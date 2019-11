Schulparlament des OZ Grünau in Wittenbach weist Kredit zur Sanierung der Aulaküche zurück Die Aulaküche des OZ Grünau ist veraltet. Der Schulrat will sie mit 400'000 Franken sanieren. Doch das Schulparlament hat den Kreditantrag nun zur Neubeurteilung an ihn zurückgewiesen. Das könnte nun den Zeitplan durcheinander bringen. Michel Burtscher

Das OZ Grünau in Wittenbach wurde 2014 saniert. (Bilder: Urs Bucher)

Rund 40 Jahre alt ist die Aulaküche des Oberstufenzentrums Grünau in Wittenbach. Der Zahn der Zeit nagt an ihr, zumal sie bei der Gesamtsanierung des Schulhauses im Jahr 2014 nur teilweise erneuert wurde. Einzig Fenster und Decke wurden damals saniert. Der Rest der Küche hingegen ist nicht mehr in einem zeitgemässen Zustand, wie es in einem Bericht des Schulrats heisst.

Vor allem die Sanitärinstallationen und die Küchengeräte entsprächen nicht mehr den «heutigen Anforderungen an eine moderne Küche». Doch auch mit der Hygiene gibt es Probleme, denn die Böden und Abflüsse können gemäss dem Bericht nur noch bedingt gereinigt werden. Darum will der Schulrat die Aulaküche, die auch von der Gemeinde und Vereinen genutzt wird, nun ganz sanieren lassen. Dafür beantragte er dem Schulparlament einen Investitionskredit über 400000 Franken. Doch dieses wollte die Vorlage an der Sitzung vom Montag nicht absegnen.

Von 536'000 auf 400'000 Franken

Der Antrag des Schulrats wurde zwar nicht abgelehnt, aber zur Neubeurteilung an ihn zurückgewiesen. Der Grund: «Die Parlamentarier wollten nicht einfach so 400000 Franken für die Sanierung der Küche sprechen, da sie im Moment noch einige offene Fragen haben», sagt Schulverwalter Pascal Blumer. Sie wollen demnach zuerst konkret wissen, wofür das Geld genau ausgegeben wird, bevor sie es sprechen.

Die Aula des OZ Grünau.

Diese Details wollte der Schulrat laut Blumer eigentlich erst klären, nachdem das Parlament dem Kredit zugestimmt hat. Der ursprüngliche Kostenvoranschlag sah einen noch höheren Betrag für die Sanierung vor, nämlich 536000 Franken. Weil dies dem Schulrat aber zu hoch schien, liess er den Voranschlag von einem externen Berater auf Sparpotenzial prüfen. Dieser kam zum Schluss, dass auch 400000 Franken ausreichen würden.

Zeitplan könnte sich verändern

Das Schulparlament wird sich an seiner nächsten Sitzung im Mai wieder mit dem Thema befassen, wie Blumer sagt. Dann würden ein detaillierter Kostenvoranschlag sowie Detailpläne vorliegen. Die Höhe des Kredites sollte sich aber «nicht massgeblich verändern». Diese Extraschlaufe dürfte aber den Zeitplan für die Sanierung durcheinander bringen. Eigentlich war vorgesehen, diese in den Sommerferien des kommenden Jahres durchzuführen. Doch auch wenn das Parlament dem Projekt im Mai zustimmt, wird es zeitlich knapp, weil die Arbeiten noch ausgeschrieben werden müssen. Laut Blumer werde der Schulrat darum nun auch prüfen, ob die Bauarbeiten auf die Herbstferien oder «im schlimmsten Fall» gar auf 2021 verschoben werden sollen.

Beim anderen Traktandum der Parlamentssitzung, dem Budget für das nächste Jahr, gab es weniger Diskussionen. Laut Blumer wurde es ohne Gegenstimme angenommen.