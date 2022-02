SIEG Die Sportschützen Gossau sind wieder Mannschaftsmeister Die Ostschweizer bezwingen im entscheidenden Vergleich Tafers deutlich und verteidigen den Titel mit Erfolg.

Die Sportschützen Gossau stimmen sich in Stans auf den Final ein. Bild: swissshooting.ch

(red) Bereits in den Gruppenbegegnungen der Mannschaftsmeisterschaft mit dem Luftgewehr gab es am Finaltag in Stans umstrittene Begegnungen, denn einige Teams mussten ersatzgeschwächt antreten. Am meisten wirkte sich das bei Nidwalden aus, das nie sein Rendement abrufen konnte und früh die Koffer packen musste.

Tafers überraschte mit dem Sieg über Titelfavorit Gossau und bezwang auch Dielsdorf sicher. Olten schaffte es mit dem Sieg über Thunersee in den Halbfinal. Gossau, der Meister von 2020, brillierte danach gegen Dielsdorf.

Olten gegen Gossau und Tafers gegen Thunersee lauteten die Halbfinalpaarungen. Gossau kehrte seine meisterliche Seite hervor und liess Olten keine Chance. Tafers sicherte sich die Finalteilnahme mit dem Sieg über Thunersee.

Vier Frauen und vier Männer

Im Final um den Meistertitel geriet Tafers gegen Gossau schon früh in Rücklage. Weil bei Gossau keine Schwachpunkte zu finden waren, baute der Titelverteidiger seinen Vorsprung bis zum Schluss auf komfortable 19 Punkte aus.

Für die Sportschützen Gossau standen im Einsatz: Franziska Stark, Nadja Kübler, Christoph Dürr, Christian Alther, Joel Brüschweiler, Myriam Brühwiler, Pascal Bachmann und Nathalie Gsell.