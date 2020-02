Sie hat im Bett Hyänen geschöppelt und stundenlang Futtersäckchen gefüllt: Das abenteuerliche Leben der Walter-Zoo-Gründerin Edith Pischl-Linder Edith Pischl-Linder, die mit ihrem Mann den Walter-Zoo aufbaute, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Edith Pischl-Linder mit Schimpansen. PD

Noch bis ins hohe Alter war Edith Pischl-Linder im Kassenhäuschen des Walter-Zoos anzutreffen. Das war ihr Reich, dort fühlte sie sich wohl. Auch als die «Frau Tierli-Walter», die den Zoo zusammen mit ihrem Mann gegründet und aufgebaut hat, schon weit über 80 Jahre alt war, gab sie noch Billette heraus, immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Oder sie befüllte stundenlang die Säckchen mit dem Futter, das die Besucher danach den Tieren geben konnten, manchmal bis zu 500 oder 600 am Tag.

Am liebsten arbeitete sie am Wochenende, wenn am meisten los war. Das liess sie sich nicht nehmen, obwohl sie es nicht hätte machen müssen, immerhin hatte sie die Führung des Unternehmens schon lange an die nächsten Generationen weitergegeben. Doch der Zoo war der Mittelpunkt ihres Lebens – und blieb es bis ganz am Schluss. Am 21.Januar ist Edith Pischl-Linder im Alter von 93 Jahren gestorben. Diese Woche war die Abdankung.

Die Linders hatte anfangs keine Freude an Walter

Geboren wird Edith Linder am 15. August 1926 in Herisau. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen, ihren Eltern gehört das Restaurant Sportplatz. Dort lernt sie in den 1950er-Jahren den Mann kennen und lieben, an dem ihre gutbürgerliche Familie anfangs gar keine Freude hat. Dieser Mann heisst Walter Pischl, später wird man ihn «Tierli-Walter» rufen, und ist ein Vollblutartist aus Österreich. Die beiden treffen sich, als er mit dem Zirkus Nock in Herisau gastiert.

Mit Hunden und Affe: In den 1950er-Jahren treten Edith Linder und Walter Pischl als «Die Waltons» auf. PD

Für Walter Pischl gibt Edith Linder, die eine kaufmännische Lehre absolviert hat, ihr gutbürgerliches Leben auf. Zusammen ziehen sie zwei Jahre mit dem Zirkus in einem kleinen Wohnwagen durch Europa. In den Wintermonaten treten sie als «Die Waltons» in Deutschland auf, zeigen Nummern mit Affen und Hunden, auch vor den dort stationierten amerikanischen Soldaten. Ihre Tochter Gabi Federer sagt:

«Mein Mami war sehr abenteuerlustig.»

Doch als Edith und Walter Pischl-Linder ihr erstes gemeinsames Kind bekommen – sie hat schon eines aus erster Ehe –, wollen sie sesshaft werden. Das rastlose Zirkusleben sei kein gutes für den Nachwuchs, finden sie.

Edith Pischl-Linder mit ihrem Vater Fritz Linder und Schimpansen. PD

Frühstück mit einem Schimpansen

Zuerst ziehen sie darum mit Affe, Hund und Taube zu Edith Linders Eltern nach Herisau, dann nach Hundwil, schliesslich kaufen sie 1961 ein Bauernhaus auf dem Hügel in Gossau, auf dem heute der Walter-Zoo steht. Am Anfang begegnet man den Neuzuzügern mit Argwohn. Denn auch nachdem sie sesshaft wird, ist das Leben der Familie kein gewöhnliches.

Während ihr Mann jene Schultierschauen durchführt, die ihn bekannt machen und die der Walter-Zoo noch heute anbietet, schaut Edith Pischl-Linder zu Hause zum Rechten. Und da ist so einiges los: Denn zu den bald drei Kindern, den Hunden und den Affen gesellen sich immer mehr Tiere. Einige bringt Walter Pischl nach Hause. Andere geben Tierhalter, die etwa einen Tiger gekauft hatten, dann aber nicht mit ihm klarkamen, bei der Familie ab.

