehrfach ausgezeichnete Fotograf über 30 Länder mit seiner Kamera bereist. In seinem elektronischen Bildarchiv finden sich die besten 250 '000 von über 5 Millionen Bildern, die er in seinem Leben bisher gemacht hat.

Selbstporträt von Christof Sonderegger mit Steinbock. Bild: CS

Erst vor wenigen Tagen ist ein ganz besonderes Bild dazugekommen. Der 70-Jährige sagt selbst dazu: «Es ist vermutlich das überraschendste Foto, das ich je gemacht habe.» Eigentlich war er am Alten Rhein unterwegs, um Fotos von Bibern zu machen. Auf seinem Streifzug am österreichischen Ufer sah er gegenüber, auf der Schweizer Flussseite, für einen kurzen Moment einen Fuchs. «Ich hatte die Begegnung schon abgehakt, als der Fuchs plötzlich auf den ersten Holzpfosten einer Bootssperre sprang», so Christof Sonderegger. Er habe nicht einmal Zeit gehabt, um bei seiner mit einem 600-Milimeter-Objektiv ausgestattet Kamera Blende und Zeit anzupassen, um den Moment nicht zu verpassen.

Auf den einzelnen Pfosten kurz ausgeharrt

«Es war faszinierend zu beobachten, wie der Fuchs von Pfosten zu Pfosten sprang. Dabei harrte er jeweils für einen kurzen Moment aus, um sich neu zu orientieren. Vermutlich, weil die Pfosten verwittert und daher unterschiedlich beschaffen sind. Am Schluss musste sich ein Graureiher, der zwischen dem letzten Pfosten und dem Ufer stand, mit einem Sprung in Sicherheit bringen», erzählt Sonderegger und räumt mit einem herzhaften Lachen ein, dass er bei den ersten Bildern vor Aufregung etwas gezittert habe.

Vor jedem Sprung checkt der Fuchs kurz die Situation. Bild: Christof Sonderegger

Mit seine Routine hat er die Situation aber gemeistert und die Kamera in der Geschwindigkeit des Motivs bewegt, um scharfe Fotos zu erhalten. Bereits die einzelnen Bilder sind erstaunlich. Um das Ganze visuell noch sichtbarer zu machen, hat Christof Sonderegger die einzelnen Sequenzen in einem Bildbearbeitungsprogramm zusammengefügt. Das Ergebnis ist eine der faszinierendsten Naturaufnahmen, die dem Profifotografen je gelungen ist.