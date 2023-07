Soziales Aus der Initiative der Rorschacher Familie Stössel ist der Heilpädagogische Verein entstanden: Heute arbeiten und leben 750 Frauen und Männer in den HPV-Stätten Der Heilpädagogische Verein (HPV) Rorschach ist vor 71 Jahren aus der Initiative der Familie Stössel entstanden. Die beeinträchtigte Tochter sollte in der Familie aufwachsen können, darum wurde 1951 in Rorschach eine Sonderschule gegründet. Heute sind die Einrichtungen des HPV etabliert – und Annelies Stössel ist gerade 80 geworden.

Birgit Maurer, Marco Dörig, Annelies Stössel, Andreas Hartmann, Vreni Läuchli-Stössel (von links) feiern den 80. Geburtstag von Annelies Stössel. Sie ist die älteste Bewohnerin im «Dörfli» und war der Grund für die Gründung der Heilpädagogischen Vereinigung Rorschach. Bild: Ursula Stahel

Was treibt Menschen an, sich an Neues zu wagen? Eine Rorschacher Familie habe sich 1951 zur Gründung einer Sonderschule entschieden aus dem Wunsch heraus, ihre beeinträchtigte Tochter in der Familie zu behalten und nicht fremdbetreuen zu lassen, heisst es in einer Mitteilung des HPV aus Anlass des 80. Geburtstags von Annelies Stössel.

Der 30. Juni war ein grosser Tag für Annelies Stössel. Sie feierte ihren 80. Geburtstag und freute sich bereits seit Wochen auf ihr Geburtstagsfest. Annelies Stössel ist die älteste Bewohnerin des Wohnheimes Dörfli des HPV Rorschach und durch ihr hohes Alter zunehmend eingeschränkter.

Noch vor ein paar Jahren bewegte sie sich selbstständig in Rorschach. Sie liebte die Olma und besass sogar eine Dauerkarte, verriet ihre Schwester Vreni Läuchli-Stössel am Geburtstag. Andreas Hartmann, Arzt und Präsident des Vereins HPV Rorschach, und Marco Dörig, Geschäftsführer, überbrachten Annelies Stössel einen sommerlichen Blumenstrauss und ihre Glückwünsche. Der Geburtstag von Annelies Stössel sei von grösserer Bedeutung für den HPV Rorschach, denn ihre Beeinträchtigung sei der Anstoss zur Gründung des HPV Rorschach vor 71 Jahren gewesen, schreibt der HPV.

In den 1950er-Jahren gab es kaum Einrichtungen

Annelies Stössel kam 1943 als drittes Kind der Familie Stössel auf die Welt. Ihre Beeinträchtigung führte zu Aufenthalten in der Beobachtungsstation Oberzil, St.Gallen, und in der Taubstummenanstalt, St.Gallen. Damals gab es in der Region Rorschach, ausser einem Heim, keine auf Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf ausgerichteten Schulen.

In den Jahren 1950 bis 1952 lebte Annelies im «Sonnenhof», Arlesheim, einer anthroposophisch geführten Schule und Ausbildungsstätte. Ihre Eltern beobachteten, wie sich Annelies im «Sonnenhof» entwickelte, sich wohlfühlte und sichtlich Fortschritte machte. Bei den Eltern kam verstärkt der Wunsch auf, Annelies zurück in ihre Familie zu nehmen. Allerdings wollten sie Annelies weiterhin in guter Betreuung wissen.

Sie taten sich mit Eltern beeinträchtigter Kinder in ihrer Umgebung zusammen und trugen sich mit dem Gedanken, eine Sonderschule für Kinder mit Beeinträchtigungen in ihrer Region zu gründen. Die Leitung des Arlesheimer «Sonnenhofs» ermutigte die Mutter Thildi Stössel, eine ausgebildete Lehrerin, zur Gründung einer Sonderschule. Sie unterrichtete die Kinder selber in ihrem Wohnzimmer in Rorschach. Als Trägerin des Projektes gründete Thildi Stössel im Jahr 1952 zusammen mit fünfzehn Personen unter der Leitung von Schulpsychologe Ernst Bauer die Heilpädagogische Vereinigung, den Grundstein des HPV Rorschach.

Die Menschen mit Beeinträchtigung stehen im Zentrum

Die Entwicklung des HPV Rorschach geschah mit dem Heranwachsen der damals betreuten Menschen mit Beeinträchtigung. Als junge Erwachsene erhielten sie nach ihrer Schulzeit eine auf sie ausgerichtete Beschäftigung.

So wurden zehn Jahre nach der Gründung der Sonderschule die ersten Webstühle gekauft und ein kleines Werkatelier eingerichtet. 20 Jahre nach der Gründung kam eine Haushaltschule hinzu und bald eine erste geschützte Werkstatt sowie ein Wohnheim. Im Jahr 1976 wurde die Sonderschule Wiggenhof, Rorschacherberg, eingeweiht und 1987 das Atelier am Gärtnerweg in Goldach.

Ehemaliges Wohnhaus der Familie Stössel zwischen Eisenbahn- und Kirchstrasse in Rorschach. Hier unterrichtete Thildi Stössel zu Beginn der Gründung der Heilpädagogischen Vereinigung. Bild: PD/HPV

Knapp weitere zehn Jahre später entstanden die Wohngemeinschaften Dörfli in Rorschach und von 2005 bis 2009 das Ausbildungs- und Verwaltungszentrum sowie das Produktionszentrum im Rorschacher Gewerbegebiet an der Splügenstrasse.

Für viele Leute zum Lebenszentrum geworden

Und heute, 71 Jahre nach der Gründung, ist der HPV Rorschach zu einer Institution gewachsen, welche das Leben von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf ins Zentrum stellt. Neben der Sonderschule, den Arbeitsplätzen sowie dem Wohnheim bietet der HPV Rorschach Ausbildungen für Jugendliche und Integrationsmassnahmen für die Wiedereingliederung an.

Rund 750 Menschen gehen heute beim HPV Rorschach ein und aus. Ohne die Geburt von Annelies Stössel und den Mut ihrer Eltern gäbe es keinen HPV Rorschach, der für viele Menschen zum Lebenszentrum geworden ist.

HPV-Geschäftsführer Marco Dörig. Bild: Perrine Woodtli

Annelies Stössel ist für HPV-Geschäftsführer Marco Dörig sozusagen die «Gründerin» des HPV. Dass sie noch heute im «Dörfli», wohne habe eine grosse Symbolik. Die Angebote des HPV hätten sich zu Beginn stark nach ihr ausgerichtet. Heute sei der HPV ein Institution, in der die betreuten Menschen Mitbestimmung hätten und dadurch einen hohen Grad an Selbstbewusstsein. Marco Dörig sagt:

«Der HPV hat Geschichte. Und diese wurde geprägt von Annelies Stössel. Die Nähe zum Menschen ist heute noch spürbar.»

Die Finanzierung des HPV Rorschach erfolgt über Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion, über Beiträge der öffentlichen Hand, Mitgliederbeiträge sowie private Spenden, wie es im Communiqué heisst.