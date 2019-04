Selbstgenähte Kostüme, Tanz und Gesang: Gossauer Kinder führen Musical auf Kinder zwischen 8 und 15 Jahren nutzen ihre Frühlingsferien, um zu proben. Sie wollen am Wochenende ein christliches Gleichnis aufführen. Nicolas Düsel

Der Kinderchor des Musicals. (Bild: Nicolas Düsel)

Über 50 Kinder versammelten sich am Mittwoch im Gebäude der Freien Evangelischen Gemeinde in Gossau, um für ihre grossen Auftritte am Freitag und am Samstag zu üben. Sie proben für ein Musical, das vom Gleichnis des Schatzes im Acker handelt. In dieser biblischen Erzählung geht es darum, dass ein Bauer alles aufgibt, um symbolisch ins Himmelsreich zu gelangen. Erzählt wird die Geschichte mit selbstgenähten Kostümen, Tanz und natürlich Gesang. Die Lieder studierten die Kinder mit Hilfe einer CD eigenständig ein, sagt Sarah Dorrer, Hauptleiterin des Musicals.



Ein offenes Casting für die Rollen

Die Rollenverteilung lief über ein offenes Casting. Bei diesem zeigten die Kinder ihr Schauspiel- und Singkönnen und wurden den entsprechenden Rollen zugeteilt. Er sei über seine Schwester auf das Projekt gekommen, sagt der 14-jährige Joshua, der in der Hauptrolle des Bauers spielt. Am meisten Spass mache ihm das Aufführen einer Geschichte und das Mitsingen, sagt er weiter.



Ein Teil der Requisiten und die Bühnenbilder wurden von der christlichen Jugendorganisation Adonia bereitgestellt. Beim Bau des Pflugs hätten die Kinder jedoch kräftig mitgeholfen. Die Musicalwoche findet bereits zum zwölften Mal statt. Sarah Dorrer hofft, dass sie nächstes Jahr auch wieder zu Stande kommen wird.



Hinweis

Vorführungen im Kirchgemeindehaus Gossau: Freitag, 18 Uhr, Samstag, 15 Uhr.