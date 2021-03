Schulratswahlen Erfolg im ersten Wahlgang: André Mathis ist neuer Schulpräsident in Horn Die Horner Schulpräsidentin Margrit Schrepfer gibt ihr Amt Ende Juni ab. Nach dem Wahlsonntag steht fest, dass André Mathis von der CVP in ihre Fussstapfen tritt. Bei einem absoluten Mehr von 414 gingen 458 Stimmen an den 39-Jährigen, 354 Stimmen holte seine Kontrahentin Conny Jenni (FDP).

André Mathis von der CVP wurde in Horn zum neuen Schulpräsidenten gewählt. Bild: Perrine Woodtli

«Wir haben darauf hingearbeitet, daher haben wir schon damit gerechnet, dass es heute reicht», sagt André Mathis auf die Frage, ob er überrascht sei, das Rennen bereits im ersten Wahlgang gemacht zu haben. Wie im Vorfeld der Wahl von ihm erwähnt, werde er nun als Schulpräsident unter anderem die Prüfung einer Einheitsgemeinde noch einmal angehen. Er sei weder für noch gegen die Einheitsgemeinde, finde es aber wichtig, dass dieses Thema genau aufgearbeitet werde. Es brauche eine fundierte Analyse.

Durchblicken lassen hatte er bereits, dass er die Fluktuation bei den Lehrpersonen unter die Lupe nehmen will. Diese sei in Horn verhältnismässig hoch. «Ich möchte wissen, woran das liegt. Dann können wir dem auch entgegenwirken.»

Das System war wichtiger als die Personen

Während André Mathis im Kreise der CVP-Vorstandskollegen den Erfolg feierte und genoss, war der Wahlsonntag für seine Kontrahentin im Kampf um das Schulpräsidium weniger erbaulich. «Ich bin nun natürlich enttäuscht, alles andere wäre nicht normal», sagt Conny Jenni, die für die FDP ins Rennen ging. Sie akzeptiere die Entscheidung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, gratuliere André Mathis zur Wahl und wünsche ihm für seine künftige Aufgabe alles Gute.

Conny Jenni (FDP), Horn Bild: PD

Sie bedaure einzig, dass der Wahlkampf in Horn in den vergangenen Wochen fortlaufend politischer geworden sei. Am Schluss sei die Frage zum politischen System der Gemeinde wichtiger gewesen als die Personen, die sich zur Wahl gestellt hätten, was wirklich schade sei. «Ich habe den Wahlkampf als sehr emotionale Zeit erlebt», sagt Jenni und räumt ein, dass sie das Amt der Schulpräsidentin sehr gerne ausgeführt hätte.

Die 40-Jährige, die seit fünf Jahren im Schulrat ist, vier davon als Vizepräsidentin, hat bewusst auf eine Kandidatur als Schulrätin verzichtet. «Mir war das Risiko bewusst, dass ich ganz aus dem Schulrat ausscheiden könnte. Es schmerzt mich nun aber schon», räumt sie ein.