SP will Hallenbad-Neubau in Gossau vorantreiben

Das Gossauer Stadtparlament genehmigte am Dienstag auch für zwei Tiefbauprojekte Kredite von 3,4 Millionen Franken. Entlang der Kirchstrasse werden Grundwasser und Abwasser in einer Kanalisation in der Hirschenstrasse gesammelt und abgeleitet. Allerdings belastet das saubere Grundwasser die Kläranlage. Das Parlament hat einen Kredit von 1,71 Millionen Franken genehmigt, damit Grund- und Abwasser getrennt abgeleitet werden können. Für die Leitungen wurden 80000 Franken bewilligt. Die Strassenarbeiten kosten 760000 Franken.

Zwischen Winkelried- und Haldenstrasse wird zudem ein Mischwasserkanal in der Friedbergstrasse aufgehoben. Das Parlament genehmigte den Kredit von 885000 Franken. Abgeschlossen werden die Arbeiten mit der Sanierung der Strasse, wobei an der Kreuzung Friedberg-/Haldenstrasse der Rechtsvortritt besser sichtbar gemacht werden soll. Das Parlament beauftrage den Stadtrat im Rahmen eines Antrages von der Baukommission damit, Massnahmen vorzunehmen, welche die Kreuzung sicher machen. Alfred Zahner (Flig) kritisierte die Kantonspolizei, die keine entsprechenden Strassenmarkierungen genehmigen will. «Das ist unverständlich. Es handelt sich um eine gefährliche Kreuzung, wo viele Schüler vorbeigehen.»

Auch der Teilzonenplan Wiler­strasse/Moosburgweg wurde gutgeheissen. Durch einen Landabtausch können die Grenzen zwischen einem Gewerbe-/Industrie-Grundstück und einer Landwirtschaftsparzelle begradigt werden. Ein weiteres Traktandum war die Interpellation «Beitritt der Stadt Gossau zur Charta Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» von Monika Gähwiler-Brändle (SP). Sie wollte wissen, warum Gossau der Charta noch nicht beigetreten ist. In seiner Antwort schrieb der Stadtrat, dass dies keine zeitliche Dringlichkeit habe, er einen Beitritt aber erwäge. Für sie sei dies ein erfreuliches und starkes Zeichen, sagte Gähwiler-Brändle.

Weiter wurde eine Änderung des Parlamentsgeschäftsreglements genehmigt. Mit dieser Änderung können Parlamentarier künftig mittels Vorstoss die Geschäftsordnung ändern. (woo)