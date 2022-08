Sicherheit Mehrheit fühlt sich in der St.Galler Innenstadt sicher: Das zeigt eine neue Studie der Ostschweizer Fachhochschule Auslöser einer Untersuchung über das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung waren die Osterkrawalle im Frühling und mehrere Gewaltdelikte im Herbst vergangenen Jahres. Die St.Galler Stadtpolizei bekommt gemäss Studie von der Bevölkerung gute Noten.

An Ostern 2021 kam es in der Innenstadt zu Krawallen. Bild: Michel Canonica

Wenn es dunkel werde, sinke erwartungsgemäss das Sicherheitsempfinden der St.Gallerinnen und St.Galler, heisst es im Communiqué der Ostschweizer Fachhochschule OST zur Untersuchung. Aber auch dann fühle sich die Mehrheit auf öffentlichen Plätzen oder bei Grossanlässen wie der Olma oder Offa immer noch sicher. Auf einer Skala von 0 bis 10 bekomme die Stadt St.Gallen einen Wert von 6,25 Punkten.

Tagsüber werde das allgemeine Sicherheitsempfinden mit 8,71 von 10 Punkten sogar als hoch bewertet. Grossen Einfluss auf das allgemeine Sicherheitsempfinden haben gemäss OST-Untersuchung eine helle Ausleuchtung, belebte Plätze, Orte mit anderen Menschen sowie eine angemessene Polizeipräsenz. Das sind die Ergebnisse einer Befragung des Instituts für Organisation und Leadership der Ostschweizer Fachhochschule OST im Auftrag der St.Galler Stadtpolizei.

Durchgeführt wurde die Befragung am 3. und 4. Juni dieses Jahres in der St.Galler Innenstadt. 298 Passantinnen und Passanten nahmen daran teil. Gleichzeitig wurden 430 Personen in einer Onlineumfrage zu ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden befragt. Gemäss OST-Communiqué liegt die statistische Fehlerspanne bei rund fünf Prozent.

Das Sicherheitsempfinden bleibt stabil

45 Prozent der Befragten empfänden die Entwicklung der allgemeinen Sicherheit in der Innenstadt über die vergangenen fünf Jahre hinweg als unverändert, 37 Prozent als abnehmend und 18 Prozent als zunehmend, wie es heisst. Männer hätten dabei ein höheres Sicherheitsempfinden als Frauen. Gleiches gelte für Personengruppen, die in der Stadt wohnten, gegenüber jenen aus der Agglomeration oder aus anderen Gemeinden.

Auslöser der Untersuchung sind gemäss Mitteilung eine Häufung von Gewaltdelikten im September und Oktober und die Osterkrawalle an Ostern vergangenen Jahres. In ihrer Strategie 2021 bis 2024 habe sich die Stadtpolizei das Ziel gesetzt, das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken, heisst es. Um dieses Ziel zu erreichen, seien verlässliche Daten und Informationen nötig. Deshalb habe die St.Galler Stadtpolizei die Ostschweizer Fachhochschule OST angefragt, eine Erhebung des subjektiven Sicherheitsgefühls auszuarbeiten, wird Pllumbardh Kryeziu, wissenschaftlicher OST-Mitarbeiter, in der Meldung vom Mittwoch zitiert.

Knapp 70 Prozent halten Polizeipräsenz für angemessen

In der Befragung bekomme die Stadtpolizei gute Noten, heisst es weiter. Die sichtbare Polizeipräsenz wird von 69 Prozent der Befragten als angemessen betrachtet. Für 16 Prozent sei die Polizeipräsenz zu hoch, von 15 Prozent werde sie als zu tief angesehen. Als geeignete Instrumente, das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, werde auf frühe Prävention bei Kindern und Jugendlichen gesetzt. Neben der Polizeipräsenz würden auch die aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit und mehr Information, Kommunikation und Sensibilisierung zum Thema «Sicherheit» von den Befragten als geeignet empfunden.

