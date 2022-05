Smart Parking Es tut sich was beim intelligenten Parkleitsystem der Stadt St.Gallen: Das Projekt soll im Sommer vorgestellt werden Die Stadt St.Gallen verfolgt schon seit 2017 ein Projekt zum sogenannten Smart Parking. Bereits 2020 hätten erste Sensoren eingebaut werden sollen, doch es gab Verzögerungen. GLP-Parlamentarier Marcel Baur möchte mittels Interpellation vom Stadtrat wissen, wo «Smart Parking» steht.

Bald soll es ein intelligentes Parkleitsystem in der Stadt St.Gallen geben. Bild: Reto Martin

Eigentlich sollte das intelligente Parkleitsystem der Stadt schon in Betrieb sein. Doch man wartet vergeblich beziehungsweise Autofahrerinnen und Autofahrer suchen noch immer nach freien Parkplätzen statt sich an Anzeigetafeln über freie Parkplätze zu orientieren. Einzig beim Gaiserbahnhof wurden im vergangenen Oktober Bodensensoren eingebaut. Das Projekt hatte allerdings das Tiefbauamt angerissen – unabhängig vom Smart Parking, das in der Hand der Stadtpolizei liegt.

Marcel Baur (GLP) hatte bereits 2020 nach dem Stand gefragt. Im Herbst 2016 hatte der Stadtrat den Projektkredit gesprochen. «Wo hakt's?», fragte der Parlamentarier damals. «Es hakt immer noch», stellt er in der am Dienstag eingereichten Interpellation fest. Er will wissen, ob es eine Koordination der beiden Projekte am Gaiserbahnhof und an der Pestalozzi- und der Davidstrasse gibt. Und: Wann kann man mit dem Abschluss von «Smart Parking» rechnen?

Vorstellung im Sommer geplant

Dionys Widmer, Stv. Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Diese Zeitung hat seit August 2021 regelmässig bei der Stadtpolizei den aktuellen Projektstand nachgefragt, zuletzt Ende April 2022 – kurz vor der Einreichung der Interpellation. Im November 2021 war klar, dass der Einbau wohl nicht mehr im selben Jahr passieren wird. «Da die rund 2000 Standorte mit verschiedenen Stellen besprochen werden müssen, sind diese Arbeiten sehr zeitintensiv», sagte Polizeisprecher Dionys Widmer.

Das Gremium traf sich weiter zu Sitzungen und trieb die Projektierung voran. Neuigkeiten gab es dann erst Ende April wieder: «Wir erstellen derzeit den Projektauftrag», gibt Widmer Auskunft. Dieser Bericht geht dann an den Stadtrat.

«Ziel ist es, dass die Eingabe noch vor den Sommerferien erfolgt.»

Somit könnte das konkrete Projekt nach den Sommerferien der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dann werden gemäss Widmer auch die Hersteller der Sensoren bekanntgegeben. Der Hersteller für die Bodensensoren sei bereits seit längerem definiert. Ebenso konnte mittlerweile ein Hersteller für Überkopfsensoren gefunden werden. Widmer sagt: «Bei beiden handelt es sich um Schweizer Firmen.»

Das Parlament dürfte dann ebenfalls noch über «Smart Parking» befinden. Wie teuer das Projekt wird, steht noch nicht fest. Die Mittel dafür seien gemäss Polizei jedoch bereits in der Investitionsplanung vorgesehen. Ob die ersten Sensoren noch dieses Jahr eingebaut werden, ist fraglich.

Hersteller ist abgesprungen

Das Projekt Smart Parking hatte es bisher freilich nicht ganz einfach. Beim 2017 gestarteten Pilotversuch an der Pestalozzi- und der Davidstrasse wurde zunächst verlängert wegen unzuverlässiger Daten. 2019 ist dann der Hersteller der Sensoren abgesprungen. Nach der ersten Interpellation von Marcel Baur hiess es dann seitens der Stadtpolizei: «2021 soll mit der Installation der Sensoren begonnen werden.» Doch auch das geschah nicht. Der Suchverkehr geht munter weiter.

Die Stadtpolizei hat im Rahmen des Smart-Parking-Projekts über 2000 Orte mit Parkplätzen auf Stadtgebiet besichtigt und erfasst. Diese hat ein Gremium von zuständigen Fachleuten analysiert. Je nach Standort sind Boden- oder Radarsensoren vorgesehen, hiess es seitens der Polizei im vergangenen Oktober. Während Bodensensoren einfach in den Asphalt eingelassen werden können, sieht es bei den Überkopfsensoren komplexer aus. Diese können nicht ausschliesslich an städtischer Infrastruktur befestigt werden.