Schaufahrer Autoposer verstopfen Rorschachs Hauptstrasse: Stadtpräsident spricht von unhaltbaren Zuständen Autoposer verärgern vor allem mit dem Lärm ihrer Fahrzeuge die Bevölkerung. In Rorschach gehören sie mittlerweile vor allem an Wochenenden zum gewohnten Strassenbild. Am Ostersonntag verursachten sie eine zwei Kilometer lange Kolonne und ersticken die Stadt beinahe im Verkehr.

Am Ostersonntag verstopfen Autoposer mit ihren getunten Boliden die Durchgangsstrassen in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Das Bild, das sich am Ostermontag an der Hauptstrasse in Rorschach bietet, zaubert Stadtpräsident Röbi Raths ein Lächeln ins Gesicht. Bei der Bellevue-Barriere hatte der Fahrer eines BMW im Schritttempo eine Lücke auf das vordere Fahrzeug anwachsen lassen, um dann sein Auto mit quietschenden Reifen und dröhnendem Motor zu beschleunigen.

Beamte der Kantonspolizei untersuchen die Auspuffanlage eines Autos, das durch übermässige Lärmentwicklung aufgefallen ist. Bild: Rudolf Hirtl

Keine 300 Meter weiter wird der Fahrer von Beamten der Kantonspolizei St.Gallen aus dem Verkehr gezogen. Einer der Polizisten legt sich auf den Boden und kontrolliert, ob die Auspuffanlage des Boliden gesetzeskonform ist. «Ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein getuntes Auto fährt. Wenn aber Fahrerinnen oder Fahrer damit in Rorschach mit möglichst viel Krach sinnlos Runden drehen, dann sehe ich es wirklich gerne, wenn sie in eine Kontrolle geraten», sagt Raths.

Beinahe 30 Minuten für zwei Kilometer Strecke

Während sich die Ansammlung von Protzrasern am Montag im Rahmen hielt, war die Situation am Sonntagnachmittag beinahe grotesk. Die Fahrt vom Strandbadparkplatz an der Churerstrasse bis zum Landhauskreisel dauerte beinahe eine halbe Stunde, weil sich auf der zwei Kilometer langen Strecke dermassen viele Schaufahrer unter den herkömmlichen Durchgangsverkehr mischten, dass es nur noch, wenn überhaupt, im Schritttempo vorwärts ging.

Auch viele Frauen fahren ihr Auto in Rorschach spazieren

Beim Landhaus-Kreisel muss man nicht lange warten, um Fahrzeuge wiederzusehen, die bereits mehrmals dort durchgefahren sind. Auffallend: Es sind längst nicht nur Männer, die ihre PS-starken Autos in Rorschach zur Schau stellen. Es sind auch sehr viele Frauen an den Lenkrädern auszumachen. Eher belächelt wird allerdings ein kleiner, weisser Fista, dem seine Fahrerin einen röhrenden Doppelauspuff verpasst hat

Sehr gut ist erneut die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St. Gallen. So werden über Ostern mehrere Führerausweise und technisch veränderte Fahrzeuge eingezogen. Ein 24-jähriger Autofahrer wird auf der St.Gallerstrasse in Goldach mit 96 km/h gemessen - der Führerausweis wird im auf der Stelle abgenommen. An der Churerstrasse ist ein Autofahrer mit 69 km/h unterwegs und eine Autofahrerin mit 69 km/h. Überall hier gilt maximal 50 km/h.

Hauptstrasse über mehrere Monate nur einspurig

«Wenn man die Kennzeichen anschaut, sieht man, dass Spassfahrer aus der halben Schweiz anreisen, um hier ihre Runden zu drehen. So kann es nicht weitergehen», sagt Röbi Raths. Die in den kommenden Tagen beginnenden Bauarbeiten an der Hauptstrasse würden für eine Entschärfung sorgen, weil die Fahrbahn über Monate einspurig geführt werde. Es müsse aber auch für die Zeit danach eine wirksame Lösung gefunden werden. Die Überlegung, Rorschach an einigen Wochenenden im Jahr autofrei zu machen, sei aktueller denn je. Also nur noch Bewohner und Besucher in die Stadt zu lassen. So eine Massnahme können die Stadt aber nicht im Alleingang beschliessen.