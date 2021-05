Schweizer Gesangsfest 2022 Vom Singverbot zum Gesangsfestival: Gossauer organisieren trotz unsicherer Situation ein Fest für 50'000 Leute Es dürfte einer der ersten eidgenössischen Anlässe nach der Pandemie sein: In einem Jahr steigt in Gossau das Schweizer Gesangsfest. Erwartet werden bis zu 500 Chöre, 10'000 Sängerinnen und Sänger und 50'000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Bei der Pressekonferenz zum Schweizer Gesangsfestival 2022 mussten noch alle Maske tragen und die geplante Gesangseinlage pandemiebedingt abgesagt werden. Dafür wurde ein Film vom letzten Gesangsfest 2015 in Meiringen gezeigt.

Bild: Benjamin Manser

Was momentan unvorstellbar ist – ein Bad in der Menge, aus voller Kehle singen mit Tausenden Männern und Frauen –, das soll in einem Jahr wieder möglich sein. Vom 20. bis 28. Mai 2022 lädt die Stadt Gossau Chöre aus der ganzen Schweiz zum eidgenössischen Gesangsfest ein. «Wir wollen ein unvergessliches Fest anrichten», sagt OK-Präsident Alex Brühwiler an der Medienorientierung im Marktstübli. Das sechsköpfige OK-Team arbeitet in der Freizeit schon seit Monaten darauf hin.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat bereits zugesagt, dass sie das Festival der Chöre am 21. Mai 2022 auf dem Festgelände auf der Bundwiese eröffnen wird. Dort wird ein Zirkuszelt hingestellt. Es ist Dreh- und Angelpunkt und bietet kurze Wege zu weiteren Konzerten in Schulhäusern, Kirchen und im Fürstenlandsaal.

Singen für alle

Es soll «Singinseln» geben, also Podeste, auf denen die Chöre spontan ein Ständchen singen können, Auftritte von A-capella-Gruppen und Workshops. Auch bekannte Chöre wie Bliss und Heimweh sollen eingeladen werden. Grossgeschrieben wird das gemeinsame Singen, täglich um 16.30 Uhr, ohne Verstärker: Das Publikum soll immer wieder zum Mitsingen animiert werden und das prickelnde Gemeinschaftserlebnis geniessen. Nach dem Motto: Singen kann jede und jeder.

Erwartet werden bis zu 500 Chöre, 10'000 Sängerinnen und Sänger und 50'000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz. Bisher haben sich über 230 Chöre auf der Website sgf22.ch angemeldet; Anmeldeschluss ist der 26. September.

Stadtpräsident Wolfgang Giella sagt:

«Die ganze Schweiz wird für ein paar Tage nach Gossau schauen.»

Die Stadt habe schon mit dem Nordostschweizer Jodlerfest 2016 bewiesen, dass sie festtauglich ist und die geeignete Infrastruktur für Grossanlässe bieten kann.

Um eine solche grosse Kiste zu stemmen, braucht das Fest-OK 1000 Helferinnen und Helfer. Da sei man auch auf die Solidarität der Gossauer Vereine angewiesen.

Wie wird die Welt in einem Jahr aussehen? Werden neue Mutationen das gesellschaftliche Leben erneut lahmlegen? Die Mitglieder des OK lassen sich von der grossen Ungewissheit nicht abschrecken. «Wir gehen davon aus, dass dieses Fest stattfinden kann», sagt Max Nadig, der im OK für die Kommunikation verantwortlich ist. Ein Dauereintritt soll 40 Franken kosten, ein Tageseintritt 15 Franken.

Laut Finanzchef Martin Stadler fallen Kosten von 2,4 Millionen Franken an. Die Finanzierung des Festivals sei kein Spaziergang. Die Sponsoren Migros, Raiffeisen und Calanda bezahlen 1,3 Millionen Franken. Aufwand und Ertrag sollen sich die Waage halten.

Neun Monate ohne Chorproben

Viele Sängerinnen und Sänger konnten in den letzten Monaten kaum ihrem Hobby frönen: Corona bedeutete ein Singverbot für Chöre. Die Sänger schulten ihre Stimme zwar via Videokonferenz, mussten aber neun Monate ohne Liveproben ausharren. «Das Chorgefühl fehlt», sagt Robert Kaufmann, Präsident vom Fürstenland Chor Gossau. Zusammen singen im Kreis, in den gemeinsamen Klang einzutauchen, das sei etwas ganz Besonderes. «Man muss ein Ziel haben», sagt Kaufmann. Darum übe er mit seinen 44 Aktivmitgliedern fürs Olma-Singen am 16. Oktober.

Männerchöre haben ein verstaubtes Image. Man denkt an konservative, etwas steife Herren. Das stimme so nicht, sagt Dirigent Guido Helbling, der im Organisationskomitee das Ressort Musik leitet.

«Der Event will ein erfrischendes Festival sein, an dem neben dem traditionellen Chorliedgut auch Gesangsstile wie Jazz, Pop oder Klassik Platz haben.»

Einige traditionelle Chöre würden leider aussterben. Das Chorfest sei generationenübergreifend. Es soll begeistern, über die Sprach- und Kantonsgrenzen hinaus. Da werde mit Spass und Schwung gesungen. Es sei auch erklärtes Ziel des Festivals, junge Leute anzusprechen.