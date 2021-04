Service public Post schliesst Filiale in Rorschacherberg: «Wir sind sehr enttäuscht», sagt Gemeindepräsident Beat Hirs Ursprünglich beabsichtigte die Post in Rorschacherberg eine Filiale mit Partner zu realisieren. Die Post fand dafür aber keinen geeigneten Partner. Daher müssen Postgeschäfte und Zahlungsverkehr ab Herbst direkt an der Haustüre beim Postboten erledigt werden. Die Filiale gegenüber dem Gemeindehaus wird zeitgleich geschlossen. Gemeindepräsident Beat Hirs bedauert den Entscheid der Post.

Die Postfiliale in Rorschacherberg wird im kommenden Herbst geschlossen. Bild: PD

Die Anzahl der Schaltergeschäfte in der Postfiliale in Rorschacherberg ist tief und die Nutzung ist weiter rückläufig. Diese Entwicklung zwingt die Post laut Mitteilung zu einer Anpassung des Filialnetzes. Deshalb habe die Post seit längerer Zeit nach einer Lösung für die künftige Postversorgung in Rorschacherberg gesucht. Aus einer Filiale mit Partner, wie beispielsweise im nahen Staad mit Volg, wurde nichts, da trotz Gesprächen, auch mit dem Gemeinderat, kein Detaillist gefunden wurde, der in seinem Laden Postgeschäfte anbieten wollte.

Bäcker, Metzger, Blumengeschäft, Denner - mehr Läden gibt es nicht

Ob dies auch daran liegt, dass das Dorf über dem See neben einem Bäcker, einer Metzgerei, einem Blumengeschäft und einer Denner-Filiale keine weiteren Detaillisten zu bieten hat, kann Thomas Schifferle, Spezialist Politik und Kommunikation Ostschweiz der Post, nicht beantworten. Eine Rolle gespielt haben dürfte es allerdings schon. Anstelle eines Partners führt die Post im vierten Quartal dieses Jahres einen Hausservice ein. Ob dies im Oktober oder November sein wird, stehe noch nicht fest. Fix ist, nach der Schliessung der Filiale kommt der Pöstler nach Hause, Kundinnen und Kunden können von Montag bis Freitag bei ihm an der Haustüre Briefe verschicken, Pakete aufgeben, Briefmarken bestellen oder Einzahlungen in bar erledigen.

Bestellstift für Postdienstleistungen. Bild: PD

Wer keine Gelegenheit hat, den Hausservice mit dem Smartphone, PC oder Tablet zu bestellen, der kann diese mit einem Bestellstift tun, oder Postdienstleistungen telefonisch beim Kundendienst anfordern. Die Pöstlerinnen und Pöstler klingeln auf ihrer nächsten Tour an der Haustüre, um das gewünschte Postgeschäft abzuwickeln – bei einer Bestellung bis 7.30 Uhr noch am gleichen Tag.

Gemeinderat Rorschacherberg bedauert die Schliessung

«Einige Gemeinden in der Region müssen um ihre Poststellen bangen. Allerdings nicht Rorschacherberg, denn die Filiale bleibt bis 2020 garantiert und bestehen», so liess sich die Post noch im Oktober 2018 in einem «Tagblatt»-Artikel zitieren. Und: «Endet die Zeit der Garantie, heisst das nicht, dass wir gleich ab 2021 Veränderungen vornehmen, sondern nur die Situation neu beurteilen müssen.» Nun ist es doch sehr schnell gegangen, bis der Schliessungsentscheid stand. «Als Gemeinderat bedauern wir die Schliessung sehr. Wir haben intensiv für einen Weiterbestand unserer Post gekämpft. Damals haben wir seitens Gemeindeverwaltung auch sehr viele Unterschriften gesammelt für eine Petition an die Post, um unsere Poststelle zu retten», sagt Gemeindepräsident Beat Hirs.

Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg.

Bild: Benjamin Manser

Das Angebot werde fehlen. Die Poststelle liege sehr verkehrsgünstig, werde gut frequentiert und habe ausreichend Parkplätze. Hirs sagt:

«Niemand will eine beliebte Poststelle verlieren, wir sind sehr enttäuscht! »

Wieso ist es nicht gelungen, eine Partnerschaft etwa mit einem Dorfladen für eine Filiale zu finden? «Leider gab es keinen Betreiber, der eine Partnerschaft mit der Post eingehen wollte. Es braucht Platz, gute Öffnungszeiten, darf keine Betriebsferien geben und muss betrieblich passen. Auch unsere eigens eingesetzte, gewerbenahe Arbeitsgruppe im Gemeinderat hatte keinen Erfolg bei der Suche», sagt Beat Hirs

Gemeinde prüft Kauf des Postgebäudes

Auch er müsse sich umgewöhnen und die elektronischen Möglichkeiten nutzen. «Künftig lasse ich beispielsweise Briefe oder Pakete bei mir zu Hause abholen. Eigentlich ist das bequemer als bisher und ich habe keine Einschränkungen.» Die heutige Poststelle gehört im Stockwerkeigentum der Post. Beat Hirs sagt: «Wir werden einen Kauf prüfen. Die Chance, dort einen neuen Betreiber anzusiedeln, scheint leider minimal. Die Post wäre dafür aber offen.»

Petition bleibt ohne Wirkung

Anna Viola Bleichenbacher Bild: OA

Mit in die Entscheidung der Post, sollte auch die erwähnte Petition der SP fliessen. 1165 Personen haben für den Erhalt der Poststelle in Rorschacherberg unterschrieben. Die damalige Initiantin Anna Viola Bleichenbacher überreichte die Petition Ende Oktober 2017 der Gemeinde. Genutzt hat der leidenschaftliche Effort aber nichts, wie sich nun herausstellt.

Keine Garantien für die Postfilialen in Rorschach und Goldach

In der Region Rorschach gibt es nach der Schliessung der Post in Rorschachberberg noch Filialen in Rorschach und Goldach. Ansonsten gibt es nur mehr Abholstellen und Partner in Dorfläden.

Laut Thomas Schifferle sieht die Post für die neue Strategieperiode bis 2024 vor, die bereits geplanten Umwandlungen zu vollziehen, was bis ins laufende Jahr daure und danach das Netz mit rund 800 eigenbetriebenen Filialen weiterzuführen. «Die zurzeit über 1200 Filialen mit Partner bleiben nach wie vor ein wichtiger Zugangspunkt der Post. Zudem werden wir weiter in die Qualität der Filialen mit Partner investieren und das Netz weiter ausbauen.»

Aktuell werden nach Auskunft des Mediensprechers auch zukünftig Standorte den Kundenbedürfnissen angepasst. Dies immer im Dialog mit den lokalen Behörden. Schifferle sagt:

«Auch wenn wir grundsätzlich keine Garantie für den Erhalt einer Poststelle abgeben können, kann ich sagen, dass wir mit Goldach und Rorschach aktuell nicht im Austausch sind, um eine Neuausrichtung des Postangebots zu besprechen.»

Schifferle betont zudem, dass die Zahl der Zugangspunkte für Dienstleistungen der Post seit 2016 kontinuierlich zu- und nicht etwa abgenommen habe, nämlich von 4200 auf über 4600. «Die Post bekennt sich schweizweit zum Service public und stellt eine flächendeckende Grundversorgung mit postalischen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz über alle Regionen hinweg sicher.»