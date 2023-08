Social Media «Klicks sind zweitrangig»: Tiktoker sorgt für Aufsehen an St.Galler Sekundarschule Schönau – Verantwortlicher der Stadt ist nicht erfreut Der Tiktoker und Foodtester Steve Merson sucht den besten Döner in der Schweiz. In St.Gallen endete sein Unterfangen an der Oberstufe Schönau. Solche Momente mit seinen Fans schätze er aufgrund seiner eigenen schweren Kindheit. Der Leiter der Dienststelle Schule schätzt die Aktion derweil nicht so sehr: «Das ist völlig fehl am Platz.»

Der Tiktoker und Foodtester Steve Merson sucht den besten Döner in der Schweiz. Bild: Valentin Hehli (Zürich, 16. 12. 2021)

«Mit 14 Jahren bin ich von meiner Mutter zu meinem drogensüchtigen Vater gezogen. Jetzt bin ich jemand und möchte meinen Fans etwas zurückgeben.» Steve Merson ist Tiktoker und als Foodtester auf der Suche nach dem besten Döner in der Schweiz unterwegs. Mit Instagram und Tiktok schafft er es auf über 43’000 Follower. Diese Suche löste in Pratteln BL vergangene Woche sogar einen Polizeieinsatz aus, wie er uns erzählt. Dies, weil zahlreiche Jugendliche ihrem Idol einen Besuch abstatten wollten.

Ein Idol. Etwas, das Merson lange nicht hatte. Dass er es nicht immer leicht gehabt hat, daraus macht er keinen Hehl. «Meine schwere Kindheit hat mich geprägt und schliesslich zu der Person gemacht, die ich heute bin», sagt der Zürcher.

Sein Vater sei überfordert gewesen. Aus dem Grund schätzt er die Nähe zu seinen Fans, wie er sagt: Weil er früher oft alleine war. Erst vor kurzem habe er in St.Gallen einen überwältigenden Moment erlebt: Er sei in der Stadt unterwegs gewesen und habe Passantinnen und Passanten nach dem besten Döner in St.Gallen gefragt. Da er in den sozialen Medien jeweils seinen Aufenthaltsort ankünde, seien viele im Alter von 13 bis 24 Jahren vor Ort gewesen, um ihn abzupassen.

Die Zeit sei wie im Flug vergangen, und einigen Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Schönau sei zu spät aufgefallen, dass sie es wohl nicht mehr rechtzeitig zum Unterricht schaffen werden. «Sie baten mich, mitzukommen, um ein gutes Wort bei den Lehrpersonen einzulegen», sagt Merson. Begleitet von einer Schülerschar und der Kamera, machte sich der Foodtester unter viel Jubel auf den Weg in die Schule.

Video: zvg

Negativ zur Aktion äussert sich hingegen Martin Annen, Leiter Dienststelle Schule und Musik. «Eine solche Aktion ist völlig fehl am Platz», schreibt er auf Anfrage. Im Schulhaus sei grosse Unruhe entstanden und: «Wir schätzen es nicht, wenn eine uns unbekannte Person in ein Schulhaus eindringt und Personen ohne zu fragen filmt, interviewt und veröffentlicht.» In den Schulen werde das Recht der Kinder und Jugendlichen am eigenen Bild ernst genommen und umgesetzt. Unter den Schülerinnen und Schüler habe das Thema viel Gesprächsstoff geboten.

«Ein ‹crazy guy› mit gutem Herzen»

Er sei gerührt gewesen von der Begeisterung der Jugendlichen in der Schönau, blickt der Influencer Steve Merson zurück. «Für Momente wie diese tue ich, was ich tue. Die Klicks sind für mich zweitrangig.»

Ein Influencer, für den die Klicks zweitrangig sind? Das klingt nach einer Masche. Doch Merson beharrt darauf, dass es für ihn schon lange um etwas anderes gehe. Über sich selber sagt er: «Ich bin ein ‹crazy guy› mit einem guten Herzen.» Vor einer Weile habe er beispielsweise eine Anfrage von einem kleinen Jungen erhalten, dem eine OP bevorstand und der ihn unbedingt treffen wollte. «Mir ist es wichtig, dass ich mir für solche Anfragen Zeit nehme», sagt der Zürcher. Daher habe er ihn kurzerhand im Krankenhaus besucht – ohne Kamera, ohne Video in den sozialen Medien.

Auch beim Döner-Ranking gehe es nicht wirklich darum, das beste Fladenbrot zu finden, sondern um die Menschen, seine Followerinnen und Follower. Denn: Der Leistungsdruck sei heutzutage allgegenwärtig, er wolle den Menschen mit seinen Videos eine Auszeit geben. Was ihn antreibe, seien die zahlreichen positiven Feedbacks, bei denen genau seine offene, lustige Art und die Authentizität seiner Videos gelobt werden. «Das zeigt mir, dass ich etwas richtig mache, und das schätze ich extrem.»