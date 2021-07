Baustart Mit Wettrennen für die Kleinen: Offizieller Spatenstich für neuen Kindergarten in Horn Gemeinsam mit einer Kindergartenklasse hat am Dienstag der offizielle Spatenstich für den Kindergartenneubau an der Feldstrasse stattgefunden.

Neben vielen Behördenvertretern nahm auch eine Kindergartenklasse am Spatenstich teil. Bild: Laura Widmer

«Heute ist ein spezieller Tag», erklärt Christoph Egli von der Baukommission der Schulbehörde. Mit dem Spatenstich für den Kindergarten Feldstrasse in Horn beginnt ein neues Kapitel.

Neben vielen Vertretern der Schulbehörde ist auch eine Kindergartenklasse dabei. Die Kinder wühlen mit kleinen Spaten in der Erde und können im Wettlauf mit vier Erwachsenen eine Schubkarre füllen, zur Belohnung dürfen alle einmal unter Aufsicht den Bagger bedienen.

Margrit Schrepfer, die abtretende Schulpräsidentin. Arthur Gamsa

«Ich freue mich riesig, dass dieser Moment jetzt da ist», sagt Margrit Schrepfer, die ihr Amt als Schulpräsidentin auf Ende Juli abgibt. Es sei der erste und letzte «richtige» Spatenstich in elfjähriger Amtszeit.

Die Berechnung der Schülerzahlen zeigte, dass die Gemeinde diesen zusätzlichen Standort brauche. Heute werden die Kindergärten Bogenstrasse und Himmelrich mit je einer Klasse geführt, ab dem kommenden Jahr wird es eine dritte Klasse an der Feldstrasse geben.

Ihr Nachfolger André Mathis zeigt sich ebenso stolz über den Start des Projekts. Beide betonen den Vorteil des zentralen Standorts, besonders im Hinblick auf die Überbauungen in Horn West. Die vielen Wohnungen sollen auch Familien in die Gemeinde am See locken.

André Mathis, der neue Schulpräsident.

Das Grundstück neben der Mehrzweckhalle Horn ist relativ schmal und lang. Architekt Lukas Imhof hatte 2014 den Wettbewerb für die Gestaltung des Kindergartens gewonnen. Er sagt: «Es hat Freude gemacht, dafür zu planen.» Der Entwurf mit einem Hauptraum und mehreren Nischen fürs Basteln oder Kochen lehne sich an die Formsprache der Mehrzweckhalle an. Als Stärke streicht er die hohen Räume heraus, die viel Licht ins Innere lassen.

Mehrere Jahre Anlaufzeit

Der Neubau brauchte zwei Anläufe. Den ersten startete der Schulrat 2016, als er mit einem Antrag vor die Bürgerversammlung trat. Neben dem Neubau einer Turnhalle hätte ein neuer Kindergarten an zentraler Lage entstehen sollen. Der Kredit wurde an der Bürgerversammlung aber gestrichen. «Damals dachten wahrscheinlich manche, dass man einen Kindergarten auf Vorrat baue», sagt Margrit Schrepfer.

Bei einem erneuten Anlauf klappte es dann mit der Bewilligung eines Kredits von 1,6 Millionen Franken für den Kindergartenneubau. Bei einer Urnenabstimmung im Juni 2020 stimmten 419 Schulbürgerinnen und Schulbürger (58,2 Prozent) zu, 301 waren dagegen.

Nach dem Spatenstich ruhen die Bagger, bevor die Bauarbeiten beginnen können, Anfang August wird mit dem Aushub gestartet. Der Zeitpunkt sei genau richtig, sagt Christoph Egli. Rund 70 Prozent der Aufträge sind bereits vergeben. Der Abschluss der Bauarbeiten ist auf Ende Mai 2022 vorgesehen.