Sommerferien 30 Baustellen in der Stadt St.Gallen: Trotz schlechten Wetters sind sie auf Kurs – doch die Zeitreserven werden knapp Strasse auf, Strasse zu und Belag oben drauf – so einfach ist es nicht. Der St.Galler Stadtingenieur erklärt, welchen Einfluss das Wetter hat und wie viel Koordinationsarbeit hinter den Baustellen im öffentlichen Raum steckt.

Der Strassenbau ist mitunter vom Wetter abhängig.

Bild: Benjamin Manser

Sommerzeit ist Bauzeit: Gefühlt lauert hinter jeder Strassenecke eine Umleitung. In der Stadt St.Gallen sind es derzeit rund 30 Baustellen im öffentlichen Raum. Davon zählen 18 zu grösseren Bauvorhaben, sagt Beat Rietmann, Stadtingenieur des Tiefbauamtes. «Die Anzahl Baustellen bewegt sich in etwa im Durchschnitt der vergangenen Jahre.»

Eine der umfassenderen Baustellen ist etwa jene auf der St.-Georgen-Strasse. Dort werden im Abschnitt Etzelbündtstrasse bis Wenigerstrasse nicht nur Wasser- und Abwasserleitung sowie das Elektrizitätsnetz saniert, gleichzeitig wird auch die Strasse instand gestellt. Als tiefste Leitung im Untergrund liegt die Kanalisation in zwei bis fünf Metern Tiefe. Dementsprechend wird gebaggert und gegraben. Insgesamt acht Bauetappen sind es, wobei immer zwei Teilabschnitte zu einer Etappe gehören.

Die Arbeiten starteten im März; bis Mitte August wird die vierte Etappe abgeschlossen sein und die Arbeiten können auf die gegenüberliegende Strassenseite verlegt werden, wie Rietmann sagt.

Baustellen sind auf Kurs, doch die Zeitreserven sind aufgebraucht

Es gibt auch Baustellen, die sind schneller ausgeführt. Beispielsweise die an der Rorschachstrasse. Sie hat nur fünf Etappen und ist Mitte Juni gestartet. Bis Ende September/Anfang Oktober sollen zwischen Haus Nummer 33 und der Singenbergstrasse die Fahrbahn und das Trottoir saniert werden. Der definitive Deckbelag wird dazu nächsten Sommer eingezogen.

Beat Rietmann, Stadtingenieur beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Insgesamt sind alle Baustellen auf Kurs – trotz des durchzogenen Wetters», sagt Rietmann. Er fügt ein Aber an:

«Die eingeplanten Zeitreserven sind aufgebraucht. Nun ist ein trockener Herbst nötig, damit die Arbeiten fristgerecht beendet werden können.»

Denn bei Regen sollten Arbeiten an der Fundationsschicht und der Einbau von Belägen vermieden werden, bei starken Regenfällen müssen sie mitunter vorübergehend ganz eingestellt werden. Rietmann lobt die Strassenbauunternehmen: «Sie sind sehr flexibel und leisten gute Arbeit.»

Bauvorhaben werden meist mehrere Jahre im Voraus schon koordiniert

Wie rasch Strassenbauarbeiten voranschreiten, hängt nicht nur von der Länge des Abschnittes ab. Die Arbeiten müssen auch koordiniert werden, wenn etwa nebst dem Belag auch die Leitungen saniert werden. Zu den Koordinationspartnern gehören laut Stadtingenieur Beat Rietmann das kantonale Strasseninspektorat, die verschiedenen Bereiche der Stadtwerke (Wasser, Gas, Elektrizität, Fernwärme), die Entsorgung St.Gallen, die Stadtpolizei sowie Telekommunikationsunternehmen.

Rietmann sagt: «Die Koordination von Bauvorhaben im öffentlichen Raum ist eine äusserst komplexe und entsprechend sehr anspruchsvolle Aufgabe.» Ein geografisches Informationssystem (kurz GIS) hilft bei der Planung. In einer Applikation werden sämtliche Bauvorhaben schon in der frühen Phase der Bauabsicht oder Projektidee eingetragen – «meist mehrere Jahre im Voraus, insbesondere bei mittleren und grösseren Projekten».

So geht anschliessend eine Mitteilung an alle Koordinationspartner raus und die Bedarfsabklärung startet. Nach der Aufnahme in die Finanzplanung und der Erstellung der Projektunterlagen werden dann die Stadtratsbeschlüsse oder Parlamentsvorlagen verfasst. Nach einem rechtskräftigen Entscheid folgt schliesslich die Realisierung. Dieser Prozess kann mehrere Jahre dauern.

