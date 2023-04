Schweinerei «Wäh, das isch grusig …» – Littering bei Goldacher Kindergärten und Schulanlagen wird zum Problem Nach den Wochenenden sind die Aussenanlagen von Goldachs Kindergärten übersät mit Zigarettenstummeln, Abfall, Joints und Glasscherben. Kinder und Lehrpersonen finden es grusig und fragen sich «Wieso lönd d’Lüt das ligge?». Der Gemeinderat will notfalls schärfere Kontrollen durchführen.

Die Aussenanlage vom Kindergarten Haini-Rennhas sind einer der Littering-Hotspots in Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

«Kinder können nicht verstehen, warum die grossen Leute ihren Abfall einfach liegen lassen», sagt Jakob Näf, seit 2008 Kindergartenlehrperson im Kindergarten Neumühle. Dabei würden schon kleine Kinder lernen, die Sachen in den Kübel zu werfen. Littering sei auf vielen Schulhöfen und Kindergarten-Aussenanlagen in Goldach mittlerweile ein Problem.

«Die Situation in den Kindergärten ist unterschiedlich. An vielen Orten ist es recht ruhig und sauber, auch hier im Neumühle-Kindergarten, an anderen Orten kann es nach den Wochenenden aber auch prekär aussehen», so der 53-Jährige. Manchmal helfe es, wenn man Leute, die sich auf der Anlage befinden, direkt anspreche und sie bitte, den Abfall wegzuräumen. Viele machten dies dann sofort. Andere seien hingegen weniger einsichtig.

Joints, PET, Getränkeflaschen und Pizzakartons

«Es wird wieder wärmer. Die Menschen gehen nach draussen. Leider werden dadurch auch die Spuren auf Spielplätzen und Schulanlagen wieder sichtbarer», sagt Näf. Dem Team der Lehrenden sei es ein Anliegen, die Leute bezüglich Littering zu sensibilisieren, daher habe er auch den Bericht im Gemeindeblatt verfasst. Darin kommt auch Marcel Langenegger, Hauswart im Schulkreis Zentrum, zu Wort: «Nach einem schönen, warmen Wochenende kann es schon sein, dass ein 110-Liter-Sack mit Müll gefüllt wird. Wobei sich die Verschmutzung nicht nur auf das Wochenende beschränkt und die Menge je nach Jahreszeit und Witterung variiert.»

Der Abfall bestehe grösstenteils aus Zigarettenstummeln, Getränkedosen oder Getränkeflaschen, Essensverpackungen für Chips und Fast Food. Er betont:

«Am mühsamsten sind zerbrochene Glasflaschen.»

Domenika Kuster, Lehrperson im Kindergarten Haini-Rennhas, erlebt das Problem laut Mitteilungsblatt so: «Nach den Wochenenden hat es oft viel Abfall hier. Da findet man Zigaretten, Dosen aller Art, sogar Joints, PET oder Pizzakartons. Besonders unerfreulich ist es, wenn man Erbrochenes vorfindet. Einmal wurde auch der Kübel abmontiert und aufs Dach geworfen. Oft sind wir montags in der Pause mit Abfall einsammeln beschäftigt.»

Gemeinderat beobachtet die Situation

Auch bei der Aula der Oberstufe Goldach wird die Situation mit Littering als gravierend erlebt. Bild: PD

Auch bei der Aula der Oberstufe wird die Littering-Situation als gravierend erlebt. An den Montagen müsse mindestens eine Stunde einberechnet werden, um den Abfall vom Wochenende wegzuräumen und den Pausenplatz zu reinigen. Gemeindepräsident Dominik Gemperli hat die Situation auf dem Radar: «Der Gemeinderat hält die Entwicklung bei Kindergärten und Schulen kritisch im Auge. Bleibt das Problem mit Littering in diesem Ausmass bestehen, so kann es eine Option sein, dass der Sicherheitsdienst, der bereits am Seeufer patrouilliert, auch vermehrt auf Schul- und Kindergartenanlagen Kontrollgänge macht.»