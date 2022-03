Solidarität Zweimal Weihnachten: Freiwillige verschaffen 1500 Personen und 1100 Familien verspätete Weihnachtsfreude Freiwillige haben während fünf Tagen mehr als 14'000 Kilogramm Lebensmittel in Tragtaschen verpackt. Sie gehen an bedürftige Familien und Einzelpersonen im ganzen Kanton. Die Aktion Zweimal Weihnachten feiert dabei ihr 25-jähriges Bestehen.

Insgesamt helfen über 100 Freiwillige beim Packen von Waren mit. Bild: Joshua Lindenmann

In einer Fabrikhalle an der Lerchenfeldstrasse 3 in St.Gallen herrscht emsiges Treiben. Güter des täglichen Bedarfs werden im Sekundentakt sortiert und in Taschen verpackt. Freiwillige eilen zwischen dem Materiallager und den Tragtaschen hin und her. Bei der Aktion Zweimal Weihnachten vom Roten Kreuz wurden diese Woche während fünf Tage über 14 Tonnen Güter in 2400 Tragtaschen verpackt. Die Lebensmittel und Waren waren über Weihnachten und Neujahr bereits zum 25. Mal gesammelt worden.

Überblick über das logistische Prozedere hat Misbah Kazmi. Sie ist, als Projektleiterin Integration und Migration, für das Planen und Durchführen der Aktion im Kanton St.Gallen zuständig. «Die Klienten freuen sich jeweils sehr, wenn sie eine Tasche erhalten», sagt die 29-Jährige. Man habe das Gefühl, dass es nicht viele arme Leute in der Schweiz gäbe, doch der Schein trüge:

«Als ich anfing, beim Roten Kreuz zu arbeiten, war ich sehr erstaunt, wie viele Menschen am Existenzminimum leben.»

Misbah Kazmi ist Projektleiterin Integration und Migration vom Roten Kreuz. Bild: Joshua Lindenmann

Mit der Aktion werde auch ein Zeichen gesetzt, dass man für andere Leute da ist. «Mir ist aber schon bewusst, dass so eine Tragtasche nicht ewig hält», sagt Kazmi. Trotzdem könne sie ein Lichtblick sein.

Freiwillige aus dem Finanzsektor

Sie selber führt das Projekt schon zum dritten Mal durch. «Wir haben jeweils relativ wenig Mühe, Freiwillige zu finden. Oftmals rufen die Leute sogar bei mir an», sagt Kazmi. Werbung für solche Verteilaktion machen sie über Aufrufe in den sozialen Medien oder die Zeitung. «Die Freiwilligen kommen oft aus der Finanzbranche oder dem Bildungswesen.»

So zum Beispiel auch Nadine Leemann. Die 40-Jährige ist Mitarbeiterin an der Universität St.Gallen. «Ich arbeitete lang in Südafrika und leistete dort regelmässig Freiwilligenarbeit. Hier in der Schweiz habe ich es etwas vermisst, weshalb wir uns zu sechst für den Anlass anmeldeten», sagt Leemann.

Auslieferung im ganzen Kanton

Kazmi selber wollte beruflich schon immer mit Leuten arbeiten: «Die Stelle als Projektleiterin hat sehr spannend getönt.» Sie selber sei als Geflüchtete in die Schweiz gekommen und könne die Situation gut nachvollziehen. Die Unterstützung bei der Bevölkerung ist laut Kazmi jeweils sehr gross. In der gesamten Schweiz wurden dieses Jahr über 53'600 Pakete gespendet. Das Schweizerische Rote Kreuz, durch die SRG, die Post und Coop haben sich an der Aktion beteiligt.

Insgesamt machen über 100 Freiwillige mit, darunter auch Fahrerinnen und Fahrer, die Tragtaschen an 84 Institutionen und Ämter im ganzen Kanton ausliefern. Die Taschen gehen dann an über 1500 Einzelpersonen und 1100 Familien im Kanton St.Gallen. Sodass dann auch diese Familien ein zweites Weihnachtsgeschenk erhalten.