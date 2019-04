Auf dem St.Galler Bauernmarkt kommen seine Süsskartoffeln an Seit 1991 bietet Rolf Thurnheer mit seinem Bruder Gemüse an einem Stand auf dem Bauernmarkt in St.Gallen an. Das Familienunternehmen gibt es allerdings schon viel länger. Aliena Trefny

Marktbetreiber Rolf Thurnheer ist mit seinem Gemüse-Angebot jeden Freitag auf dem Bauernmarkt in St.Gallen. (Bild: Michel Canonica)

Zwischen Setzlingen und Salatköpfen bedienen die Verkäufer des Standes der Thurnheer Gemüsebau AG St.Margrethen ihre ersten Kunden. Rolf Thurnheer, Geschäftsführer des Familienunternehmens, ist bis Ende März der einzige Marktfahrer auf dem wöchentlichen Bauernmarkt. Der Anbau von Gemüse erlaubt der Familie Thurnheer, das ganze Jahr über auf Märkten unterwegs zu sein. Dienstags in Heerbrugg, donnerstags in Altstätten, freitags in St.Gallen und samstags in St.Margrethen: so sieht das Wochenprogramm aus, mit Arbeit auf dem Betrieb zwischendurch.

Das Unternehmen wurde 1925 vom Grossvater der Brüder Rolf und Peter Thurnheer gegründet. Er hat mit dem Anbau und dem Handel mit Kartoffeln begonnen. Rolf Thurnheer sagt:

«Unser Vater hat das Geschäft in den 1960er-Jahren übernommen und ausgebaut. Bis 1977 war er mit Pferd und Wagen unterwegs.»

Nach dem Tod des Vaters ist das Geschäft 1982 an die Brüder übergegangen. Sie würden sich die Führung des Unternehmens aufteilen. Der 57-Jährige sei mit seinem Verständnis für Maschinen zuständig für die Pflege des Bodens und der Wasserpumpen, ausserdem für die Märkte. Währenddessen arbeite der 54-jährige Peter Thurnheer mit seinem Organisationstalent öfter im Betrieb, liefere an Grossküchen und plane. «Wir ergänzen uns gut und kommen problemlos aneinander vorbei», sagt Rolf Thurnheer.

Gemüsebau erlaubt wenig Ferien

Mit seinem Beruf ist der Rheintaler zufrieden. Es sei eine spannende Arbeit, die einem Kundenkontakt ermögliche. Ganz im Gegensatz zum Grosshandel, wo alles schnell gehen müsse. Es mache ihm nichts aus, keine langen Ferien machen zu können, ein verlängertes Wochenende zwischendurch sei auch schön. Auch über die Pensionierung zerbreche er sich noch nicht den Kopf, zuerst müsse eine Nachfolge gefunden werden.

Das Angebot des Standes besteht aus verschiedensten Gemüsesorten. Die zirka 120 Artikel kommen fast ausschliesslich aus eigener Produktion und sind somit stark von der Saison abhängig. Seit einem Jahr verkaufen die Thurnheers auch Süsskartoffeln, was bei vielen Kunden gut ankomme. Der Verbrauch der Trend-Knolle habe sich in den letzten Jahren etwa verzehnfacht. Dass es lokal produziert werde, sei gut für die Umwelt, obwohl die Wurzel eigentlich ein warmes Umfeld brauche. Auch sonst schaut das Familienunternehmen auf eine ökologische Produktion mit möglichst wenig Heizung und Dünger.

Nun wird der Bauernmarkt von der Neugasse auf den Marktplatz verschoben . Der alte Standort sei gut gewesen – aber Rolf Thurnheer ist zuversichtlich, dass der neue ebenso gut funktionieren wird. Der Verein des Bauernmarktes hatte sich dennoch gegen die Verschiebung gewehrt.