Schwimmsport Soll das Hallenbad Blumenwies saniert und erweitert werden? St.Galler Stadträte weibeln für 45-Millionen-Vorlage – die Rede ist von einem Generationenprojekt Das Hallenbad Blumenwies ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Zusätzlich ist eine Erweiterung geplant. Am 25. September entscheidet das städtische Stimmvolk, ob es dafür rund 45 Millionen Franken ausgeben möchte.

Mit der Erweiterung würde das Hallenbad Blumenwies näher an die Martinsbruggstrasse rücken. Visualisierung: Dunedin Arts

Es ist ein Freitag im Zeichen des Sports: Auf der Kreuzbleiche startet der Gordon-Bennett-Cup, die Langstrecken-Weltmeisterschaft für Gasballone, im Athletik-Zentrum messen sich an der Euro Floorball Tour die besten Unihockeyteams – und im Blumenwies informieren die Stadträte Markus Buschor und Mathias Gabathuler die Medien über die Abstimmungsvorlage zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads.

Die Vorlage kommt am 25. September an die Urne. Dann befindet das städtische Stimmvolk über den 45-Millionen-Kredit. Gegnerinnen oder Gegner der Vorlage sind nicht auszumachen, nachdem das St.Galler Stadtparlament dem Projekt im zweiten Anlauf zugestimmt hat.

Verkleinerung geprüft und verworfen

Im ersten Anlauf, im November 2020, wies das Stadtparlament die Vorlage noch dem Stadtrat zur Überarbeitung zurück. Das Projekt sei zu teuer. Der Stadtrat solle das Gebäudevolumen verkleinern. Dieser tat das und kam zum Schluss: «Auf lange Sicht hätte der Betrieb nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt», wie es Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit, am Freitag formulierte.

Zudem sei das Sparpotenzial nur gering gewesen. Daher brachte der Stadtrat quasi dasselbe Projekt nochmals ins Parlament. Hauptsächlich wurde beim zweiten Anlauf auf das Aussenwarmwasserbecken verzichtet. Auch aus Nachhaltigkeitsgedanken.

Das Projekt sieht vor, den Gebäudeteil mit dem heutigen Eingang abzubrechen. Das Hallenbad soll zum Parkplatz, also in Richtung Martinsbruggstrasse, erweitert werden. Die Wasserfläche würde verdoppelt. Unter anderem ist ein Schwimmbecken mit 13 Bahnen à 25 Meter geplant. Heute sind es fünf Bahnen. Buschor spricht von einem Generationenprojekt. «Wegen der Grössenordnung, weil es Investitionen für Jahrzehnte sind und weil Schwimmanlagen die einzigen Sportanlagen sind, die von Klein bis Gross genutzt werden können.»

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Michel Canonica

Winterprovisorium im Freibad Lerchenfeld

Die Bauzeit wird voraussichtlich 27 Monate dauern. Während der zwei Winter soll über dem Schwimmbecken des Freibads Lerchenfeld eine Traglufthalle montiert werden. Das Freibad wird zum temporären «Hallenbad». Die Kosten dafür betragen 1,646 Millionen Franken. Diesen Kredit hat das Parlament im März bereits genehmigt. Der Betrag fliesst nur, wenn das Volk der Erneuerung und Erweiterung des Blumenwies zustimmt. «Nicht, dass Gelüste aufkommen, im Winter ein geheiztes Lerchenfeld zu haben», sagt Baudirektor Markus Buschor mit einem Schmunzeln.

Die Traglufthalle wird ans Fernwärmenetz angeschlossen. Doch genügt die Energie aus der Kehrichtverbrennung? Im Winter wird in den Fernwärmezentralen an Spitzentagen mit Gas und Öl zugeheizt. Dazu kommen die befürchteten Energieengpässe. Die Traglufthalle würde 2025 aufgebaut, sagt Buschor. «Wenn wir uns dann in derselben Situation wie heute befinden, werden wir uns natürlich nochmals Gedanken machen.» Wichtig sei, heute haushälterisch mit der Energie umzugehen.

Das Hallenbad als Eisberg

Ein wichtiger Teil der Vorlage ist die Erneuerung der Technik. Das Blumenwies wurde im Dezember 1973 eröffnet und zuletzt 1995 saniert. Gabathuler vergleicht das Hallenbad mit einem Eisberg:

«Oben glitzert es und sieht hübsch aus. Unter der Oberfläche befindet sich aber der grössere Teil, die dunkle Unterwelt.»

Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

Die Technik sei mit hohen Kosten verbunden. Viele Maschinen seien nicht mehr in Betrieb. Jene, die noch laufen, verursachten grosse Aufwände durch Wartung und Reparatur.

Alltag für Nikolay Naryshkin. Seit rund 20 Jahren leitet er das Hallenbad Blumenwies. Seit etwa zehn Jahren hofft er auf die Sanierung. Die zwei Blockheizkraftwerke im Bauch des Hallenbads sind schon lange ausgestiegen. «Ausser Betrieb. Anlage defekt», steht in schwarzen Buchstaben auf einem orangen Blatt. Dieselben Worte prangen an weiteren Maschinen, etwa an der Anlage für die Wärmerückgewinnung aus dem Duschwasser.

Auf dem Zettel wurde es festgehalten: Das Blockheizkraftwerk 1 funktioniert seit dem 2. Juli 2014 nicht mehr. Bild: Marlen Hämmerli

Geheizt wird nun mit den zwei Gasbrennern, die eigentlich als Ergänzung zu den Blockheizkraftwerken gedacht waren.

«Wenn es einen richtig kalten Winter gibt, minus 15 Grad, weiss ich nicht, was passiert. Vielleicht haben wir dann nicht mehr genügend Wärme.»

Nikolay Naryshkin, Leiter des Hallenbads Blumenwies. Bild: Marlen Hämmerli

Was, wenn das Stimmvolk die Vorlage Ende September ablehnt? Naryshkin sagt: «Dann wird es teuer.» Wie lange die Technik noch mitmacht, wagt er nicht abzuschätzen. Auch Buschor möchte keine Prognose abgeben, sagt aber: «Es ist durchaus möglich, dass die Anlagen in fünf Jahren aussteigen. Dann müssten wir das Hallenbad schliessen.»