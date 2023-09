Spatenstich Bauarbeiten für den Neubau der Huber Kunststoff AG in der Gossauer Sommerau haben begonnen Anfang Woche ist der Spatenstich für den neuen Firmensitz der Huber Kunststoff AG in der Gossauer Sommerau erfolgt. Gezügelt werden soll im Sommer 2025.

Ernst Näf (links) und Percy Limacher (rechts) von der IE Engineering Group AG mit Vater Alex und Sohn Reto Huber. Bild: Rita Bolt

«Ein schöner Tag. Ein Meilenstein», sagte Reto Huber, Geschäftsführer, Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Huber Kunststoff AG, am Spatenstich für den neuen Firmensitz in der Gossauer Sommerau. Es war tatsächlich ein schöner, sonniger Spätsommertag. Die zahlreichen Gäste wurden mit Grilladen und Häppchen unter freiem Himmel verköstigt.

Unter ihnen war auch Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella. Die Stadt freue sich, dass sich nach der Aepli Metallbau AG, der Genossenschaft Metzgermeister und der Gema nun auch die Huber Kunststoff AG in der Sommerau ansiedle. Ein Gossauer Unternehmen, das grossen Wert auf die Lehrlingsausbildung lege.

Das Unternehmen entwickelt und produziert Kunststoffteile und Baugruppen für diverse Branchen und Anwendungen. Der Aushub für den Neubau mit Tiefgarage für 64 Mitarbeiterparkplätze ist bereits im Gange. An den Neubau würden viele Anforderungen gestellt, sagte Huber. Beispielsweise kurze Wege und Digitalisierung. Reto Huber hat das Bauland 2021 von der Aepli Invest AG gekauft; Roman Aepli war ebenfalls vor Ort. Der Umzug vom jetzigen Standort Hofmattstrasse ist im Juni 2025 geplant.

Erste PV-Freiflächenanlage in Gossau

Fundament des Huber-Neubaus bilden 224 Pfähle, die Höhe des Produktionsgebäudes beträgt 15 Meter. Percy Limacher von der Totalunternehmung IE Engineering Group AG trug in seinem kurzen Vortrag einige Projektinformationen zusammen. Das Gebäudevolumen beträgt 57’726 Kubikmeter, die Produktion Spritzgiessen ist 1377 Quadratmeter gross, die Produktion Werkzeugbau 1080 Quadratmeter.

Limacher machte auf das nachhaltige Energieprojekt aufmerksam, nannte es ein Vorzeigeprojekt. Auf dem Dach werde eine Photovoltaikanlage gebaut, 468 Panels werden montiert. Zudem werde eine PV-Freiflächenanlage installiert. Es sei die erste Freiflächenanlage in Gossau. Der Solarpark mit 1335 Panels sei ebenerdig auf der freien Parzellen-Fläche aufgestellt. Mit dieser Anlage werde eine naturnahe Gestaltung möglich und ein grosser Beitrag zur Biodiversität geleistet. Zudem könne die Huber Kunststoff AG günstigen Strom beziehen.

«Wir sind verwurzelt in Gossau»

Albert Huber hat 1950 den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt. Er hat erste Serienteile aus Kunststoff hergestellt. 1974 haben Alex und Bruno die Gebrüder Huber AG ins Leben gerufen, 1982 wurde der Neubau an der Hofmattstrasse bezogen. 2001 ist Reto Huber in die Firma eingetreten, ein Jahr später wurde der Name auf Huber Kunststoff AG geändert. 2010 wurde erweitert und 2016 haben die Planungen für mehr Raum erneut begonnen.

Geplant worden sei an zwei Orten: An der Hofmattstrasse und in der Sommerau. Das Baugelände in der Sommerau gehörte damals noch der Migros Ostschweiz. Roman Aepli hat das 100’000 Quadratmeter grosse Bauland im Mai 2019 der Migros abgekauft und das Bauland in vier Parzellen eingeteilt. Eine Parzelle hat die Huber Kunststoff AG erworben «Wir sind verwurzelt in Gossau. Unsere Firmengeschichte spielt sich in Gossau ab», sagte Huber.