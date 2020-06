«Sie laufen uns nicht reihenweise davon»: Die Katholische Kirchgemeinde St. Gallen verliert Mitglieder Ihre Steuererträge steigen trotzdem. Das sei darauf zurückzuführen, dass ihre Mitglieder immer besser verdienen.

In Bruggen ging die Zahl der Kirchbürger im vergangenen Jahr am stärksten retour, um 145 auf 3460 oder um 4 Prozent. Urs Bucher

Jung und attraktiv erscheint sie in anderen Weltregionen – und wächst schneller als der demografische Faktor. Die Zahl der Katholiken weltweit steigt an. «Das hilft uns hierzulande allerdings nichts», sagt Armin Bos­sart. Er ist Präsident des Kirchverwaltungsrats der Katholischen Kirchgemeinde St. Gallen. Diese zählte Ende vergangenen Jahres insgesamt 27018 Mitglieder – 607 weniger als Ende 2018, was eine Veränderung von minus 2,1 Prozent entspricht.

Dieser Rückgang an Kirchbürgern ist Teil eines grösseren Trends. Immer mehr Gläubige kehren der Kirche den Rücken. Sie wirkt für manche alt, müde und zerstritten. «Unsere Mitglieder laufen uns nicht reihenweise davon – und unser Steuerertrag steigt», sagt Bossart. Doch vor zehn Jahren seien es immerhin 3314 mehr gewesen.

«Es beschäftigen sich viele damit, warum das so ist.»

Einige haben den Glauben verloren oder geändert

Armin Bossart, der Präsident des Kirchverwaltungsrats der Katholischen Kirchgemeinde St. Gallen. Hanspeter Schiess

Eine Studie des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) zeigt eine Reihe von Erklärungen auf: Einige von denen, die gehen, sind mit den öffentlichen Stellungnahmen von Kirchenmitarbeitenden nicht einverstanden. Einige wollen Steuern vermeiden. Andere haben ihren Glauben verloren oder gar geändert. Ein Grossteil der Befragten gab allerdings nur «anderer Grund» für ihren Austritt an. «Die Studie wurde zwar schweizweit durchgeführt, aber das Resultat wäre städtisch sehr wahrscheinlich nicht anders», erklärt Bossart.

Ebenfalls in Betracht zu ziehen ist der Trend, sich nicht an Institutionen binden zu wollen. «Die Bereitschaft dazu sinkt stetig», sagt Bossart. Einzelpersonen würden sich lieber hier und da engagieren, als irgendwo ein festes Mitglied zu sein. «Davon bleibt keiner verschont», sagt Bossart.

Mitglieder verdienen immer besser

Dass die Steuererträge der Katholischen Kirchgemeinde St. Gallen steigen – bei einem unveränderten Steuerfuss – sei darauf zurückzuführen, dass ihre Mitglieder immer besser verdienen. «Es ist nicht so, dass die Mitglieder, die noch dabei sind, mehr Geld haben, sondern so, dass die durchschnittlichen Einwohner in der Stadt St. Gallen immer mehr verdienen», erklärt Bossart. Das betreffe alle St. Galler – die Mitglieder, die Ausgetretenen, diejenigen, welche schon immer konfessionslos waren sowie die Mitglieder anderer Religionen und Konfessionen.

Das heisst aber nicht, dass die Katholische Kirchgemeinde St. Gallen vom Rückgang der Kirchbürger nicht betroffen ist:

«Sie ist sogar überproportional betroffen, im Vergleich zur restlichen Schweiz.»

Einerseits würden tendenziell in den Städten mehr Menschen aus der Kirche austreten als auf dem Land. Andererseits wächst die Stadt St. Gallen seit 20 Jahren kaum, weshalb die Katholische Kirchgemeinde St. Gallen nicht von den Zuzügen aus katholischen Ländern wie Italien, Spanien oder Portugal profitiert.

Über den traditionellen Gottesdienst hinaus

Allerdings könne die Kirche ihre Präsenz verstärken. «Nicht alle sind sich bewusst, dass unser Angebot über den traditionellen Gottesdienst hinausgeht», sagt Bossart. Die Katholische Kirchgemeinde St. Gallen müsste besser vermarkten, wo sie sich überall involviert. Denn sie engagiert sich auch in sozialen und gesellschaftlichen Belangen und bietet unter anderem Familien- und Paarberatung, Jugendarbeit, einen Sozialdienst ohne bürokratische Hindernisse und Seelsorge an. «Die Hoffnung ist, dass die Leute zumindest so den Zugang zu uns finden.»