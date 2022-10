Sicherheit Dieser Polizist bringt die St.Galler Bike-Police ins Rollen: «Auf dem Velo haben wir einen Sympathiebonus» Polizist Claudio Wagner hatte die Idee, vier E-Bikes anzuschaffen für die St.Galler Stadtpolizei. Nach dem ersten halben Jahr zieht sie eine positive Bilanz: Mit dem Velo sind die Polizistinnen und Polizisten schnell, flexibel - und näher bei den Leuten.

Polizist Claudio Wagner hat sich dafür eingesetzt, dass die Stadtpolizei St.Gallen E-Bikes anschafft. Bild: Arthur Gamsa

Velofahren macht glücklich: Man nimmt seine Umgebung besser wahr, ist wach und gut gelaunt - und die Sympathien fliegen einem nur so zu. Das erleben 26 Polizistinnen und Polizisten der St.Galler Stadtpolizei, die seit April mit dem E-Bike auf Patrouille gehen.

Wenn Claudio Wagner im Streifenwagen das Fenster herunterkurbelt und einen Velofahrer anhält, der etwa ohne Licht im Dunkeln fährt, kommt das nicht so gut an. Wenn er das Gleiche auf dem Velo macht, sei die Reaktion des Gegenübers meistens positiver. Man begegne sich auf Augenhöhe:

«Mit dem Velo ist man schnell, wendig – und trotzdem nah bei den Leuten.»

David Wagner schrieb seine Diplomarbeit über den Einsatz von E-Bikes bei der Polizei. Auf die Idee kam er, als er die Velos sah, die in der Tiefgarage der Polizeistation an der Vadianstrasse unbenutzt vor sich hin staubten. Man hatte es vor ein paar Jahren schon einmal probiert mit Velos, allerdings ohne elektrischen Antrieb. Aufgrund der hügeligen St.Galler Topographie liess man es dann doch lieber bleiben. Wenn die Polizistinnen und Polizisten mit eigener Muskelkraft in die Pedalen treten mussten, waren sie oft schon aus der Puste, wenn sie am Einsatzort eintrafen.

Velos mit Blaulicht und Sirene

Claudio Wagner besuchte Berufskolleginnen und Kollegen in Zürich und Winterthur, die schon seit ein paar Jahren mit E-Bikes unterwegs sind, und befragte sie zu ihren Erfahrungen. Die Stadtzürcher testen nun sogar Velos mit Blaulicht und Sirene.

Für Zürcher Polizistinnen und Polizisten gehört das E-Bike schon lange zum Alltag. Bild: Stadtpolizei Zürich

Wagner baute Anfang Jahr auch in St.Gallen eine Bike-Police auf. Er stellte ein Team zusammen aus 26 fitten und velobegeisterten Leuten, die in Zürich ein zweitägiges Fahrtraining absolvieren mussten - Geschicklichkeitstrainings, Sturztechnik und polizeilich-taktisches Verhalten auf und mit dem Velo standen auf dem Programm. Sie lernten etwa, wie man in einer hektischen Situation absteigt, ohne über die eigenen Füsse zu fallen. Den anschliessenden Test bestanden alle.

Bis Ende September fanden in St.Gallen 150 Patrouillen auf den Zweirädern statt. Die Polizistinnen und Polizistinnen legten dabei 3’400 Kilometer zurück. Sie sind schnell und wendig vor Ort, um flüchtende Personen zu stellen, um «Poser» im Strassenverkehr anzuhalten, aber auch um bei häuslicher Gewalt einzugreifen.

Die St.Galler Stadtpolizei hat die gleichen Velomodelle gekauft wie die Stadtpolizei Zürich. Bild: Arthur Gamsa

«Auf dem Velo hört und sieht man mehr», sagt Claudio Wagner. Er habe damit schon eine flüchtende Person verfolgt, die sich unerlaubt in der Schweiz aufhielt. Meistens aber koordiniert der ehemalige KV-Angestellte, der ein 20-köpfiges Team führt, im Büro die Einsätze an der Front.

Alles dabei: Nothammer, Klebeband, Notfallset

Wagner holt ein glänzendes weisses E-Bike aus der Tiefgarage - es sind die gleichen Modelle wie jene der Zürcher Polizei, samt orangem «Polizei»-Schriftzug. Das Velo ist mit zwei wasserdichten weissen Umhängetaschen ausgestattet. Wagner zieht aus einer einen schwarzen Rucksack hervor, in dem sich ein Tablet, Formulare und ein medizinisches Notfallset «für den ersten Angriff vor Ort» befindet, wie es im Polizeijargon heisst. Auch Desinfektionsmittel, Absperrband und Klebeband sind in der Tasche - sowie ein Nothammer. Diesen brauchen Polizisten etwa, um an einem Hitzetag einen leidenden Hund aus einem Auto zu befreien.

Helm und Handschuhe sind beim E-Bike-Fahren Pflicht. Bild: Arthur Gamsa

Mit den E-Bikes ist die Stadtpolizei rasch auf den Hügeln, auf Drei Weieren oder im Wildpark Peter und Paul. Die Bike-Police wird zwar auch bei tiefen Temperaturen im Einsatz stehen, aber nur solange die Strassen nicht schneebedeckt oder gefroren sind. Ausserdem sind keine Polizistinnen und Polizisten auf dem E-Bike unterwegs, wenn man personell knapp ist. In diesem Fall nehme man den Streifenwagen, weil da mehr Platz für Material und Personen ist. Auf dem Gepäckträger könnten keine Personen auf den Polizeiposten gebracht werden.

Nach dem ersten halben Jahr seit der Einführung zieht die Stadtpolizei nun eine positive Bilanz. Man komme auf dem Velosattel dem Ziel näher, eine bürgernahe Polizei zu sein. «Wenn wir mit dem Velo fahren, werden wir freundlich gegrüsst. Die Leute begegnen uns positiv», sagt Claudio Wagner. Das tut den Polizistinnen und Polizisten gut. «Mit dem Velo hat man einen Sympathiebonus.»