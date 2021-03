Selbstunfall Video zeigt Chaosfahrt durch St.Gallen: Stadtpolizei sucht Zeugen Ein 36-Jähriger baute am Dienstagabend in St.Gallen einen Selbstunfall. Der Mann kollidierte mit einer Fussgängertafel, sein Auto erlitt Totalschaden. Zuvor geriet der Autolenker mehrmals auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Tunnelwand.

Der 36-jährige Lenker soll weitere kleinere Kollisionen verursacht haben. Bild: Stapo

(red/mas/rar) «Da fährt einer in Schlangenlinien auf der Autobahn und krachte gerade in die Tunnelwand», meldete ein Autofahrer der Polizei am Dienstagabend. Ein Video dazu macht daraufhin die Runde in diversen WhatsApp-Chats die Runde. Es zeigt wie ein Autofahrer massive Schlangenlinien fährt, mehrmals Signale touchiert und dann auf der Gegenfahrbahn fährt:



Der Autofahrer kracht gegen die Tunnelwand und fährt weiter. Video: Leser / rar

Am Mittwochvormittag teilt die Stadtpolizei St.Gallen in einem Communiqué mit: Ein Autofahrer auf der Zürcher Strasse einen Selbstunfall gebaut. Der 36-Jährige kollidierte mit einem Verkehrsteiler und einer Fussgängertafel. Er musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Das Fahrzeug, ein grauer Opel Astra, erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Hier touchiert der Fahrer die Tunnelwand. Bild: Screenshot Video

Bereits zuvor war der 36-Jährige gemäss Mitteilung der Polizei durch seine «unkontrollierte» Fahrweise auf gefallen. Er kam von der Autobahn, fuhr über den westlichen Schorentunnel auf die Rosenbergstrasse und stadtauswärts weiter auf die Zürcher Strasse. Auf der Höhe, wo ehemals die City Garage war, verunfallte der 36-Jährige schliesslich. Bereits vor dem Selbstunfall soll der Mann mehrmals mit Leitplanken oder der Tunnelwand kollidiert sein. Zudem musste ein Auto abrupt bremsen, als das graue Personenauto auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage bestätigt, wurde der 36-jährige Lenker als fahrunfähig eingestuft. Es wurde eine Urin- und Blutprobe angeordnet.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Bild: Stapo

Die Polizei sucht nun nach Personen, denen das Fahrzeug vor 22.30 Uhr aufgefallen ist oder die durch die Fahrweise des 36-jährigen Lenkers gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Stadtpolizei unter 071-224-60-00 entgegen.