Sommerfestival Drei Weltmeisterschaften, mehr Foodstände und viel Musik: Das Programm der Rorschacher Strandfestwochen vom 29. Juli bis 27. August steht In einem Monat starten die Rorschacher Strandfestwochen, die diesmal deutlich länger dauern. Die Organisatoren um Dario Aemisegger setzen auf Bewährtes, haben aber auch einige neue Formate ins Programm aufgenommen. Dazu gehören drei spezielle Weltmeisterschaften, bei denen der Spass im Fokus steht.

Die Strandfestwochen werden auch dieses Jahr wieder viele Menschen nach Rorschach locken. Bild: Thomas Staub

Die Vorfreude bei Dario Aemisegger ist gross: «Die Coronajahre stecken den Leuten immer noch in den Knochen. Es ist schön, dass sich die Menschen nun wieder unbeschwert in grösseren Mengen treffen können», sagt der Festivalleiter der Rorschacher Strandfestwochen, die in einem Monat starten. «Ich freue mich auf den Sommer und die Leute.»

Festivaldirektor Dario Aemisegger. Bild: Rudolf Hirtl

2018 fand der Anlass zum ersten Mal statt, mittlerweile hat er sich zu einem fixen Programmpunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender von Rorschach und Umgebung gemausert. Dieses Jahr dauern die Strandfestwochen deutlich länger als 2021, nämlich vom 29. Juli bis zum 27. August. Aemisegger sagt:

«Es war ein grosses Bedürfnis von unseren Gästen, dass nicht nur in den Sommerferien, wenn viele Menschen weg sind, etwas läuft.»

Darum wird der Anlass dieses Jahr über die Sommerferien hinaus verlängert. Ein Blick auf das Programm zeigt, dass einiges geboten wird in den vier Wochen. Die Organisatoren um Aemisegger setzen auf Bewährtes, haben aber auch einige Neuerungen geplant. Herzstück des Festivals direkt am See hinter dem Würth-Gebäude bliebt die Hafenbar, die unter der Woche ab 16 Uhr und an den Wochenenden ab 12 Uhr geöffnet ist.

Elf Konzerte sind geplant

Der Foodbereich und die Bar werden jedoch vergrössert und das kulinarische Angebot erweitert. In den vergangenen Jahren sei es teilweise zu Stau vor den Foodständen und der Bar gekommen, so Aemisegger, darauf habe man nun reagiert. Zudem gibt es wie immer Musik auf der Hafenbühne. Er sagt:

«Auch wenn die Strandfestwochen doppelt so lang dauern, hat sich an der Zahl der musikalischen Acts nichts geändert.»

Die Auftritte finden diesmal jedoch vor allem am Freitag und Samstag statt, während es früher auch unter der Woche Musik gab. «Auch aus Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner wird es an einem Mittwochabend keine Konzerte bis spätabends mehr geben», so Aemisegger. Auftreten vor der traumhaften Bodensee-Kulisse werden unter anderem Gion Stump, Los Grecos, Green Socks, Oliver Jam und die Lido Boys. Geplant sind gesamt elf Konzerte, falls das Wetter mitspielt.

Elf Konzerte sind dieses Jahr bei den Strandfestwochen geplant. Bild: Thomas Staub

Der Spass steht im Mittelpunkt

Die Strandfestwochen bedeuten laut Aemisegger aber nicht nur «gutes Essen, feine Getränke und Musik», sondern auch «Sport und Bewegung». Auch dieser Teil wird ausgebaut. Wie schon vergangenes Jahr gibt es zwischen Montag und Donnerstag jeweils ein Sunset-Yoga. Zum ersten Mal führe man diesmal drei «Fun-Weltmeisterschaften» durch.

So kommt es am 31. Juli in Rorschach zur ersten «Freestyle-Stand-up-Paddle Weltmeisterschaft der Menschheitsgeschichte». Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich in den Kategorien Weitsprung, Kunstsprung, Hochsprung, Balance und Wave-Race. Die Weltmeisterschaften seien mit einem Augenzwinkern zu verstehen, sagt Aemisegger:

«Wer gewinnt, geht zwar mit einem riesigen Goldpokal nach Hause. Es steht jedoch der Spass im Mittelpunkt. Man darf es nicht zu ernst nehmen.»

Alles andere würde nicht zur DNA der Strandfestwochen passen. Das gilt auch für die zwei anderen Weltmeisterschaften. Am 7. August findet die Frischluft-Tischfussball-Weltmeisterschaft statt. «Früher wurde Tischfussball in verrauchten Kneipen gespielt, die Aschenbecher waren fix in die Töggelikasten eingebaut.» Man lade Töggelerinnen und Töggeler von nah und fern nun zur Eroberung des Goldpokals an die frische Seeluft ein.

Erwartet werden bis zu 30'000 Besucherinnen und Besucher

Rorschach ist am 21. August zudem Austragungsort der ersten Ping-Pong-Rundlauf-Weltmeisterschaft. «Das behaupten wir jedenfalls», sagt Aemisegger und lacht. Direkt beim Festivalgelände steigt auch dieses Jahr wieder eine Wakeboardshow. Wakeboarder von nah und fern zeigen Sprünge und Stunts und lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Faszination dieser Sportart hautnah spüren und erleben.

Aemisegger rechnet in den vier Wochen mit zwischen 20'000 und 30'000 Besucherinnen und Besucher. Hinter den Strandfestwochen steht ein gemeinnütziger Verein. «Darum können wir die Konzerte gratis anbieten», sagt er. Dem Verein gehören rund 30 Frauen und Männer an, hinzu kommen etwa zehn Helferinnen und Helfer. Der vierwöchige Anlass soll ein Treffpunkt sein. Aemisegger betont:

«Die Strandfestwochen sind offen für alle. Bei uns ist jede Besucherin und jeder Besucher ein VIP.»