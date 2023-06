Seeuferentwicklung Weil eine Stilllegung droht: Rorschach verzichtet auf eine Einzonung, saniert sein Strandbad und verpasst ihm einen Sandstrand Das Seeufer Ost in Rorschach soll nachhaltig entwickelt werden. Das dauert, die Planung, vielmehr die Diskussionen darüber, läuft schon seit bald 20 Jahren. Aktuell läuft noch bis 31. August ein Mitwirkungsverfahren. Eine Verlegung des Strandbads wäre frühestens in 20 Jahren möglich. Der Stadtrat verzichte daher und investiert lieber 8 Millionen Franken in die Sanierung.

Das Rorschacher Strandbad wird nicht verlegt, dafür für 8 Millionen Franken saniert. Bild: Rudolf Hirtl

Gemäss Mitteilungsblatt können Interessierte unter mitwirken-rorschach.ch ihre Meinung zu den Zielsetzungen des Stadtrates für das Seeufer Ost mitteilen und eigene Ideen für die künftige Entwicklung dieses Gebietes einbringen. Die Haltung des Stadtrates ist klar: Er will das Strandbad am bestehenden Standort erhalten und sanieren und die übrigen Flächen des östlichen Seeufers in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rorschacherberg und den SBB nachhaltig entwickeln.

Das Seeufer Ost, zwischen dem Haus Würth und dem ehemaligen Schlachthof, beschäftigt den Stadtrat schon lange. 2009 unterzeichnete er einen Kooperationsvertrag mit Rorschacherberg und den SBB. Dieser ermöglichte nicht nur die Ansiedlung der Würth Gruppe, sondern auch den Bau des Parkplatzes vor dem Strandbad.

Ein erstes räumliches Konzept der Staufer & Hasler Architekten lag bereits im Jahr 2017 vor. Laut Stadtpräsident Röbi Raths war das ein grundsätzlich spannender Ansatz, doch für die Idee, das Strandbad auf Rorschacherberger Gemeindegebiet zu verlegen, um auf Rorschacher Boden eine Wohnüberbauung zu realisieren, zeigt er sich wenig begeistert. Unter anderem, weil mit diesem Plan wertvolle Grünzonen am Seeufer vernichtet würden, was das Gegenteil von dem sei, was die Menschen heute wollten.

Eine Verschiebung brächte eine klare Abwertung

Die Ausgangslage habe sich zudem in den vergangenen Jahren massgeblich verändert, einerseits mit dem neuen Planungs- und Baugesetz, das Gemeinden und Städte verpflichtet, ihre Ortsplanung innerhalb von zehn Jahren zu revidieren, andererseits mit den Betriebsaufgaben der Scapa AG und des Spitals. Dadurch stünden heute knapp 60’000 Quadratmeter neues Entwicklungsgebiet innerhalb des bestehenden Siedlungsgebietes zur Verfügung. Das Potenzial der Stadt sei also auch ohne Schwimmbadgelände riesig.

Die ortsplanerischen Grundlagen müssten gemäss Mitteilung der Stadt im Rahmen der Gesamtrevision erfolgen, was noch einige Jahre in Anspruch nehmen werde. Ob ein solches Vorhaben überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte, sei mehr als fraglich. Ein Investor werde kaum bereit sein, Vorauszahlungen für die notwendige Verlegung des Strandbades zu leisten, bevor die Einzonung rechtskräftig sei und er den Investitionsschutz geniesse. Die Stadt müsste den Neubau auf Rorschacherberger Gemeindegebiet folglich vorfinanzieren, mit dem Risiko, dass die Einzonung dann im schlimmsten Fall doch nicht möglich sei, oder bis zum Abschluss der Ortsplanung zu warten.

Eine neue Anlage könnte zudem innerhalb des Gewässerabstandes am neuen Standort kaum mehr in der heutigen Grössenordnung realisiert werden. Die Studie von Staufer & Hasler Architekten sehe für das neue Strandbad denn auch keine Schwimmbecken mehr vor. Zudem sei es mehr als fraglich, ob der Kanton für Anlagen im See, wie beispielsweise dem Sprungturm, wieder eine Konzession für einen Neubau erteilen würde.

Über Landabtausch mit Rorschacherberg diskutieren

Egal, was die Zukunft für das Seeufer Ost bringt, für das Schwimmbad dauert alles viel zu lange. Insbesondere die Wasseraufbereitung lässt kein längeres Zuwarten mehr zu. Auch die Rutschbahn wird zu einem Sicherheitsrisiko. Ohne hohe Investitionen in den nächsten Jahren drohe die Stilllegung des Bades, was der Stadtrat verhindern wolle. Er wolle das Strandbad vielmehr am bestehenden Standort erheblich aufwerten. Angedacht sei daher eine Seeaufschüttung vor den beiden Schwimmbecken. Anstelle der harten Verbauung würde so ein neuer, natürlicher Strand entstehen.

Die harte Verbauung soll durch einen natürlichen Strand ersetzt werden. Bild: Donato Caspari

Bleibt die Frage, ob der Stadtrat eine Einzonung des Strandbadgeländes überhaupt noch anstrebt? «Nein, der Stadtrat hat das nicht vorgesehen. Wollten wir das Gebiet für Wohnbauten einzonen und das Strandbad dafür verlegen, dann reden wir von einem Planungshorizont von mindestens 10 bis 15 Jahren», sagt Röbi Raths.

Für die Sanierung des Schwimmbads, unter anderem mit Chromstahlbecken, geht der Stadtrat von rund 8 Millionen Franken Kosten aus. Damit wäre das Bad für die nächsten 20 Jahre betriebsfähig. Raths sagt, es sei eine sinnvolle Investition, denn in den vergangenen drei Jahren hätten mehrere hunderttausend Franken investiert werden müssen, um den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Raths ergänzt: «Mit dem Erlös einer Einzonung könnten wir zwar ein neues Strandbad bauen, das würde aber noch 20 Jahre dauern, Rorschach will aber heute nicht auf sein Strandbad verzichten.»

Die grosse Rutschbahn im Rorschacher Strandbad hat ausgedient. Die neue soll rund zwei Meter höher werden. Bild: Jil Lohse

Für das restliche Gebiet läuft laut dem Stadtpräsidenten eine rollende Planung, die auch die Mitwirkung beinhaltet. Überlegenswert wäre es laut Raths, mit Rorschacherberg über eine Grenzverschiebung zu diskutieren. Im Bereich des Hauptbahnhofes bestünden Ausgleichsflächen, die für Rorschacherberg interessant sein könnten. Beim Gebiet um den ehemaligen Schlachthof würde sich damit für Rorschach eine ganz neue Ausgangslage und dadurch auch mehr Spielraum ergeben.