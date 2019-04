Die Schüler müssen etwas länger auf das neue Wittenbacher Schulhaus warten Der Neubau der Primarschule in Wittenbach schreitet planmässig voran. Trotzdem kann der Unterricht nicht wie ursprünglich vorgesehen im Sommer 2020 starten. David Grob

Die Bauarbeiten fürs neue Primarschulhaus in Wittenbach schreiten voran. (Bild: Urs Bucher (18. April 2019))

Die Mauern stehen, das Baugerüst wird weiter hochgezogen, zwei rote Baukräne bewegen Baumaterial über die Baustelle. Wo einst der grüne Rasen des Wittenbachers Fussballplatzes war, entsteht im Gebiet zwischen dem Schwimmbad Sonnenrain und der Firma Spühl seit mehr als einem halben Jahr das neue Primarschulhaus Sonnenrain. Ende August erfolgte der Spatenstich. Seither laufen die Bauarbeiten.

«Wir sind im Fahrplan», sagt Boris Schedler, Präsident der Baukommission für den Schulhausneubau, auf Anfrage. Seit rund sechseinhalb Monaten sind die Arbeiten am Rohbau im Gang. Einzig während rund vier Wochen im Januar hätten die Bauarbeiten ruhen müssen, sagt Schedler – zu kalt das Wetter, zu schlecht die Witterung. Dennoch: der schlechte Januar hatte keinen Rückstand auf den Zeitplan zur Folge. «Die Arbeiten sind dank dem warmen Wetter bereits im Spätsommer und Frühherbst schneller vorangeschritten, als wir geplant hatten. Deshalb sind wir trotzdem weiterhin auf Kurs.»

Die Dreifachturnhalle steht schon fast

Aus drei Gebäuden soll die Schulanlage Sonnenrain nach der Fertigstellung bestehen. Am weitesten fortgeschritten sind die Bauarbeiten an der neuen Dreifachturnhalle. «Die Dimensionen sind bereits deutlich zu erkennen», sagt Schedler. Es fehle mit dem Dach nun noch die letzte Tranche der Halle. Doch auch an den anderen Gebäuden schreiten die Arbeiten voran. Das Erdgeschoss und die erste Decke des Schulgebäudes sei fertig erstellt, die Wände der Aula hochgezogen und die Bodenplatten sowie die Wände des Kindergartengebäudes betoniert.

Und was sind die nächsten Schritte im Bauplan? «Das Ziel ist es, den Rohbau im Herbst fertigzustellen und die Bauhülle noch vor dem Winter dichtzumachen», sagt Schedler. Dann könne mit dem Innenausbau begonnen werden. Gemäss Projektierung soll die Primarschulanlage Sonnenrain im Spätsommer 2020 bezugsbereit sein. «Der Unterricht startet voraussichtlich ab Herbst 2020 im neuen Schulhaus.» Ursprünglich war der Bezug für den Start des Schuljahres 2020 vorgesehen. Doch gemäss jetzigem Planungsstand sei dies nicht mehr möglich. Für eine Prognose sei es zurzeit ohnehin noch zu früh, sagt Schedler. Schliesslich hängen die weiteren Bauarbeiten immer auch von den Witterungsbedingungen ab.

Das dreigeschossige Schulgebäude beinhaltet nach Fertigstellung acht Klassenzimmer mit Gruppenräumen, eine Aula, Werk- und Handarbeitsräume und je ein Lehrer- und Schulleiterzimmer. Im anliegenden eingeschossigen Kindergartengebäude entstehen drei Räume für Kindergartenklassen. «Insgesamt bieten wir somit Platz für 220 Schulkinder», sagt Schedler.

Auch die Kosten stimmen

Auch die Finanzen haben die Bauverantwortlichen gemäss Schedler gut im Griff. Rund 26,6 Millionen Franken betragen die Kosten für den Bau, inklusive der 1,4 Millionen für das Grundstück. Dabei haben die Finanzen lange für Unsicherheit gesorgt. Ursprünglich plante die Gemeinde Wittenbach, die alten Schulgebäude auf dem Dorfhügel zu verkaufen und den Neubau mit dem Erlös zu finanzieren. 2016 dachte die Gemeinde ernsthaft darüber nach, die Gemeindesteuer für den Schulhausbau um fünf Prozentpunkte zu erhöhen. Seither entschärfte sich die Situation aber. Die Gemeinde senkte die Steuern in zwei Schritten von 145 auf 135 Prozent. Der Grund: Wittenbach erhält mehr Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich. 2015 erhielt die Gemeinde noch 1,5 Millionen Franken, 2018 hat sich die Zahl beinahe verdreifacht und die Gemeinde erhielt 4,4 Millionen Franken. Für 2019 rechnet der Gemeinderat mit gut 5 Millionen aus dem Ausgleichstopf.