Edith Pischl-Linder in der Küche mit einem Tukan. PD

Viele Tierbabys werden von Hand aufgezogen, gefüttert, versorgt, gestreichelt. «Bei uns war es früher ganz normal, dass beim Frühstück ein Tigerbaby am Fuss knabberte und gleichzeitig ein Schimpanse am Tisch sass und mitass», erzählt Gabi Federer.

«Einmal brachte Papi eine kleine Hyäne nach Hause, was Mami eigentlich gar nicht passte. Am Abend war es dann aber doch sie, die mit ihr im Bett lag und sie schöppelte.»

Das sei typisch gewesen für ihre Mutter: Bei ihr seien immer alle willkommen gewesen – egal ob Mensch oder Tier. Immer wieder nimmt die Familie auch Personen auf, die sonst nirgendwo hingehen können. «Ich kann mich noch erinnern, wie teilweise 20 Fremde beim Nachtessen mit uns am Tisch sassen», sagt Gabi Federer.

«Geräuchert schmeckt alles besser» war ihr Motto

Weil die Familie immer mehr Tiere besitzt, braucht sie mehr Platz, mehr Futter – und mehr Geld. Darum entscheidet sie sich, Eintritt zu verlangen von den vielen Spaziergängern, die vorbeikommen, um sich die exotischen Tiere anzusehen. Das erste Kassenhäuschen entsteht – und damit wird Anfang der 1960er-Jahre der Grundstein gelegt für den Walter-Zoo.

«Dieser konnte nur entstehen, weil meine Eltern so unterschiedlich waren: Papi war für die verrückten Sachen zuständig, Mami war das Herz des Zoos.» Die Familie durchlebt indes auch schwierige Jahre, in denen sie von der Hand zum Mund lebt. Das belastet vor allem Edith Pischl-Linder. Denn sie ist es, die sich ums Geschäftliche kümmert. Doch irgendwie geht es immer.

Die «Frau Tierli-Walter» mit dem Löwen Simba. PD

In den 1980er-Jahren übergeben Walter und Edith Pischl-Linder den Zoo an die jüngste Tochter Gabi und ihren damaligen Mann Ernst Federer. 1994 stirbt Walter Pischl. Zurück zieht sich seine Frau aber nicht. Sie kommt weiterhin regelmässig in den Zoo und hilft mit. Oft sieht man sie mit einem Kaffee in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand.

«Geräuchert schmeckt alles besser» ist das Motto der Kettenraucherin, die für die letzten Jahre ihres Lebens noch auf E-Zigaretten umsteigt. Ihre Mutter sei ein Stehaufmännchen gewesen, sagt Gabi Federer. «Als sie eine neue Hüfte bekam, stand sie am nächsten Tag schon wieder mit dem Rollator im Zoo.»

Ein Denkmal für die «Frau Tierli-Walter»

Zur Ruhe kommen, einfach einmal abschalten, das konnte Edith Pischl-Linder nicht. Jedenfalls nicht freiwillig. Mit 89 Jahren fällt sie die Treppe hinunter und zieht danach in ein Pflegeheim in Herisau. «Sie hat bis am Schluss immer gefragt, ob es laufe mit dem Zoo», sagt Gabi Federer. Das war ihr wichtig, immerhin war er ihr Lebenswerk. Sie sei auch stolz gewesen, dass ihre beiden Enkelkinder Karin und Jeannine Federer den Betrieb übernommen hatten.

Edith Pischl-Linder an ihrem 90. Geburtstag. PD

Die letzten Jahre mit ihrer Mutter seien für sie als Kinder schön gewesen, sagt Gabi Federer. «Da hatten wir eine engere Beziehung zu ihr als in unserer Kindheit. Früher waren wir zwar immer alle zusammen im Zoo, doch dieser kam bei ihr immer an erster Stelle.»

Nach dem Tod von Walter Pischl wurde zu seinem Gedenken im Walter-Zoo eine Löwenstatue aufgestellt. Bald wird sich nun eine Löwin dazugesellen. «Das passt zu Mami: Sie war eine starke Frau, eine Anführerin und eine Beschützerin», sagt Gabi Federer.