Nicht zuletzt müssen die Planer auch noch auf das Strassennetz Rücksicht nehmen. Es werde darauf geachtet, «dass auf den Hauptachsen von West nach Ost keine wesentlichen Behinderungen des Verkehrsflusses entstehen», sagt Rietmann. Das bedeutet konkret:

«Möglichst keine Baustellen mit Spurabbauten».

An der St.-Georgen-Strasse werden die Strasse sowie darunterliegende Werkleitungen erneuert. Ab Mitte August ist die andere Strassenseite dran. Bild: Benjamin Manser

Doch wer derzeit innerstädtischen Baustellen aus dem Weg geht und auf die Autobahn ausweicht, dem winken noch mehr Baustellen. Vor kurzem sind die bis 2027 dauernden Sanierungsarbeiten der Stadtautobahn gestartet – inklusive Nachtsperrungen. Es drohen Verkehrsüberlastungen, vor allem zu Stosszeiten. Welchen Einfluss hat dies auf die Planung der städtischen Baustellen?

«Hier findet eine übergeordnete Koordination statt», sagt Rietmann. Bei den Arbeiten auf der Autobahn an sich, sei die Stadt St.Gallen nicht beteiligt. Daher ergebe sich kein wesentlicher Mehraufwand. Allerdings ergebe sich ein grösserer Koordinationsaufwand bei den Berührungspunkten, wo die Autobahn ans städtische und kantonale Strassennetz anschliesst. «Dies ist etwa bei Ein- und Ausfahrten der Fall oder bei gemeinsam genutzten Bauwerken wie die Galerien Harzbüchel und Lindental oder bei Überführungen.»

Verkehrssicherheit rund um die Baustellen

Haben Baustellen Einfluss auf die Verkehrsleitung, ist auch die Stadtpolizei involviert. Denn sie erlässt die Anordnungen und stellt die Signalisation, Absperrungen und Markierungen. Bei kleinen Baustellen mit Dauer von bis zu einer Woche kontaktiert die Bauherrschaft oder das Bauunternehmen die Stadtpolizei, erklärt Dionys Widmer. Der Polizeisprecher konkretisiert: «Das ist etwa bei Wasserrohrbrüchen der Fall.»

Bei grösseren Baustellen sei das Vorgehen komplexer. «Diese Baustellen werden in Koordinationssitzungen besprochen, welche das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen leitet.» Die Baustelle werde dann auch im Kontext von anderen Baustellen in der Nähe gesetzt. Bei grösseren Baustellen würden zudem auch andere Interessengruppen miteinbezogen, wie der öffentliche Verkehr oder die Quartiervereine.

Jährlich bis zu 1300 Baustellen

Bei Baustellen auf ÖV-Strecken gibt es bei Einbahnregelungen Lichtsignale für Busse.

Bild: Benjamin Manser

«Die Baustellen werden seitens Stadtpolizei während des Baufortschrittes ständig durch zwei Mitarbeiter begleitet», sagt Widmer. Es würde wo notwendig entsprechende Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen. Die Mitarbeiter betreuen jährlich zwischen 800 bis 1300 Baustellen und führen Baustellenkontrollen durch.

Dionys Widmer, Stv. Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Bei manchen Baustellen wird ein Lichtsignal installiert. Auf Strecken des öffentlichen Verkehrs gibt es bei Einbahnregelungen spezifisch für den ÖV ein Lichtsignal. «Für Spurverschiebungen muss aber genügend Platz vorhanden sein.» Komplette Strassensperrungen kämen vor allem auf Quartierstrassen vor, wenn nicht genügend Platz für die Arbeiten vorhanden sei.

Kommt es zu Umleitungen werde die Anwohnerschaft informiert, zudem werden Informationstafeln aufgestellt. Die Umleitungen werden wenn möglich nicht durch Quartierstrassen geführt.

Unfälle häufen sich bei Baustellen nicht

Auch aus polizeilicher Sicht unterscheide sich dieser Sommer nicht gross zu anderen Sommern. «In früheren Jahren gab es eher noch die klassischen Bauferien», sagt Widmer. Gewisse Baustellen würden auch über die Sommerferien vorangetrieben, da es merklich weniger Verkehr hat als vor und nach den Sommerferien. Dies erlaube teilweise, dass gewisse Strassen gesperrt werden können.

«Im Bereich von Baustellen ereignen sich nicht auffällig mehr Unfälle.»

Entsprechende Signalisationen und Markierungen sollen den Verkehrsteilnehmenden helfen, sich zurechtzufinden. Widmer vermutet: «Es dürfte aber auch daran liegen, dass sich Verkehrsteilnehmende im Bereich von Baustellen aufmerksamer verhalten und das Tempo reduzieren.»

Einen Überblick über die städtischen Baustellen, die den öffentlichen Raum betreffen, gibt die Stadt auf ihrer Website oder im Stadtplan. Dort werden die aktuellen Arbeiten aufgeführt, inklusive einer kurzen Dokumentation.