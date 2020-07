Sorglose, fröhliche Stimmung am St.Galler Kulturfestival: «Die Leute sind hungrig» Das Kulturfestival ist in die letzte Woche gestartet. Zwei Besuche an zwei Abenden voller Karibikklänge und Coronapoesie.

Am Eingang müssen die Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten per SMS bestätigen. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2020)

Wortakrobatik mit Galgenhumor und Tabuthemen

«Und wenn sich einer der Slammer nicht an die Regeln hält, nehmen wir dem die Maske weg. Dann kommt er nämlich nicht heim.» Schon die Anmoderation Richi Küttels am Donnerstagabend bricht das Eis mit einem Tabu. Denn: Darf man über etwas so Ernstes wie ein tödliches Virus lachen? Man darf, man kann, manchmal muss man sogar. Zum Beispiel dann, wenn acht regionale Poeten zum einzigen Sommerslam St.Gallens in den Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums geladen werden.



Kilian Ziegler ist preisgekrönter Poetryslamer.

Bild: Pierre Lippuner

«Die Leute sind hungrig, das merkst du da oben», sagt Jachen Wehrli nach seinem Auftritt. Mit «Endlich!» eröffnet auch Kilian Ziegler die Bühne. Er sagt:

«Und endlich kann ich auch selbst entscheiden, wen ich anhuste – und damit töte.»

Der Galgenhumor kommt an, die Jury vergibt 9 von 10 Punkten.

Von ihrer Quarantäne, «verloren im Paralleluniversum-Puzzle», erzählt Martina Hügi. So eine «fehlende Scheisstanne im Puzzle» überlebe nicht jede Beziehung. Ein Raunen der Zustimmung geht durch die Reihen. Als «Realitätssatire aus Netflix und der perfekten Zeit zum Joggen» bezeichnet Marguerite Meyer ihren Lockdown. Und spricht der applaudierenden Menge aus der Seele.

Dass auch Stille Beifall sein kann, zeigt das Finale: «Es ist stockfinstere Nacht am helllichten Tag», slamt Wehrli. Ein Zuhörer notiert sich den Satz in sein Smartphone. 280 Menschen, eine gemeinsame Zeit. Poesie verbindet. Immer.



18 Bilder 18 Bilder Bild: Michel Canonica

Reggaekonzert von William White lässt Corona beinahe vergessen

Der Schweizer Musiker William White lässt die Reggae-interessierten Besucher des Kulturfestivals am Dienstag mit seinen Melodien die Coronasorgen für einen Abend lang vergessen. Die Vorfreude und Erleichterung ist schon am Eingang bemerkbar: «Ich habe es einfach vermisst, auszugehen», freut sich eine Besucherin. Doch bei der Ticketkontrolle setzt die Realität schlagartig ein. Die Festivalgängerinnen und -gänger müssen ihre Kontaktdaten per SMS bestätigen. Das klappe problemlos, sagt ein Helfer, denn:

«Es ist sich jeder seiner Verantwortung bewusst.»

Im beleuchteten historischen Innenhof, wo die Bühne steht, trinken die Leute ihr «Klöschti» und lachen gemeinsam. Es bildet sich eine coronalose Blase – die aber sogleich wieder platzt, wenn man mitten im Publikum auf einen Maske tragenden Kameramann stösst.

Wer möchte, kann Abstand halten. Doch das tun nur wenige. «Ich habe keine Angst. Das ist nur Panikmacherei», sagt eine ältere Besucherin. Ihre Freundin ergänzt: «Ich habe mehr Angst davor in Quarantäne zu gehen, als krank zu werden.» Veranstalter Lukas Hofstetter sagt:

Lukas Hofstetter ist Veranstalter des Kulturfestivals. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

«Kurz nach dem Superspread in Zürich trugen mehr Leute Masken. Diese Angst legte sich aber schon nach einigen Tagen wieder.»

Die fröhliche, sorglose und vielleicht auch leichtsinnige Stimmung passend zu William Whites Melodien hält während des ganzen Abends an. Die Pandemie bleibt jedoch präsent im Innenhof.