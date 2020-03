Strassenumfrage zum Coronavirus: Spazieren trotz der Pandemie

In Gossau ist es am Mittag ruhig. Viel ruhiger als sonst. Am Bahnhof hat es einzelne Passanten. Einige gehen zum Postbriefkasten oder an den Geldautomaten und steigen dann sofort wieder ins Auto. Fussgänger sieht man nur wenige. Viele halten sich an die Sicherheitsmassnahmen des Bundes wegen des Coronavirus, doch gibt es auch Personen, die sich bei der Begrüssung umarmen. Die Passanten wollen ihren Alltag nicht auf Grund des Virus komplett umstellen. Bei einer Strassenumfrage äussern Gossauer sich dazu, was sie auf die Strasse treibt und wie sie mit den Massnahmen des Bundes umgehen