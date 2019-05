Seeuferweg in Rorschacherberg: Nun tritt der Kanton auf die Bremse

Der Gemeinderat Rorschacherberg will den Seeuferwegs zusammen mit dem Fuss- und Veloweg an der Churerstrasse auflegen. Der Kanton hat das Projekt allerdings noch nicht in Auftrag gegeben - zum Ärger der Gemeinde.