Siebenschläfer hält Rorschacher Tierklinik auf Trab

Trotz der Hitze blieb die Zahl der Patienten in der Kleintierklinik am See in Rorschach diesen Sommer stabil. Die Betreiber haben dennoch viel zu erzählen. Wegen eines Siebenschläfers zum Beispiel mussten drei Angestellte kürzlich gleich selber zum Arzt.

Ines Biedenkapp

Siebenschläfer sehen zwar niedlich aus, sie können sich aber mit ihren scharfen Zähnen zur Wehr setzen. (Bild: Getty)



In der Kleintierklinik am See in Rorschach ist immer etwas los. Kleine und grosse, stachelige oder gefiederte Patienten kommen zur Linderung von Schmerzen oder Krankheit. Das Klinik-Team führt Impfungen durch und macht Kontrolluntersuchungen, um sich zu vergewissern, dass mit den Tieren alles in Ordnung ist.

Dabei kommt es zu überraschenden Begegnungen, wie kürzlich mit einem Siebenschläfer. Die Leiterin der Klinik, Tierärztin Gyselle van den Hurk, sagt: «Die Arbeit ist so vielfältig, kein Tag ist wie der andere. Man erlebt immer etwas Neues.»

Hauptsächlich Katzen ohne Besitzer unterwegs

Die Kleintierklinik ist ein Anlaufpunkt für vermisste oder verletzt aufgefundene Tiere. Im Jahr werden rund 80 ohne Besitzer in der Klinik abgegeben. Darunter befinden sich auch Wildtiere. «Allerdings werden bei uns hauptsächlich vermeintlich freilaufende Katzen abgegeben», sagt die Tiermedizinische Praxisassistentin Nadine Kobelt. «Herrenlose Hunde sind selten dabei. Die Leute bringen eher Wildtiere wie Vögel oder Igel.»

Vor Kurzem wurde gar ein Siebenschläfer abgegeben. «So einen haben wir wirklich nicht oft bei uns in der Praxis», erzählt van den Hurk lachend und spricht von einem Traumberuf, der manchmal auch seine Tücken habe: «Trotz seiner Verletzungen hat es der Siebenschläfer geschafft, drei meiner Mitarbeiter zu beissen. Sie mussten sich daraufhin selbst einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.»

Die Praxisleiterin Gyselle van den Hurk (l.) und ihre Assistentin Nadine Kobelt. (Bild: Ines Biedenkapp)

Während es für die Mitarbeiter der Klinik eine Entwarnung gab, stellte sich beim kleinen Siebenschläfer heraus, dass er eine Verletzung am Rückgrat hatte und deshalb die Hinterbeine nicht mehr bewegen konnte. «Wir mussten ihn von seinem Leiden erlösen.»

Ein anderes Mal gab jemand eine Baby-Maus ab oder einen kleiner Igel, der die Augen noch nicht geöffnet hatte. «In solchen Fällen überprüfen wir den Zustand der Tiere. Den kleinen Igel konnten wir danach beispielsweise zur Igelstation bringen», erklärt die Tierärztin.

Ein Chip kann unerwartete Kosten vermeiden

Bei freilaufenden Hunden oder Katzen wird der Hals erst einmal auf einen Chip untersucht. «Das vereinfacht die Suche nach dem Besitzer ungemein», sagt Gyselle van den Hurk. Andernfalls liegt die Entscheidung über die Behandlung bei der Tierärztin. Wird der Besitzer später ausfindig gemacht, ist dieser dazu verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. «Eine Behandlung bei Knochenbrüchen kann schnell ins Geld gehen», sagt sie. «Meist sind die Besitzer nicht erfreut, wenn sie zusammen mit dem Tier eine unerwartete Rechnung erhalten.» Derzeit sind zwei Findlinge in der Tierklinik. Ein etwas dicklicher, schwarz-weisser Kater ist seit vorgestern in der Obhut der Veterinäre. Der Vierbeiner hat akuten Schnupfen und befindet sich daher erst einmal in Quarantäne. Da der Kater kein Halsband trägt und auch nicht gechippt ist, wurden seine Daten der schweizerischen Tiermeldezentrale, weitergeben. Dies führte zum schnellen Erfolg. Sie konnte die Besitzerin innerhalb eines Tages ausfindig machen. Eine zweite Katze befindet sich seit drei Wochen in der Klinik. Ist der Besitzer unauffindbar, übergibt das Team den Findling weiter an den Tierschutz.

Hund mit Angelhaken im Maul

Trotz der Hitze im Sommer, gab es keinen besonderen Anstieg an Patienten. «Die Hitze allein lässt die Tiere nicht krank werden», sagt van den Hurk. Dennoch ist das Team rund um die Uhr für seine tierischen Patienten im Einsatz. Das geschieht manchmal auch über das Internet, per FaceTime. «Ich frage den Besitzer dann, ob er mir sein Tier zeigen kann. Durch die Kamera kann man schon ein wenig abschätzen, ob es sich um einen akuten Notfall handelt oder nicht,» gibt die Tierärztin an. «Denn manchmal ist es für die Besitzer relativ schwierig, die Situation einzuschätzen, da sie emotional an das Tier gebunden sind.» Wenn sich eine Katze etwa geniesserisch auf den Rücken legt und die Pfoten in die Luft streckt, kann die Tierärztin schnell Entwarnung geben. «Bei einem solchen Verhalten reicht ein Besuch in der normalen Sprechstunde am nächsten Tag völlig aus.» Viele Notfälle seien es diesen Sommer nicht gewesen.

«Allerdings wurde uns ein Hund gebracht, in dessen Maul ein Angelhacken steckte», fügt Assistentin Nadine Kobelt hinzu. «Er hatte ihn beim Schwimmen erwischt.» Durch die Wiederhake dürfe man den Fremdkörper in der Lefze, der Lippe des Hundes, nicht einfach herausziehen. Das ginge nur in eine Richtung. «Man muss ihn daher vorsichtig, wie ein Piercing, über das schmale Ende entfernen», erklärt die Tierärztin die Prozedur.