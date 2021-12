SKI-ORIENTIERUNGSLAUF Die St.Gallerin Eliane Deininger zählt zu den Favoritinnen auf eine Medaille Am Samstag findet in Lenz/Lantsch die Schweizer Sprint-Meisterschaft im Ski-OL statt. Es sind die ersten Titelkämpfe seit der Pandemie. Zu den Besten ihres Fachs gehört die 21-jährige Eliane Deininger.

Eliane Deininger, erfolgreiche OL-Läuferin aus St.Georgen Bild: Ralph Ribi

(red) Edelmetall gewann sie schon häufig. Auch auf internationaler Ebene. So ist Eliane Deininger mehrfache Medaillengewinnerin an Jugend-Europameisterschaften im Orientierungslauf und im Ski-Orientierungslauf.

Nun tritt Deininger in der Elite an. Wegen der Pandemie waren Wettkämpfe aber selten in letzter Zeit. Eigentlich wollte die St.Gallerin in dieser Woche an der Universiade in der Zentralschweiz starten. Aber diese Wettkämpfe wurden aus den hinlänglich bekannten Gründen abgesagt. Deininger studiert Geografie an der Universität Bern.

Nun aber bietet sich am Samstag im Kanton Graubünden die nächste Chance für die ehrgeizige Sportlerin. Deininger sagt:

«Die Sportart Ski-OL fasziniert mich seit zwölf Jahren.»

Anstatt mit einer Medaille an der Universiade kann sie nun mit Edelmetall an der Schweizer Meisterschaft rechnen.