Slimen Kchouk bei Xamax im Probetraining Der Aussenverteidiger Slimen Kchouk spielte beim FC St.Gallen zuletzt keine Rolle mehr - nun könnte ein Wechsel zu Xamax Neuenburg bevorstehen.

Slimen Kchouk im Einsatz gegen Axel Witsel, im Testspiel der Ostschweizer gegen Dortmund im vergangenen Sommer. (Bild: Ralph Ribi)

Slimen Kchouk ist beim FC St. Gallen nie so richtig in die Gänge gekommen. Der 25-jährige Tunesier war im Sommer 2018 vom Club Africain in die Ostschweiz gewechselt, kam aber für das Team von Peter Zeidler nur gerade zu fünf Teileinsätzen, allesamt in der vergangenen Saison. Nun eröffnet sich für den linken Aussenverteidiger allenfalls die Möglichkeit, doch noch in der Super League Fuss zu fassen.

Noch ist offen, ob ein Wechsel bevorsteht

Kchouk ist gestern nicht mit dem FC St. Gallen ins Trainingslager nach Spanien geflogen, sondern absolviert ein Probetraining bei Neuenburg Xamax. Noch ist jedoch offen, ob es zu einem Wechsel kommt, heisst es seitens der Ostschweizer.

Yannis Tafer, ein anderer Spieler mit Wurzeln in Nordafrika, der in

St. Gallen nicht glücklich geworden war, hat den Wechsel zu Xamax bereits gemacht. Am Samstag war bekannt geworden, dass Yannis Tafer von den Neuenburgern unter Vertrag genommen wird. Tafer hatte den FC St.Gallen im vergangenen Sommer verlassen.

Für Kchouk standen die vergangenen eineinhalb Jahre in der Ostschweiz unter einem schlechten Stern. Zunächst stand ihm auf der linken Abwehrposition Andreas Wittwer vor der Sonne, später Miro Muheim. Vor einigen Wochen war Kchouk zudem vorübergehend in die zweite Mannschaft versetzt worden, da er nach einem freien Wochenende während der Nationalmannschaftspause zu spät wieder ins Clubtraining eingerückt war. Unruhe um Kchouk gab es zudem im Trainingsspiel im vergangenen Sommer gegen Bochum, als er von einem Spieler beschuldigt wurde, sich rassistisch gegen ihn geäussert zu haben.