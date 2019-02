Schwyter eröffnet am 18. März an der Rorschacher Signalstrasse

Die Bäckerei Schwyter eröffnet definitiv eine Filiale in Rorschach. Seit Oktober 2018 steht das Lokal der ehemaligen Bäckerei Egger an der Signalstrasse leer. Gipfeli und Patisserie gibt es demnächst auch am Sonntag.