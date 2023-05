Smartwein Wein vom Steinig Tisch wird digital: Winzer Roman Rutishauser setzt auf Blockchain-Technologie Ein kleines graues Siegel von vinID macht den Unterschied: Sélection-Weine von Roman Rutishauser können per Chip auf dem Handyapp rückverfolgt werden und erzählen auf Wunsch des Kunden ihren Werdegang vom Rebberg bis in die Flasche. Wieso auch die Kommunikation durch den NFC-Tag erleichtert wird.

Roman Rutishauser (links) vom Weingut am Steinig Tisch in Thal und Sebastian Schier von vinID mit einer versiegelten Flache Sélection-Wein. Bild: Rudolf Hirtl

Das Thaler Weingut Am Steinig Tisch hat in der Weinbranche Wellen geschlagen. Laut Gault-Millau-Jury gehört Roman Rutishauser auch 2023 zu den 150 besten Schweizer Winzern, 2019 wurde er erstmals im Gastroführer erwähnt und zum «Rookie of the Year» gekürt. Vor acht Jahren ist Winzer Christoph Rutishauser ins zweite Glied zurückgetreten und Sohn Roman hat den elterlichen Betrieb übernommen. Der heute 38-Jährige hat nicht nur den in 35 Jahren erarbeiteten hohen Standard des Betriebes beibehalten, er geht bei der Arbeit am Weinberg und im Keller keine Kompromisse ein, damit die Qualität seiner Weine beständig hoch bleibt.

Auch wenn Roman Rutishauser die traditionellen Werte im Weinbau pflegt, er verschliesst sich nicht dem Modernen. Eines der bemerkenswertesten seiner Angebote ist die Sélection-Famille, ein handverlesener Kerner, ein würziger Sauvignon Blanc und ein Pinot Noir von alten Reben. Die Flaschen dieser Weine hat er erstmals mit vinID-Tags ausgestattet. Ein Siegel mit einem Chip, der die physische Flasche Wein mit der digitalen Welt verbindet.

Siegel wird per Handarbeit angebracht

Bei 900 Flaschen hat der Winzer zusammen mit Sebastian Schier von vinID diese grau gestalteten Siegel von Hand über den Flaschenkopf geklebt. Profitieren können davon technisch affine Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber, aber auch der Winzer selbst. Kunden, die den NFC-Tag nutzen möchten, müssen zuerst die collcetID-App auf ihr Handy laden. Wer danach sein Handy an den NFC-Tag seiner «intelligenten Weinflasche» hält, bekommt eine Fülle von Informationen.

Das Siegel mit dem NFC-Tag muss von Hand an den Weinflaschen angebracht werden. Bild: Rudolf Hirtl

Beim «Jungspund» ist beispielsweise zu erfahren, dass der Weisswein aus handverlesenen, hochreifen Trauben der Rebsorte Kerner gekeltert wurde, die während sechs Monaten im neuen Barrique ausgebaut wurden. Dabei entsteht ein äusserst mineralischer Weisswein mit Aromen von Pfirsich, Steinfrüchten und Kokosnuss. Der «Jungspund» sei bereit für eine lange Liebe, heisst es in der App. Der 2022er sei zwar schon jetzt genussreif, werde den Weinliebhaber aber auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren immer wieder aufs Neue überraschen. Anders gesagt, der Wein entwickelt auch in der Flasche weiterhin Geschmack und Charakter.

App ermöglicht digitalen Weinkeller

Wer möchte, den nimmt Roman Rutishauser im Video mit auf einen virtuellen Rundgang durch das Weingut. Er informiert in knapp zwei Minuten über seine Philosophie als Winzer, die Anbaufläche, die Traubensorten und welche Weine daraus entstehen. Rutishauser hat vinID Anfang April eingeführt. In der Historie der Sélection-Weine ist daher noch nicht viel an Information zu finden, was sich aber bereits mit dem 2023er-Jahrgang ändern wird. Diese getagten Flaschen werden dann Käuferinnen und Käufer über die gesamte Entwicklung informieren, von der Pflege im Winter, dem Schnitt im Frühling, der Lese im Herbst und der finalen Verarbeitung im Keller.

Ausserdem besteht die Möglichkeit, den digitalen Zwilling eines Weines im digitalen Weinkeller zu registrieren. Mit einem Blick auf die App ist so zu sehen, welche Weine im eigenen Keller noch schlummern. Und wer Push-Benachrichtigungen aktiviert, der erhält vom Winzer unter anderem Tipps, zu welchen Speisen der Wein besonders gut schmeckt.

Storytelling ist denn auch ein wesentlicher Aspekt für Roman Rutishauser, um sich auf den Einsatz von vinID einzulassen. Sieht er beispielsweise, dass ein Wein jetzt die optimale Trinkreife hat, so kann er jene Kunden benachrichtigen, die Flaschen davon in ihrem Keller haben. Ist ein neuer Jahrgang einer Weinsorte vorrätig, kann er jene Kunden informieren, die diesen Wein in den vergangenen Jahren vorzugsweise konsumiert haben. Digitale Einladungen zu Weinproben, Weinbergtouren oder Tagen der offenen Tür ergänzen die Möglichkeit des aktiven Kundenkontakts.

Livestream von der Weinlese am Buechberg

Was hat den erfolgreichen Thaler Winzer motiviert, seine Sélection-Weine zu digitalisieren? «Ich habe mir ja ganz bewusst auf die Fahne geschrieben, Tradition mit Technologie zu verbinden. Daher war es ein kleiner Schritt, mich auf diese Blockchain-Technologie einzulassen.» Im Gegensatz zu einer herkömmlichen E-Mail biete vinID beinahe unbegrenzte Möglichkeiten. So sei es beispielsweise vorstellbar, im Herbst die Wimmet im Weinberg live zu streamen.

Fakt ist, räumt Rutishauser ein, dass die App gepflegt und aktuell gehalten werden muss, um einen Nutzen zu bringen. Er kann sich vorstellen, die Aufgabe einen jungen, Technik begeisterten Mitarbeiter zu übertragen. Ob winID für seinen Betrieb Zukunft hat, würden die kommenden Monate zeigen. Aktuell tagt er nur ein Teil seines Sortimentes. Wenn der Anklang bei der Kundschaft gross ist, kann er sich eine Erweiterung vorstellen,

Sebastian Schier ist überzeugt davon, dass die App jüngere Leute zum Wein führen kann, sie gebe der Flasche zudem eine zusätzliche Wertigkeit. «vineID macht aus Wein ein cooles Erlebnis.» Die App werde laufend erweitert. Er könne sich vorstellen, dass die Kundschaft mittelfristig mit dem Winzer kommunizieren kann. Eine Idee sei auch, dass Kunden miteinander ihre Weine handeln könnten.