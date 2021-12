Sevelen Streit eskaliert: Mann bedroht zwei Frauen mit Messer – die Polizei sucht Zeugen Am Dienstagnachmittag ist es zwischen drei Frauen zu einem Streit gekommen. Ein unbeteiligter Mann mischte sich mutmasslich in den Streit ein, bedrohte zwei der Frauen mit einem Messer und verletzte eine davon leicht. Der mutmassliche Täter konnte nach ersten Ermittlungen festgenommen werden. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen waren zwei Frauen im Alter von 31 und 34 Jahren am Dienstagnachmittag mit einem Hund auf der Gärtlistrasse in Sevelen unterwegs. Anschliessend, so geht aus der Medienmitteilung hervor, seien sie einer unbekannten Frau mit einem Kinderwagen und einem kleinen Hund begegnet, woraufhin der Hund der 34-Jährigen zu bellen begann. Es kam zu einer kurzen Diskussion zwischen den beiden Hundehalterinnen.

Während dieser Auseinandersetzung sei mutmasslich ein 33-jähriger unbeteiligter Mann zur Situation dazu gekommen und beschimpfte die 34-jährige Frau. Die unbekannte Hundehalterin mit dem Kinderwagen verliess die Örtlichkeit. Der 33-Jährige bedrohte anschliessend die beiden Frauen mit einem Messer und verletzte die 34-Jährige damit leicht am Oberschenkel. Als die 31-Jährige auf ihre Notsituation lautstark aufmerksam machte, kamen zwei Männer zu Hilfe. Der 33-jährige Kosovare entfernte sich daraufhin. Er konnte am Mittwoch nach ersten Ermittlungen festgenommen werden. Auch die beiden dazugekommenen Männer entfernten sich, ohne Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

Neben den beiden Männern sowie der Frau mit Kinderwagen dürften weitere Personen den Vorfall beobachtet haben. Personen, die Angaben zum Hergang machen können, werden von der Polizei gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, 058 229 49 49, zu melden. (kapo/red)